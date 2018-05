GAC Motor richtet die International Distributor Conference 2018 aus und setzt weiter auf Expansion mit globalen Partnern

Peking (ots/PRNewswire) - GAC Motor, der am schnellsten wachsende Autohersteller Chinas, richtete seine zweite International Distributor Conference (die "Konferenz") in Peking aus. 30 Händler aus 12 Ländern nahmen an der Konferenz unter dem Motto "Forge ahead to win the future" (Voranschreiten, um die Zukunft zu gewinnen) teil.

"Wir sind besonders erfreut, die Konferenz dieses Jahr auszurichten, da wir zurzeit damit beschäftigt sind, unsere globale Vertriebsstrategie umzusetzen", erläuterte Yu Jun, Präsident von GAC Motor. "GAC Motor ist eine junge Marke voller Energie. Wir werden unser Ziel weiter verfolgen und nach Erfolg streben. Gemeinsam werden wir langfristige Partnerschaften mit unseren Händlern aufbauen und zur gegenseitigen Entwicklung und zum beiderseitigen Erfolg beitragen."

Viele an der Messe teilnehmende Händler gaben an, dass die Konferenz ihnen tiefe Einblicke in die Produktqualität, Herstellungsfähigkeiten und strategischen Ziele von GAC Motor verschaffte. Nach dem Event waren die Händler mit Blick auf ihre Zusammenarbeit mit dem Unternehmen sehr zuversichtlich.

GAC Motor macht schnelle und stetige Fortschritte auf dem globalen Automobilmarkt. Das Unternehmen hat ausgereifte Vertriebskanäle und Servicesysteme im Nahen Osten einschließlich Kuwait, Bahrain, Libanon, Katar und den VAE aufgebaut und ist anhand seines Absatzvolumens im mittleren bis hohen Produktsegment zu einer führenden chinesischen Automobilmarke aufgestiegen. Dank der qualitativ hochwertigen Produkte wird GAC Motor immer beliebter in Nigeria, Afrika. Bis jetzt hat sich das Unternehmen auf 14 Länder in 5 Regionen einschließlich Naher Osten, Südostasien, Osteuropa, Afrika sowie Nord- und Südamerika ausgedehnt und wurde auf mehreren Überseemärkten als "Beste chinesische Automarke" ausgezeichnet.

GAC Motor ist international gut aufgestellt, gewinnt an Popularität und Markeneinfluss und die Ausdehnung auf Schwellenmärkte ist nur der Anfang in Hinsicht auf die großartigen Pläne des Unternehmens für den Weltmarkt. GAC Motor plant, seine Reichweite bis Ende 2018 auf 18 Länder auszudehnen. Das Unternehmen ist bemüht, Märkte in den Regionen entlang der "Seidenstraße" sowie in den USA und Europa zu erobern.

"Wir feilen stetig an unserem langfristigen Zukunftsplan, eine Marke von Weltklasse aufzubauen. Das möchten wir gemeinsam mit unseren globalen Partnern erreichen, die es uns auch ermöglichen werden, ins nächste Jahrzehnt und noch weiter voranzuschreiten", sagte Herr Yu.

Nächstes Jahr wird sich GAC Motor auf die Markenentwicklung, die Perfektionierung der Betriebssysteme und die Teambildung konzentrieren, um die Kundenzufriedenheit insgesamt zu steigern und mehr Kunden zu gewinnen und von der Stärke und Leistung von GAC Motor zu überzeugen.

Anfang dieses Jahres stellte GAC Motor zum 4. Mal auf der NAIAS aus und das Debüt auf der NADA Show sorgte für große Aufmerksamkeit in der weltweiten Automobilbranche. Mithilfe der weltweit bekanntesten Automobilausstellungen hat GAC Motor weitere globale Ressourcen integriert und die Marke international bekannter gemacht.

Auf der jüngsten Auto China 2018 wurde GAC Motor von den Leitern von NAIAS und der Pariser Automobilausstellung eingeladen, an den bevorstehenden Events teilzunehmen. Das Unternehmen wird später im Jahr auch an der Los Angeles Auto Show und der Internationalen Autoausstellung in Moskau teilnehmen.

"Unser Ziel ist es, eine Marke von Weltklasse und ein globales Unternehmen zu werden", kommentierte Herr Yu. "GAC Motor freut sich auf eine offene und für beide Seiten gewinnbringende Partnerschaft mit unseren Händlern. Schreiten wir Hand in Hand und mit großer Aufrichtigkeit voran. Gemeinsam können wir den großen Weltmarkt erobern und einen noch besseren neuen Plan aufstellen!"

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO. LTD (GAC Motor) ist ein Tochterunternehmen der GAC Group, die in der Unternehmensliste der Fortune Global 500 Platz 238 belegt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör erstklassiger Qualität. GAC Motor ist seit fünf aufeinanderfolgenden Jahren die Nr. 1 der chinesischen Marken der China Initial Quality Study SM (IQS) für den Raum Asien-Pazifik von J.D. Power. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens: von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.

Pressekontakt:

finden Sie unter:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/684255/2018_International_Dist

ributor_Conference.jpg

Foto:

https://mma.prnewswire.com/media/684256/President_of_GAC_Motor.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/684254/International_Distribut

or_Conference.jpg

Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell