TE Connectivitys neue Sliver Spreizmontage-Steckverbindungen ermöglichen frontseitig steckbares OCP NIC 3.0

TEs Sliver Straddle-Mount-Stecker unterstützen OCP NIC 3.0 über PCIe Gen 5

TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer bei innovativen Verbindungslösungen für High-Speed-Computing und Netzwerkanwendungen, hat heute seine neuen Sliver Straddle-Mount-Steckverbinder vorgestellt, die den neuen Standardformfaktor für die Unterstützung von frontseitig steckbarem Open Compute Project (OCP) NIC 3.0 repräsentieren. Die für Spreizmontage ausgerichteten Steckverbindungen bilden eine Erweiterung der Sliver-Produktlinie und wurden für den Einsatz von OCP NIC 3.0-Karten mit niedrigem Profil entwickelt, um die Systemwartung zu erleichtern und das Wärmemanagement zu verbessern.

Sliver Spreizmontage-Steckverbindungen für SFF-TA-1002 unterstützen hohe Geschwindigkeiten über PCIe Gen 5, geplant sind bis 112G. SFF-TA-1002 ist als Alternative vorgeschlagen, die viele Formfaktoren ablösen bzw. ersetzen kann. Das hochdichte 0,6-mm-Raster der Sliver Spreizmontage-Steckverbinder unterstützt zudem Next-Gen Silicon PCIe Lane Counts, wo die marktgängigen Produkte schnell an ihre Leistungsgrenze stoßen.

OCP NIC 3.0 Karten sind horizontal und frontseitig steckbar, was den Luftstrom durch das Gehäuse erhöht und ein leichter zu gestaltendes System ermöglicht. TEs Sliver Spreizmontage-Steckverbinder zählen zu den kostengünstigsten und leistungsstärksten Lösungen auf dem Markt.

"OCP-konformes Design hat die Branche der Rechenzentrumsausrüster im Sturm erobert, und TE Connectivity ist ein wichtiger Lieferant von Steckverbindungen für diese Designs", sagt Ann Ou, Produktmanager bei TE Connectivity. "Unsere für Spreizmontage ausgerichteten Sliver-Produkte bieten hohe Leistung und Dichte in einem standardisierten Formfaktor, um die Konzeption und Fertigung für unsere Partner im Bereich Data Center Equipment zu erleichtern".

