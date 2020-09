TE Connectivity Ltd.

TE Connectivity stellt Steckverbinder mit 68 Pins für SAS/PCIe Gen 4 mit 24 Gbps für SAS-Lanes und 16 GT/s für PCIe-Lanes vor

Schanghai (ots/PRNewswire)

Optimale Leistung für NVMe-Speicherlösungen

TE Connectivity (TE), weltweit führend bei innovativen Verbindungslösungen für Anwendungen in High-Speed-Computing und Netzwerk, stellt Steckverbinder für die serielle SCSI-Schnittstelle (SAS) der vierten Generation vor, die SAS- und PCIe-Lanes bei Geschwindigkeiten von 24 Gigabit pro Sekunde (Gbps) und 16 Gigatransfer pro Sekunde (GT/s) unterstützen.

Diese neuen Steckverbinder mit 68 Pins sind für SFF-8639-Spezifikationen mit Kompatibilität zu Schnittstellen der Typen SFF-8630, SFF-8680 und SFF-8432 gemacht. Die Schnittstellen sind rückwärts-kompatibel mit 12G, 6G und 3G SAS- und SATA-Verbindern. Das neue Produktdesign und die Verbesserungen bei der Geschwindigkeit ermöglichen Speicher in drei Modi (SATA-, SAS- und NVMe-Laufwerke) - gewöhnlich, ohne dass eine Änderung des Board-Designs erforderlich wäre, wenn Laufwerke mit anderen Protokollen genutzt werden. Wenn Kunden Upgrades von Produkten der Klasse SAS/PCIe Gen 3 auf SAS/PCIe Gen 4 durchführen, können SAS/PCIe Gen 4 Steckverbinder unterschiedliche Baugrößen unterstützen, abhängig vom Board-Design-Layout der Zielanwendung. Diese neuen Steckverbinder besitzen Selbstführung, um falsches Einstecken zu vermeiden.

"SAS/PCIe Gen 4 (U.2/U.3) Steckverbinder sind 'intelligente' Produkte, die von kostengünstigen Festplatten (HDD), Solid-State-Drives (SSD) mit höherer Leistung oder Hochgeschwindigkeits-PCIe-Produkten genutzt werden können", sagte Michael Wu, Produktmanager im Bereich Data and Devices von TE. "NVMe-Speicher decken den Bedarf des Marktes nach mehr Geschwindigkeit und setzen sich somit weiter durch. Unsere SAS/PCIe Gen 4 Steckverbinder versetzen unsere Kunden besser in die Lage, die Leistung ihrer Speicher und Server zu optimieren."

Weitere Informationen über die SAS/PCIe Gen 4 Produkte von TE erhalten Sie hier.

INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITY

TE Connectivity setzt 13 Milliarden USD um und ist global in der Branche führend - für eine sicherere, nachhaltige, produktive und angebundene Zukunft. Unsere breite Palette der Verbindungs- und Sensorprodukte, die sich unter härtesten Bedingungen bewährt haben, befördern den Fortschritt in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation und in Haus und Heim. Mit nahezu 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Techniker, die mit unseren Kunden in knapp 150 Ländern arbeiten, stellen wir getreu unseres Mottos "EVERY CONNECTION COUNTS" sicher, dass jede Verbindung zählt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.te.com sowie auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo), EVERY CONNECTION COUNTS sind Warenzeichen in Eigentum oder Lizenz der Firmenfamilie TE Connectivity Ltd. Sonstige genannte Produkt- und/oder Unternehmensnamen sind ggf. Besitz ihrer jeweiligen Eigner.

