Riesenerfolg bei der 2018 NAIAS läutet neue Phase für GAC Motor ein

Detroit (ots/PRNewswire) - Begeisterung über Wachstum und Modellprogramm des Unternehmens legen Fundament für die Expansion in den globalen Markt

GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Automobilhersteller, feiert den Erfolg seines vierten Auftritts bei der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit, wo das herausragende Modellprogramm des Unternehmens, darunter die Limousine GA4 und das Konzeptauto Enverge enthusiastische Bewertungen einheimsen konnte und ein enormes Publikumsecho hervorrief sowie Vorfreude auf die vom Unternehmen bis 2019 geplante Expansion in den nordamerikanischen Markt.

Das Unternehmen fand große Beachtung bei den Medien und dem Fachpublikum, darunter Hong Lei, der Generalkonsul der Volksrepublik China in Chicago, Rick Snyder, Gouverneur des Bundesstaates Michigan, Brenda Lawrence, US-amerikanische Kongressabgeordnete, und Ryan LaFontaine, Vorsitzender der 2018 NAIAS, die den Messestand von GAC Motor besuchten und sich über die bahnbrechenden Fortschritte informierten, die das Unternehmen im vergangenen Jahr erreicht hat.

"GAC macht sich gegenwärtig bereit, in den US-Markt bis zum Jahr 2019 einzutreten. Sie sind mutig in Anbetracht all der großen Herausforderungen, visionär bei ihren Planungen und handeln proaktiv bei ihrem Schritt in den globalen Markt. Das hat ihnen die Bewunderung der vergleichbaren Unternehmen in den USA eingebracht", sagte Ryan LaFontaine, Vorsitzender der 2018 NAIAS, während der Pressekonferenz. "Wir sind optimistisch im Hinblick auf das Marktpotenzial von GAC in den Vereinigten Staaten und freuen uns darauf, die Fahrzeuge des Unternehmens auf unseren Straßen zu sehen."

Die Pressekonferenz von GAC Motor auf der 2018 NAIAS wurde von fast 500 Teilnehmern und führenden Medienvertretern besucht. Mehr als 650 allgemeine und branchenspezifische Medienkanäle weltweit berichteten darüber, zu denen Forbes, BBC, CNBC und weitere zählten, die über 2.000 Nachrichtenbeiträge und Hintergrundberichte veröffentlichten und damit ein Publikum von einer Milliarde Menschen erreichten. GAC Motor wurde als die erstaunlichste Marke auf der NAIAS bezeichnet.

Führungskräfte von den weltweiten Spitzen-Zulieferfirmen wie Continental, Aptiv, Valeo, Faurecia, ZF TRW, Nexteer und Michelin bekräftigten ihre Anerkennung und volle Unterstützung für die entscheidenden Schritte von GAC Motor zur Ausweitung ihrer globalen Reichweite, wenn sie im Jahr 2019 in den US-Markt eintreten. Darüber hinaus gaben sie ihrer Hoffnung Ausdruck, die kooperativen Beziehungen mit dem Unternehmen weiter zu verstärken.

Florent Menegaux, leitender Geschäftsführer von Michelin, lud GAC Motor ein, an MOVIN' ON, dem zweiten globalen Gipfeltreffen für nachhaltige Mobilität 2019, teilzunehmen und das LDX Forschungs- und Entwicklungszentrum von Michelin in Frankreich zu besuchen.

Die anwesenden Autohändler gratulierten GAC Motor dazu, die 500.000-Marke an Verkäufen im Jahr 2017 erreicht zu haben und ihr starkes Wachstum über mehrere aufeinanderfolgende Jahre bewahrt zu haben. Sie äußerten ebenfalls ihre Hoffnung, die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit GAC Motor weiter auszubauen.

Ergänzend zu den Aktivitäten bei der NAIAS hat GAC Motor gleichzeitig Schritte unternommen, um sich den nordamerikanischen Konsumenten vorzustellen. Während der Auto-Show wurden Werbeanzeigen für die Top-Fahrzeuge des Unternehmens auch auf den Großbildschirmen am Times Square präsentiert. Bei Befragungen bemerkten die Menschen die ausgesprochen eleganten Fahrzeugdesigns von GAC Motor und sagten, dass sie sich darauf freuen, GAC Motor auf dem US-Markt zu begrüßen.

"Eine Marke der Weltklasse muss drei Anforderungen erfüllen: globale F&E, Fertigung und Distribution für Produkte implementieren, dem globalen Marktbedarf vollständig entsprechen und Anerkennung von potenziellen Kunden weltweit gewinnen. Genau das will GAC Motor mit seinen Bestrebungen erreichen", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor.

Auf diesem Weg in die Zukunft wird GAC Motor die Umsetzung seiner Expansionspläne in Nordamerika weiter voranbringen. Nach dem Aufbau des ersten amerikanischen F&E-Zentrums im Silicon Valley, das 2017 seinen Betrieb aufnahm, plant GAC Motor zwei weitere Zentren in Los Angeles und Detroit. Währenddessen haben viele amerikanische Händler - überzeugt von der erfolgreichen Angebotspalette mit hochwertigen Modellen und innovativen Technologien - großes Interesse gezeigt, Partnerschaften mit dem Unternehmen einzugehen. GAC Motor wird 2018 außerdem ein Vertriebsunternehmen in Nordamerika etablieren und an der jährlichen Tagung der National Automobile Dealers Association (NADA) im kommenden März teilnehmen.

Über GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen auf Platz 238 steht. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt in der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific seit nunmehr fünf Jahren in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.

