JNA Awards geben Geehrte 2018 bekannt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die JNA Awards gaben die in 12 Kategorien geehrten Teilnehmer auf einer Pressekonferenz bekannt, die im Rahmen der June Hong Kong Jewellery & Gem Fair stattfand.

Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Presseveröffentlichung: https://www.multivu.com/players/English/8352251-jna-awards-2018-honourees/

Bei der siebten Auflage der Awards verzeichnete man rekordverdächtige 127 Bewerbungen aus 16 Ländern und Regionen.

Letitia Chow, Vorsitzende der JNA Awards, Gründerin von JNA und Leiterin für Business Development - Jewellery Group bei UBM Asia, kommentierte: "Die Konkurrenz war noch nie so stark angesichts der Rekordzahl von Beiträgen, die wir in diesem Jahr erhalten haben. Darüber hinaus ist die Qualität der Beiträge weiterhin herausragend geblieben."

Die unabhängige Jury 2018 setzt sich aus Branchenexperten zusammen, namentlich Albert Cheng, Berater des World Gold Council (WGC) und ehemaliger Geschäftsführer von Far East (WGC); James Courage, ehemaliger Vorstand der Platinum Guild International (PGI) und ehemaliger Vorsitzender des Responsible Jewellery Council (RJC); Lin Qiang, Präsident und Geschäftsführer der Shanghai Diamond Exchange (SDE); Mark Lee, Forschungsdirektor des Asia Pacific Institute for Strategy (APIFS); Nirupa Bhatt, Geschäftsführerin des Gemological Institute of America (GIA) in Indien und im Mittleren Osten; und Yasukazu Suwa, Vorstand von Suwa & Son, Inc.

Cheng erklärte: "Die JNA Awards gewinnen zunehmend an Dynamik, während die Jury wieder durch einen lebhaften Prozess der Debatte und Diskussion bei der Auswahl der Preisträge für dieses Jahr ging. Wir erwarten, dass sogar noch angeregtere Diskussionen anstehen, wenn die Gewinner in jeder Kategorie ausgewählt werden."

Courage ergänzte: "Die diesjährigen Beiträge reflektieren einen Schwerpunkt auf Innovation im Design, Fertigung, Finanzen und Marketing. Sie haben die Herausforderungen der Schmuckbranche von anderen Kategorien erkannt sowie die Notwendigkeit, Millennials und jüngere Konsumenten anzusprechen."

Lin bemerkte: "Ich bin immer wieder inspiriert von den Leistungen und dem innovativen Geist aller Beiträge. In diesem Jahr ist der Wettbewerb besonders intensiv, sodass die Auswahl der Spitzenkandidaten aus einem so vielfältigen und exzellenten Fundus von Beiträgen eine besonders anspruchsvolle Aufgabe war."

"Es erweckt Begeisterung, die Qualität der Beiträge für die diesjährigen JNA Awards zu sehen, und es macht das Auswahlverfahren zu einer größeren Herausforderung. Dies ist ein Zeugnis der Innovationskraft und der bahnbrechenden Leistungen, die das Wachstum in Asiens Edelstein- und Schmuckindustrie angekurbelt haben", kommentierte Bhatt.

Lee fügte hinzu: "Innovation und nachhaltige Strategien sind in unserer sich rasant wandelnden Welt von großer Bedeutung. Die JNA Awards sind eine hervorragende Plattform, um die Entwicklung und die Erfolge der Branche zu präsentieren, und sie stehen beispielhaft für das Engagement und den großen Einsatz, den die Teilnehmer in ihre Aktivitäten gesteckt haben."

Suwa erklärte: "Die Kandidaten für die JNA Awards sind sehr unterschiedlich im Hinblick auf ihren jährlichen Umsatz, von einhunderttausend Dollar bis hin zu 10 Milliarden USD, und im Hinblick auf ihre Personalstärke, von ein paar Mitarbeitern bis hin zu fast 30.000 Angestellten. Die Jury konzentriert sich auf die Qualität der geleisteten Arbeit."

Die Gewinner werden am 16. September während der September Hong Kong Jewellery & Gem Fair bei der Zeremonie und dem Galadinner der JNA Awards bekannt gegeben werden.

Der Preisträger des Lifetime Achievement Award wird im Juli bekanntgegeben.

Pressekontakt:

JNA Awards Marketing

UBM Asia (Hong Kong)

+852 2516 2184

marketing@jnaawards.com

Original-Content von: JNA, übermittelt durch news aktuell