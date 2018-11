GAC Motor und Michelin geben ersten kantonesischen Gastronomieführer heraus

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der Restaurantführer, der erste seiner Art in der 118-jährigen Geschichte von Michelin, hat sich zum Ziel gesetzt, den globalen Reisenden und Feinschmeckern Empfehlungen zu bieten, um das Beste der kantonesischen Küche und die chinesische Kultur weltweit zu entdecken. Insgesamt werden 291 Restaurants in der ganzen Welt im Restaurantführer vorgestellt, mit 78 Sterne-Restaurants, 62 Bib-Gourmand-Restaurants und 151 Restaurants, die mit dem MICHELIN-Plate ausgezeichnet wurden.

"GAC Motor hält diese Auswahl mit ihrer höchsten Qualität und den erstklassigsten Produkten für sehr wichtig, genauso wie es die Auswahl von Zutaten bei der Zubereitung von kantonesischen Speisen ist. Deshalb ist GAC Motor stolz auf die Partnerschaft mit Michelin, um gemeinsam den weltweit ersten Gastronomieführer für die kantonesische Küche vorzustellen. Diese Publikation markiert eine weitere Vertiefung unserer Kooperation mit Michelin und unterstreicht unser Bestreben, einen genussreichen mobilen Lebensstil zu schaffen und gleichzeitig unsere lokalen, einzigartigen kulinarischen Köstlichkeiten und die chinesische Kultur auf dem gesamten Globus zu verbreiten", sagte Huang Yongsheng, Vice President von GAC Motor.

Als Spiegel der einzigartigen Kochkunst der kantonesischen Küche und der Art und Weise, wie die kantonesischen Esskultur in der Welt präsentiert wird, schlägt GAC Motor denselben Weg ein und zielt darauf ab, die besten Autoteile zu beschaffen und herzustellen und sie mit professionellem Kundendienst und innovativem Design zu kombinieren, um herausragende Fahrzeuge anzubieten.

Michelin ist einer der 18 weltweit führenden strategischen Autozulieferer von GAC Motor. Im Jahr 2017 war GAC Motor die einzige chinesische Marke, die auf der Move'On - Michelins globaler Konferenz für nachhaltige Mobilität - ausstellte.

GAC Motor und Michelin unterzeichneten im November 2017 ein Partnerschaftsabkommen, das eine exklusive Zusammenarbeit und den Austausch in den Bereichen Ersatzteileinkauf, technologische Innovation, Markenaufbau und Ausbau der globalen Marktpräsenz umfasst. Die gemeinsame Einführung des lokalen Michelin-Guide steht stellvertretend für ein neues Kapitel in der Weiterentwicklung dieser Partnerschaft, denn GAC Motor tritt gleichzeitig in eine neue Phase der internationalen Ausdehnung ein.

Weitere internationale Zusammenarbeit

Mit dem Ziel, eine Weltklasse-Marke aufzubauen, verstärkt GAC Motor nicht nur eine breit gefächerte und strategische Kooperation mit internationalen Spitzenmarken, sondern setzt sich auch weiterhin mit allen Kräften dafür ein, die Entwicklung im internationalen Markt voranzubringen.

GAC Motor hat seinen neuen Markenslogan "Pursue Greatness" im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums des Unternehmens präsentiert, der eine neue Ära und einen neuen Start einläutet, um den Weg der Marke sowohl bei einheimischen als auch internationalen Aktivitäten zu unterstützen. Das Unternehmen expandiert zügig im internationalen Markt und hat bereits bedeutende Anerkennung in Südostasien und im Nahen Osten gewonnen.

In den neun Tagen vom 31. Oktober bis 8. November hat GAC Motor ein Vertriebs- und Servicecenter in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet, den GS7 SUV in Kuwait auf den Markt gebracht und das Debüt der Marke in Saudi-Arabien und den Philippinen gefeiert. Bis heute ist GAC Motor in acht Märkte im Nahen Osten eingetreten - Kuwait, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Libanon, Irak, Jordanien und Saudi-Arabien - und hat zwei Märkte in Südostasien, die Philippinen und Myanmar, erobert. Das Unternehmen erhielt sehr positive Rückmeldungen aus diesen Märkten und hat im Nahen Osten ein Markenimage im mittleren bis oberen Segment aufgebaut.

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 202 unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. In der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr sechs Jahren in Folge den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung bis hin zur Lieferkette sowie Vertrieb und Kundendienst.

