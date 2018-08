GAC Motor feiert Debüt auf MIAS und enthüllt sein Vorhaben, 2019 den russischen Markt zu erschließen

Moskau (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führender Automobilhersteller, gab im Rahmen seines Debüts auf dem Moscow International Automobile Salon (MIAS) mit einem illustren Fahrzeugaufgebot und einer erfolgreichen Promotionsveranstaltung, die offizielle Markteinführung der ersten ausländischen Tochtergesellschaft des Unternehmens in Russland, GAC Motor RUS, nebst weiteren Plänen, den russischen Markt 2019 zu erschließen, bekannt.

Bei seinem ersten Auftritt im Ausland seit der Neugestaltung seiner Unternehmenskultur präsentierte GAC Motor auf dem MIAS seine Premiumfahrzeuge, darunter GS8, GA8 sowie das neueste Modell des Unternehmens, GS4. Zhao Qiuyan, Beraterin des Economic and Commercial Counsellor's Office der Botschaft der Volksrepublik China in Russland, Li Shao, Vizepräsident der GAC Group, Zhan Songguang, geschäftsführender Vorsitzender, Gao Feng, stellvertretender Vorsitzender von GAC Motor, Wang Shunsheng, Präsident von GAC Motor RUS sowie ca. 100 Journalisten der russischen Lokalmedien und anderer internationaler Medien nahmen an der Pressekonferenz teil.

Auf der Veranstaltung gab GAC Motor die offizielle Eröffnung von GAC Motor RUS bekannt, das erste Tochterunternehmen der Marke im Ausland, was einen weiteren wichtigen Schritt zur Förderung der Internationalisierung des Unternehmens kennzeichnet. Darüber hinaus richtete das Unternehmen während des MIAS eine auf Werbezwecke ausgerichtete Konferenz aus und führte eine Rekrutierungsinitiative russischer Händler durch, um sich auf seinen 2019 stattfindenden Eintritt in den russischen Markt vorzubereiten. Mit seinen qualitativ hochwertigen Fahrzeugen beabsichtigt GAC Motor seiner Marke in Russland zu Ansehen zu verhelfen und innerhalb von drei bis fünf Jahren die Anerkennung russischer Kunden und angrenzender Länder gewonnen zu haben.

Zahlreiche Medien zeigten sich beeindruckt und drückten ihre Wertschätzung gegenüber der Qualität und dem Design von GAC Motors exklusiven Fahrzeugmodellen wie GS8 und GM8 aus. Dynamik, Haltbarkeit und Sicherheit dieser Automobile entsprechen den Anforderungen russischer Kunden in Russland, die der Markteinführung der Marke mit Vorfreude entgegensehen.

GAC Motor, ein Tochterunternehmen der Fortune Global 500 GAC Group ist eine junge, dynamische chinesische Automarke. Das 2008 gegründete Unternehmen hat seither unaufhaltsam seiner Internationalisierung entgegengearbeitet. In nur zehn Jahren konnte GAC Motor eine Führungsrolle in Chinas Automobilindustrie sicherstellen. Als Unternehmen, das an ausgezeichneter Produktqualität und Performance festhält, gründete GAC Motor Vertriebs- und Servicenetzwerke in 15 Ländern und Regionen, gilt in zahlreichen ausländischen Märkten als "beste chinesische Automarke" und konnte das Vertrauen von über 1,3 Millionen Autoeigentümern weltweit gewinnen.

GAC Motor hat sich dem Aufbau einer Marke von Weltrang und der Errichtung eines globalen Unternehmen verpflichtet. Nach dem MIAS wird das Unternehmen die Einführung weiterer qualitativ hochwertiger Produkte fortsetzen und die Popularität, das Ansehen und den Einfluss der Marke auf dem russischen Markt fördern, ganz im Sinne der Markenmission, russischen Kunden zu einem komfortablen Lebensstil geprägt von Mobilität zu verhelfen.

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 202 unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Bauteile und Fahrzeugzubehör. In der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr fünf Jahren in Folge den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken, ein Beweis für die qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung bis hin zu Lieferkette und Vertrieb & Service.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen:

Pressekontakt:



Sukie Wong

+86-186-8058-2829

GACMotor@126.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737240/Auto.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737243/GAC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737254/GAC_Motor.jpg

Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell