GAC MOTOR

2022 GAC Tech Day bringt neue Technologiewelle

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Am 28. Juni 2022 fand der GAC Tech Day im GAC R&D Center statt. Unter dem Motto „The Realization of Technology" präsentierte die GAC GROUP mehrere technische Errungenschaften für die Massenproduktion in den Bereichen intelligente Konnektivität, Batterie- und Antriebstechnik. Die Veranstaltung fiel auch auf die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der GAC GROUP.

Die GAC Group präsentierte das Psi Operating System, ihr unabhängig entwickeltes, industrieweites, domänenübergreifendes und standardisiertes Betriebssystem, das auf der elektrischen und elektronischen Architektur X-SOUL basiert. Das System verbessert die Softwarekompatibilität der Fahrzeugcomputersysteme durch die Vereinheitlichung ihrer Schnittstelle und Kernkomponenten.

Außerdem wurde ein neues und verbessertes ADiGO Ecosystem vorgestellt, das nun neben den Fahrassistenztechnologien auch eine intelligente Cockpitlösung umfasst.

Das ADiGO SPACE Intelligent Cockpit System verfügt über einen intelligenten Sprachassistenten, der in weniger als 0,6 Sekunden antwortet, und ein erstklassiges Soundsystem mit aktuellen Infotainment-Inhalten.

Das aufgerüstete ADiGO PILOT Intelligent Driving System ist jetzt mit 39 fortschrittlichen Sensoren und einer Hochleistungs-Rechenplattform ausgestattet. ADiGO PILOT ist nicht nur für fortschrittliche Fahrassistenztechnologien und intelligentes Parken geeignet, sondern wird auch für autonome Robotaxi-Dienste eingesetzt.

Die GAC GROUP stellte außerdem ihre neue Generation von Super-Eisen-Lithium-Batterien vor, die auf der mikrokristallinen Technologie (SmLFP) basieren und eine um 13,5% höhere Energiedichte in der Zellqualität und eine um 20% höhere Volumen-Energiedichte aufweisen als herkömmliche auf dem Markt erhältliche Eisenphosphat-Lithium-Batteriezellen. Neben der SmLFP-Technologie stellte die GAC Group ihre Mega Waves Hybrid Modular Architecture vor und präsentierte erstmals ihren 1,5-Liter-Wasserstoffmotor. Der Wasserstoffmotor hat einen Wasserstoffverbrauch von 0,84 kg/100 km. Beide Technologien werden als Schlüssellösungen bei den Bemühungen des Unternehmens um Kohlenstoffneutralität dienen.

Außerdem wurde das wasserstoffbetriebene MPV-Konzeptfahrzeug SPACE vorgestellt. Das hochmoderne, von der chinesischen Architektur inspirierte Design des Fahrzeugs verkörpert die Vision eines besseren Lebens durch neue Technologien und spiegelt das Streben von GAC nach Innovation wider.

GAC MOTOR wird unter der Führung der GAC Group, die sich der Innovation verschrieben hat, weiterhin das Konzept von „Technologie und Innovation" als Kern ihres Markenwertes verfolgen. Die innovativen Technologien, die auf dem GAC TECH DAY 2022 vorgestellt werden, sind der Schlüssel für die Weiterentwicklung von GAC MOTOR in einem zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Markt. GAC ist entschlossen, seine starken Entwicklungskapazitäten und den technologischen Fortschritt auf seinem Weg zu neuen Höhen zu nutzen, um eine kohlenstoffarme und mobilitätsfreundliche Zukunft zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1851358/1.jpg

Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell