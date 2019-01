GAC Motor enthüllt Konzeptfahrzeug ENTRANZE auf der NAIAS 2019

Detroit (ots/PRNewswire) - Das einer Gewehrkugel nachempfundene Konzeptfahrzeug ENTRANZE wurde im GAC Advanced Design Center in Los Angeles entwickelt und auf eine Weise konzipiert, die den Ansprüchen amerikanischer Verbraucher gerecht wird. Das Fahrzeug bietet eine revolutionäre Vision zukünftiger Mobilität, präsentiert die neuesten Durchbrüche im Energiebereich, ein optimiertes Benutzererlebnis (user experience, UI), unverwechselbare Innen- und Außendesign-Konzepte sowie Technologiemerkmale. Diese umfassen:

- Die einer aalglatten Gewehrkugel (Slick Bullet) nachempfundene Karosserie ist schlichtweg atemberaubend und bietet brandneue Dimensionen - Ein neuartiges Sitzplatz-Arrangement von 3+2+2 sowie ein von 'Flugzeugen inspirierter Mittelgang' - Zwei seitliche befestigte Displays für eine praktische Feature-Kontrolle - Das Fahrzeug besteht überwiegend aus umweltverträglichen Materialien und bietet ein Interieur, das mehr an einen Wohnraum als an das Innere eines Fahrzeugs erinnert, was einen starken Kontrast zur Technologie sowie der kargen Karosserie darstellt

"Schlussendlich dienen die Erzeugnisse der Automobilindustrie Menschen zur Kommunikation während der großartigen Reise durch das Leben. Das ENTRANZE-Konzept verkörpert unsere Vision der Bereitstellung von Mobilitätslösungen, die für mehr Lebensqualität sorgen", erklärte Yu Jun, Präsident von GAC Motor.

Zusätzlich stellte GAC Motor auf der NAIAS 2019 sein Portfolio an preisgekrönten Fahrzeugen vor, zu denen Geländewagen (SUVs), Limousinen, Kleinbusse und Leichtelektromobile (Neighborhood Electric Vehicle, NEV) zählen, einschließlich GS8, GS4, GS5, GS7, GS3, GA4, GM8, GM6 sowie GE3 530.

Neuer Hauptsitz in Kalifornien

GAC Motor nutzte die Veranstaltung, um die Registrierung seiner nordamerikanischen Vertriebsgesellschaft in Irvine (Kalifornien) bei Los Angeles, offiziell bekanntzugeben. Die regionalen Hauptsitze tragen die Verantwortung für Branding, Marketing, Produktplanung und Finanzfragen.

GACs globales F&E-Netzwerk

Zusätzlich meldete GAC Motor auf der Pressekonferenz die offizielle Inbetriebnahme des GAC F&E-Zentrums Detroit. Das neue sich in Farmington Hills (Michigan) befindliche F&E-Zentrum wurde mit einer Investition von 4,4 Millionen USD errichtet und erstreckt sich über nahezu 50.000 Quadratfuß Gewerbefläche.

Das Zentrum wird als Drehscheibe fungieren und sowohl Design-als auch F&E-Bereich der für die an US-amerikanische sowie weitere ausländische Märkte gerichteten Erzeugnisse der GAC Group unterstützen. Insbesondere wird sich das Zentrum auf Produktentwicklungen, revolutionäre Technologien, die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte sowie Training konzentrieren.

Der Knotenpunkt Detroit verbindet zwei weitere GAC Motor-F&E-Zentren in Kalifornien mit den GAC-F&E-Zentren in China. Diese Zentren werden bedeutend zu der Erweiterung des globalen F&E- und Automobilproduktionsnetzwerk des Unternehmens beitragen.

Das GAC F&E-Zentrum Silicon Valley (GAC-SV) in Sunnyvale möchte akademische Forschungsarbeit zur Entwicklung einer neuen Generation von F&E-Talenten für die Region fördern und lokale Produktkooperation unterstützen. Zu weiteren GAC-SV-Highlights zählen:

- Über 30 führende Ingenieure vor Ort - Laufende eigenentwickelte Projekte umfassen eine Gateway-Firewall innerhalb des Fahrzeugs, eine Big Data-befähigte Batterieleistungsprognose, eine nutzungsbasierte Versicherung (user-based insurance, UBI), die Entwicklung einer autonomen Fahrarchitektur, Sicherheitssimulation sowie thermische Motoranalyse - Optimierung der auf dem GE3 installierten Selbstfahrer-Sensorik, einschließlich LIDAR und Videoperzeptionsmechanismus - Zusammenarbeit mit international bekannten Forschungsinstituten und Unternehmen für Algorithmen künstlicher Intelligenz, intelligente Verkehrssysteme sowie die Entwicklung moderner Antriebssysteme für Elektrofahrzeuge

Das sich in Newport Beach (Kalifornien) befindliche GAC Advanced Design Center Los Angeles wurde im April 2018 eröffnet und trägt die Verantwortung für fortschrittliches Design, UI/UX-Entwicklung sowie Markenvisualisierung. Es steht unter der Leitung von Designchef Pontus Fontaeus, ein international renommierter Autodesigner, der seine neueste Kreation, ENTRANZE, auf der 2019 NAIAS präsentierte.

"Wir werden unsere Produkte weiterhin intelligenter machen und zu einem Mobilitätsdienstleister werden, um den unverwechselbaren Charme und Wert der neuen 'Made in China'-Ära mit einer globalen Kundschaft zu teilen", so Yu.

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 202 unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Bauteile und Fahrzeugzubehör. In der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr sechs Jahren in Folge den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken, ein Beweis für die qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung bis hin zu Lieferkette und Vertrieb & Service.

