TE Connectivity bringt Kabelkonfektionen SFP56 und QSFP56 auf den Markt

Neue Produkte bieten mit einer Komplettlösung höhere Leistung

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen, baut erneut auf sein Fachwissen im Bereich Signalintegrität, um eines der branchenweit leistungsfähigsten Portfolios für die Kabelkonfektionen 56 Gbps QSFP56 und SFP56 einzuführen. Das neue Produktportfolio umfasst Gesamtdatenübertragungsraten von 100 und 200 Gbps und ist so ideal für eine Reihe unterschiedlicher Anwendungsbereiche, wie Rechenzentrumsanlagen, Ausrüstung für Prüf- und Messverfahren sowie Geräte der drahtlosen Infrastruktur.

Die neuen Hochgeschwindigkeits-Kabelkonfektionen QSFP56 und SFP56 von TE entsprechen Ethernet 802.3cd und ermöglichen 56G PAM-4-Anwendungen. Der optimierte Aufbau der Kabelkonfektionen minimiert Einfügedämpfung und Übersprechen. Die Lösungen sind mit bestehenden QSFP- und SFP-Steckverbindern und -Cages abwärtskompatibel und ermöglichen so die unkomplizierte Aufrüstung. Zusammen mit den Steckverbindern und Cages QSFP28 und SFP28 von TE bieten die Kabelkonfektionen 56 Gbps QSFP56 und SFP56 eine umfassende Lösung für die Verbindung von Geräten.

"Unser neues Portfolio für die Kabelkonfektionen SFP56 und QSFP56 stützt sich auf das große Fachwissen von TE im Bereich Hochgeschwindigkeits-Verbindungslösungen, um Geschwindigkeiten von 100 und 200 Gigabit für die Kommunikationsgeräte der Zukunft zu ermöglichen. Unsere breite Produktpalette hilft uns dabei sicherzustellen, dass TE eine Universalquelle für Verbindungsprodukte ist", sagte Jacob Paul, Produktmanager in der Geschäftsabteilung Daten und Geräte bei TE Connectivity.

Neben den Kabelkonfektionen SFP56 und QSFP56 bietet TE auch die Kabelkonfektionen SFP28 und QSFP28 für 25 G and 100 G Ethernet und InfiniBand DER-Anwendungen.

Das gesamte Portfolio für Hochgeschwindigkeits-Kabelkonfektionen sehen Sie hier.

INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Konnektivitäts- und Sensorlösungen in anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden aus etwa 140 Ländern in zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr unter www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Handelsmarken, die sich im Besitz der Unternehmensfamilie TE Connectivity Ltd. befinden oder in Lizenz genutzt werden. Andere hier erwähnte Logos, Firmen- und/oder Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

