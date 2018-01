GAC Motor bringt Premium-Reihe auf die NAIAS 2018

Detroit, Michigan (ots/PRNewswire) - Schritte in Richtung US-Markt

GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Automobilhersteller, hat am 15. Januar seinen vierten Messeauftritt bei der North American International Auto-Show (NAIAS). Die Vorzeigemodelle aus seiner Serie, darunter die brandneue GA4-Limousine und das Konzeptauto von GAC Motor, der Enverge, der seine Weltpremiere feiert, sind bei der Ausstellung zu sehen und zeigen die Innovationskraft des Unternehmens in Sachen Forschung, neueste Errungenschaften bei der Fertigung und den festen Willen, eine Marke von Weltrang aufzubauen. Die neue Blaupause von GAC Motor wird das Unternehmen auf seinem Weg hin zum offiziellen Eintritt in den US-amerikanischen Markt im Jahr 2019 anleiten.

Der GA4 ist eine brandneue Kompaktlimousine, die von GAC Motor in Eigenregie für das Segment der A-Klasse-Limousinen entwickelt wurde. Sein Gesamtdesign steht für eine großartige und modische Vision und bietet reichlich Platz sowie ausgezeichneten Fahrkomfort. Die Vorstellung des GA4 stellt zudem eine Bereicherung der Produktmatrix von GAC Motor dar, die sämtliche Bereiche des Limousinensegments, von der A-Klasse bis zur C-Klasse, abdeckt. Das Unternehmen ist derzeit auf dem Sprung, diese neue Limousine im Januar 2018 in Schanghai auf den Markt zu bringen.

GAC Motor hat auch erstmals den Enverge vorgestellt, sein erstes kompaktes Konzept-Sportfahrzeug aus dem NEV-(New Energy Vehicle)-Segment, womit es seine innovative Führungsposition bei wichtigen Umwelttechnologien unter Beweis stellt. Der Enverge ist der brandaktuelle Versuchsballon von GAC Motor auf dem Gebiet der Crossover-Elektrofahrzeuge. Mit seinen vielen technischen Neuerungen zeigt der Enverge den innovativen Charme der NEVs und schafft ein neues Fahrerlebnis für die energiegeladenen jungen Fahrer.

Die strategischen Highend-Modelle von GAC Motor, der GA8, GS8 und GM8, sind ebenfalls auf der NAIAS 2018 vertreten, um zusammen mit den anderen Vorzeigemodellen, wozu der GS3, GS4, GS7 und GA6 gehören, die Produktstärke des Unternehmens zu demonstrieren. Mit dem Marktgang der Modelle GA8, GS8 und GM8 kann GAC Motor jetzt die Marktsegmente Highend-Limousinen, SUVs und Minivans mit einem kompletten Fahrzeuglayout im Luxus-C-Klasse-Segment abdecken. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für GAC Motor, zumal das Unternehmen am Anfang eines Übergangs in ein von China angeführtes Zeitalter bei den globalen Produkten steht.

GAC Motor strebt eine aktive Rolle bei der Integration Chinas in das große Spiel der globalen Autoindustrie an. GAC Motor ist dank seiner Angebote bei führender Qualität, Technik und führendem Design gut darauf vorbereitet, die Herausforderungen anzunehmen, die sich beim Eintritt in den entwickelten US-Markt ergeben. Das Unternehmen ist in der China Initial Quality Study (IQS) von Asia Pacific im fünften Jahr in Folge die höchstplatzierte chinesische Marke, was auch ein Zeichen für die erheblichen Fortschritte ist, die chinesische Marken im Hinblick auf eine Verbesserung bei der Qualität gemacht haben.

Im Jahr 2017 hat GAC Motor sein nordamerikanisches Zentrum für Forschung und Entwicklung im Silicon Valley eingerichtet und hat ebenfalls im Silicon Valley sowie in Detroit und Boston Jobbörsen veranstaltet. Im Januar dieses Jahres hat GAC Motor eine weitere Runde an Einstellungsprogrammen in Amerika gestartet, um neue Talente in unterschiedlichen Bereichen für sich zu gewinnen.

Außerdem weitet GAC Motor derzeit seine Anstrengungen zur Erhöhung der Markenbekanntheit und für einen größeren Einfluss aus. Im Laufe dieses Jahres wird GAC Motor der Welt eine neue Markenstrategie vorstellen und ebenso einen englischen Markennamen, mit dessen Hilfe unsere Kunden länderübergreifend besser bedient werden können. Die GAC Motor North America Sales Company kann 2018 an den Start gehen. Das Unternehmen wird im März dieses Jahres zum allerersten Mal am jährlichen Branchentreffen der National Automobile Dealers Association (NADA) in Las Vegas teilnehmen, womit sein Vertriebsnetz und seine Ressourcen beim Handel weiter ausgebaut werden sollen.

Bemerkenswert ist zudem, dass GAC Motor neben dem Ziel eines schnellen Wachstums auch der sozialen Verantwortung des Unternehmens (Corporate Social Responsibility, CSR) eine große Bedeutung beimisst. Das Unternehmen beteiligt sich fortlaufend an wichtigen öffentlichen sozialen Projekten und legt hier einen besonderen Schwerpunkt auf den globalen Umweltschutz, so zum Beispiel beim Aufbau des ersten "Three-River Source National Park" in China gemeinsam mit dem WWF.

"Wir freuen uns darauf, weltweit mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung zu bekommen", fügte Yu Jun hinzu. "In dem Bestreben, auf dem nordamerikanischen Markt Fuß zu fassen, steht GAC Motor bereit, unsere qualitativ hochwertigen Produkte mit anderen zu teilen und mit Ihnen allen gemeinsam am Aufbau eines besseren Lebens mit der Mobilität zu arbeiten."

