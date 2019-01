Premiere auf der NAIAS 2019: ENTRANZE für die Mobilität der Zukunft

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der chinesische Automobilhersteller GAC Motor ist dieses Jahr erneut auf der North American International Auto Show (NAIAS) 2019 vom 14. bis 28. Januar in Detroit vertreten. Das Unternehmen wird am 14. Januar 2019 um 13:40 Uhr eine Pressekonferenz auf seiner Ausstellungsfläche in der Halle B des Cobo Centers abhalten. Das Motto von GAC Motor bei der diesjährigen NAIAS-Ausstellung lautet "Vision Unlimited".

Auf der Pressekonferenz am 14. Januar wird die Weltpremiere des neuen Konzeptautos ENTRANZE und der erste Auftritt des neuesten Minivans der Marke GM6 und des brandneuen GS5 SUV in Nordamerika stattfinden.

Das vom GAC Advanced Design Center in Los Angeles entwickelte ENTRANZE-Konzept, das auf der NAIAS 2019 erstmals vorgestellt wird, ist als hypermodernes Familienfahrzeug definiert und mit den neuesten intelligenten Systemtechnologien, Nachhaltigkeitsmerkmalen und automatisiertem Fahren ausgestattet.

Das ENTRANZE-Konzept verleiht dem modernen Familienfahrzeug mehr Möglichkeiten, indem es einen 7-sitzigen SUV mit viel Technologie und Ergonomie ausstattet, die das Fahren einfacher und angenehmer gestalten sollen.

Der kürzlich in China vorgestellte GM6-Minivan hat auf der NAIAS 2019 seinen ersten Auftritt außerhalb Chinas. Dabei handelt es sich um ein intelligentes Fahrzeug, das speziell für die Anforderungen von Familienfahrten entwickelt wurde und einen Schwerpunkt auf geräumige Sitzplätze legt. Das Auto verfügt über ein Fünf-Sterne-Sicherheitspaket, ein KI-verbessertes, intelligentes Antriebssystem und einen branchenführenden ca. 9 m2 extra großen Laderaum.

Auch der technologisch fortschrittliche Mittel- bis Oberklasse-SUV GS5 wird im Rahmen der Show vorgeführt. Der brandneue GS5, der erstmals auf dem Pariser Automobilsalon 2018 vorgestellt wurde, verwendet den 1,5-T-GDI-Motor der nächsten Generation von GAC Motor und bietet ein lebendiges und aufregendes Fahrerlebnis mit verbesserter Leistung.

GAC Motor wird auch eine Auswahl an Elite-Fahrzeugen der Marke präsentieren, darunter SUVs, Limousinen, Minivans und neue Elektroautos. Dazu gehören der Anfang 2018 eingeführte brandneue GS4, der Luxus-SUV GS8, der siebensitzigee Minivan GM8 und den neue Elektrowagen GE3.

Die NAIAS ist eine wichtige Bühne im Zuge der Internationalisierung von GAC Motor. Seit seinem ersten Auftritt bei NAIAS im Jahr 2013 hat das Unternehmen die Weltpremieren seiner Modelle GS4, GS7, GE3 und GA4 stets im Rahmen dieser Veranstaltung gefeiert.

GAC Motor hat an anderen großen internationalen Automobilmessen teilgenommen, um seine Präsenz in den ausländischen Märkten zu fördern. Im vergangenen Jahr 2018 gab das Unternehmen abgesehen von der NAIAS auch auf dem Moscow International Automobile Salon (MIAS) ein Debüt und enthüllte Pläne für den Markteintritt in Russland im Jahr 2019, was das Interesse vieler lokaler Distributoren an GAC Motor weckte.

Ohne Unterbrechung präsentierte sich das Unternehmen zum ersten Mal auf dem Pariser Autosalon. GAC Motor stellte seinen brandneuen GS5 SUV vor und machte seinen ersten Vorstoß auf den europäischen Markt. Man präsentierte dort die neuesten Premiumfahrzeuge, die bei lokalen Kunden mit positiven Kommentaren und Erwartungen aufgenommen wurden.

Darüber hinaus hat GAC Motor sein Geschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Saudi-Arabien und den Ländern Südostasiens im Jahr 2018 weiter gestärkt und ausgebaut. Mittlerweile ist das Unternehmen weltweit in 16 Ländern vertreten und prüft ständig, wie man in weitere Märkte vordringen kann. Mit einer Verkaufszahl von 535.168 Autos weltweit im Jahr 2018 erreichte GAC Motor ein Wachstum von 5,23 % gegenüber dem Vorjahr.

Das Qualitätsengagement von GAC Motor konzentriert sich auf jeden Aspekt der Fahrzeugherstellung, von der Konstruktion und Produktion bis hin zu Autoteilen und Dienstleistungen, was dem Unternehmen dazu verhalf, in sechs aufeinander folgenden Jahren in der China Initial Quality Study (IQS) von J.D. Power Asia Pacific den 1. Platz zu belegen. Daher wird GAC Motor von Kunden in ausländischen Märkten als "die beste chinesische Automarke" bezeichnet.

GAC Motor bereitet derzeit die Eröffnung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Farmington Hills, Michigan, einem Vorort von Detroit, vor. Mit dem nun in Betrieb genommenen F&E-Zentrum im Silicon Valley und dem Advanced Design Center in Los Angeles werden die drei Zentren die Grundlagen für die F&E-Arbeit von GAC Motor in Nordamerika schaffen und ihm den Weg zu einem globalen Unternehmen mit einer Weltklasse-Marke ebnen.

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen Platz 202 belegt. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt in der China Initial Quality StudySM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific seit nunmehr sechs Jahren in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.

