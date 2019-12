GAC MOTOR

Streben nach mehr: GAC MOTOR kündigt Marken- und GS8-Einführung in Russland an

Moskau, Russland (ots/PRNewswire)

- GAC MOTORs erstes Fahrzeug, der GS8 SUV, ist ab sofort in Russland erhältlich, Musiker Basta als Produktbotschafter benannt

GAC MOTOR hat den Preis für den GS8 Luxus-SUV für Teilnehmer und Medien während der GAC MOTOR Russian Brand und GS8 Launch Ceremony bekannt gegeben, die am 9. Dezember im Museum von Moskau stattfand. Der GS8 SUV ist das erste Fahrzeug von GAC MOTOR, das in Russland auf den Markt kommt, und wird ab 1.898.000 Rubel, zusammen mit einer Garantie von fünf Jahren/150.000 km und einem Jahr kostenlosem Pannenhilfe-Service, angeboten. Den ersten 200 GS8-Besitzern in Russland wird von GAC MOTOR drei Jahre kostenlose Wartung, drei Jahre kostenloser Pannendienst und kostenlose Winterreifen angeboten. Während der Zeremonie, die unter dem Motto "Streben nach mehr" stand, ernannte GAC MOTOR den russischen Komponisten und Musiker Basta zum Produktbotschafter des GS8 SUV.

Der Zeremonie wohnten Vertreter der chinesischen und russischen Regierung bei. Auch Gäste von lokalen Händlern und Medien waren zur Feier dieses Meilensteins eingeladen. Viele Teilnehmer waren der Meinung, dass die Produkte von GAC MOTOR die Erwartungen der Verbraucher auf dem russischen Markt übertreffen werden.

"GS8 ist eine ideale Kreation für russische Verbraucher, die sich für Produkte von hoher Qualität entscheiden. Wir werden, beginnend mit diesem Flaggschiffprodukt, unsere Produktmatrix weiter bereichern und den russischen Verbrauchern ein angenehmes Leben mit Mobilität bieten", sagte Yu Jun, Chairman der GAC MOTOR International Sales Company.

Der GS8, der bereits auf anderen Märkten sehr beliebt ist, erfüllt die wachsende Nachfrage des russischen Marktes nach luxuriösen siebensitzigen SUVs und ermöglicht es den Verbrauchern, "mehr anzustreben", indem sie durch mehr Mobilität neue Erfahrungen machen.

Der in Russland wohlbekannte Musiker Basta wurde als GS8-Botschafter ausgewählt. Im Laufe seiner Karriere hat Basta versucht, die Grenzen verschiedener Rollen abzubauen und eine Vielzahl von Lebenserfahrungen zu sammeln, was mit der Botschaft von GAC MOTOR - "Streben nach mehr" - übereinstimmt.

Basta sagte, er sei vom GS8 beeindruckt. "Das Fahrerlebnis des GS8 war besser als erwartet. Ich war überrascht von der Beschleunigung aus dem Stand und der Antriebskraft."

Der GS8 wurde entwickelt, um der ganzen Familie Qualität, Komfort und Leistung zu bieten, und wurde mit der Philosophie entworfen, sein kraftvolles Äußeres mit weichen Innenräumen zu kontrastieren. Im Gegensatz zur robusten Karosserie und dem robusten Äußeren strahlt das Innere des Fahrzeugs Komfort und Wärme aus. Verstellbare Sitze in der dritten Reihe und ein Panoramaschiebedach bieten Familien eine entspannte Reise.

Der Antriebsstrang des GS8 ist mit dem Motor der zweiten Generation 320T von GAC MOTOR, dem Aisin 6-Gang-AMT der dritten Generation und dem intelligenten Allrad- und All-Terrain-Feedbacksystem der zweiten Generation ausgestattet. Mit dem Fokus auf Manövrierbarkeit, Off-Road-Performance und erstklassigen Sicherheitsfunktionen hat der Fahrer des GS8 die Wahl zwischen sechs Fahrmodi - Sand, Schlamm, Schnee, Smart, Sport und Economy - und ist ideal für die harten und vielfältigen Fahrbedingungen auf den russischen Straßen geeignet.

Die Einführung der GS8 in Russland markiert eine neue Phase der internationalen Expansion für GAC MOTOR, nachdem der Automobilhersteller Anfang des Jahres seine russische Markteintrittsstrategie und seinen Entwicklungsplan angekündigt hatte. Der Autohersteller hat bereits bedeutende Fortschritte bei der Expansion nach Russland gemacht, darunter die Teilnahme am Moscow International Automobile Salon, am Russian Association of Auto Dealers Annual Meeting, an der St. Petersburg International Auto Show 2019, die Etablierung seines Händlernetzes und die Gründung seiner ausländischen Tochtergesellschaft in Russland, um den lokalisierten Betrieb und das Management von Vertrieb und Service in Russland durchzuführen.

In Zukunft wird GAC MOTOR weitere Topmodelle, darunter den MPV und SUV, in Russland auf den Markt bringen, neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Händlernetzes erkunden, um die Marktdurchdringung zu beschleunigen, und sein russisches Team zur Unterstützung der Produktlokalisierung und Marktforschung erweitern.

