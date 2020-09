TE Connectivity Ltd.

TE Connectivity bringt neue Antennen für 5G, NB-IoT und LTE-M heraus

Shanghai (ots/PRNewswire)

Das Angebot umfasst alle Frequenzbänder für zellulare IoT-Geräte im Bereich von 600 MHz bis 6 GHz

TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Konnektivitätslösungen für die drahtlose Kommunikation, stellt neue Antennen für 5G, NB-IoT und LTE-M vor, die das breite Frequenzspektrum und die verschiedenen Bandbreitenanforderungen von zellularen Internet-of-Things-Geräten (IoT) abdecken.

Das Wachstum von zellularen IoT-Geräten treibt die Marktnachfrage nach Produkten für 5G und zellulare Low-Power Wide Area Networks (LPWAN) an. NB-IoT und LTE-M sind LPWAN-Funktechnologie-Standards, wobei sich ersterer auf kostengünstige, lange Batterielebensdauer und der Maximierung gleichzeitiger Verbindungen in Innenräumen und letzterer auf den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten (Machine-to-Machine Communication) konzentriert. Die optimale Leistung von 5G- und zellularen LPWAN-Verbindungen hängt von breiten Frequenzbändern und einer zuverlässigen HF-Leistung ab, welche die Antennen von TE Connectivity unterstützen können. Die von TE eingeführten neuen Antennen für 5G, NB-IoT und LTE-M sind in der Lage, mehrere Bänder im Bereich von 600 MHz bis 6 GHz abzudecken. Je nach ihrer Systemarchitektur können Kunden neue Antennen mit unterschiedlichen Montagearten (z. B. Platinenmontage, embedded, extern oder Terminal-Antenne), Kabellängen und Anschlussoptionen wählen. Diese Antennen lassen sich leicht in Endgeräte integrieren, da nur selten eine Abstimmung erforderlich ist und TE für diesen Fall einen Service für die Integration von einzelnen oder auch komplexen Mehrfach-Antennenbaugruppen anbieten kann.

"5G wird eine 10- bis 100-fache Verbesserung gegenüber dem bestehenden 4G-LTE bringen. Zellulares LPWAN ist wichtig, um unser Leben auf intelligente Weise zu verbinden", sagte Han Sang Cheol, Produktmanager im Geschäftsbereich Data and Devices von TE. "TE beschleunigt sein Tempo im Einklang mit den Markttrends, bringt neue zuverlässige Antennen auf den Markt und bietet Kunden schnelle marktreife Lösungen für eine optimale Leistung, um eine sicherere und vernetzte Zukunft auch unter den neuen, herausfordernden Bedingungen zu schaffen."

Um mehr über die Antennen von TE für 5G, NB-IoT und LTE-M zu erfahren, bitte hier klicken.

Informationen zu TE Connectivity

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Technologie und Herstellung mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar und der Zielsetzung, eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft zu schaffen. Unsere große Auswahl an Konnektivitäts- und Sensorlösungen, die sich unter härtesten Bedingungen bewährt haben, ermöglichen Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation und Smart Homes. Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure arbeitet TE mit Kunden in rund 150 Ländern zusammen. TE stellt gemäß seinem Motto EVERY CONNECTION COUNTS sicher, dass jede Verbindung zählt. Erfahren Sie mehr unter www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

TE Connectivity, TE, TE Connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Warenzeichen im Eigentum oder unter Lizenzierung der Unternehmensfamilie von TE Connectivity Ltd. Weitere Produkt- und/oder Firmennamen sind möglicherweise Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246222/TE_Connectivity_Antennas.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg

Pressekontakt:

Medienarbeit: Priscilla Teng

TE Connectivity

+86 18818200337

priscilla.teng@te.com

Original-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuell