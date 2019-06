TE Connectivity bietet Produkte in Europa jetzt erstmals auch online an

TE Connectivity Ltd.

TE Connectivity (NYSE: TEL), einer der weltweit führenden Anbieter von Verbindungs- und Sensortechnik, hat erstmals einen TE Store für seine europäischen Kunden eingerichtet. Damit stehen ihnen ein vielfältiges Sortiment von mehr als 25.000 Produkten nun ebenfalls im Internet jederzeit zur Verfügung.

Massgeblich für diese Entscheidung war die steigende Nachfrage von Ingenieuren nach Online-Angeboten, über die sie nach neuen Komponenten für ihre oft spezielle und anspruchsvolle Anwendungen recherchieren können. "Mit dem TE Store möchten wir kleine und mittlere Kunden gewinnen, deren Unternehmen in hohem Maße von unserer Technologie und unseren Fähigkeiten profitieren könnten", sagt Nitin Mathur, Vice President und Chief eBusiness and Digital Officer. "Wir haben erste Erfolge mit der Einführung unseres Online Store in den USA erzielt und gehen davon aus, dass auch unsere Kunden in Europa von einem besseren digitalen Erlebnis auf TE.com profitieren werden."

Das Sortiment geht vom Steckverbinder über Widerstände bishin zu spezifischen Werkzeugen: Fast alle Produkte sind bestellbar - in grossen wie kleinen Mengen - und werden noch am gleichen Tag versendet. Verfügbarkeiten und Preise sind schneller prüfbar und Produkte können unkompliziert über das Web eingekauft werden. Die Nutzungsbereiche reichen von Rechenzentren über Verbraucherelektronik und Luft- und Raumfahrt bis zu Industrieanwendungen und dem Transportwesen. Doch die Auswahl der besten Komponenten für die optimale Datenanbindung erfordert viel Zeit und Know-how. Mit der neuen digitalen Plattform bietet TE Connectivity auch Ingenieuren jetzt rund um die Uhr technischen Support.

Vom Internet der Dinge bis zur Blockchain, von 5G über Edge-Computing bis zu Ultra-Breitband-Lösungen - Konnektivität ist der Schlüssel zu unserer Zukunft. "Unser Ziel ist es, dass der TE Store zu einer wichtigen Quelle für Start-ups und kleine Firmen wird. Wir wollen, dass sich die Ingenieure auf ihre eigentliche Mission - die Entwicklung unserer Technologien von Morgen - konzentrieren können", unterstreicht Mathur.

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für Zuhause ermöglicht. Wir beschäftigen 80000 Mitarbeiter, davon 8000 Entwicklungsingenieure, die mit unseren Kunden in allen Industrien in ca. 140 Ländern zusammenarbeiten. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr über uns auf www.te.com sowie LinkedIn, Facebook, Twitter und WeChat.

