GAC Motor liefert 380 offizielle Dienstwagen für Fortune Global Forum 2017

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - - GAC Motor präsentiert sich beim Treffen international führender Vertreter aus Wirtschaft und Finanzen als innovativer chinesischer Autobauer

GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Automobilhersteller, wurde offiziell mit der Bereitstellung von Dienstwagen für das Fortune Global Forum 2017 ("das Forum") in Guangzhou (China) beauftragt und liefert 380 Fahrzeuge, darunter GA8 Limousinen, GS8 SUV und GM8 MPV für die Veranstaltung. Der Autobauer kann dadurch auf einer Weltbühne die innovativen Errungenschaften der chinesischen Fertigungsindustrie präsentieren.

Das Motto des Forums lautet "Offenheit & Innovation: Gestaltung der Weltwirtschaft". Es ist eine Zusammenkunft von führenden Politikern der Welt, multinationalen CEOs und Chefs der wichtigsten chinesischen Unternehmen, die sich über die Probleme und die Zukunft der globalen Wirtschaft austauschen.

288 der Fortune-500-Unternehmen haben Niederlassungen in Guangzhou, 120 davon haben ihre chinesische Firmenzentrale in der südchinesischen Stadt. Das Forum dient nicht nur als Plattform für Guangzhou, um seine neuesten Erfolge zu präsentieren. Es offenbart auch die riesigen Geschäftschancen und das Potenzial der Stadt vor einem Weltpublikum.

Während des dreitägigen Treffens zeigten sich die Gäste beeindruckt von dem unverkennbaren Design, der hochwertigen Verarbeitung, der 5-Sterne-Wertung für Sicherheit und dem Fahrkomfort der Premium-Limousinen, SUV und MPV von GAC Motor. Gelobt wurden insbesondere das attraktive Design und die wunderschöne Linienführung der Karosserie sowie die hochwertige Verarbeitung der Innenausstattung. Multinationale CEOs besuchten die Firmenzentrale von GAC Motor, um sich einen Einblick vom Produktionsprozess zu verschaffen. Sie lobten den Innovationsgeist von GAC Motor und den Fortschritt, den China bei der intelligenten Fertigung gemacht hat.

"Wir sind stolz darauf, offiziell mit der Bereitstellung von Dienstwagen für das Fortune Global Forum 2017 beauftragt worden zu sein. GAC Motor will das Premium-Segment für die chinesische Automobilindustrie erschließen. Unsere Modelle stehen beispielhaft für die Stärke und die fortschrittlichen Produktionsmethoden der chinesischen Automobilbranche sowie den aufgeschlossenen und innovativen Ansatz bei der industriellen Restrukturierung und Modernisierung", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor. "GAC Motor hat eine hochwertige Modellpalette mit revolutionären Designs entwickelt, die ein umweltfreundliches, kohlenstoffarmes Fahrerlebnis bieten."

GAC Motors Luxuslimousine GA8, Oberklasse-SUV GS8 und neuartiger MPV GM8, die beim Forum zum Einsatz kamen, stellen das Premium-Segment von GAC Motor dar. Als erster Autobauer deckt das Unternehmen mit seiner umfangreichen Premium-Modellpalette den Markt für Limousinen, SUV und MPV der Mittel- bis Oberklasse ab.

Als führender chinesischer Automobilhersteller und Pionier bei der Entwicklungsstrategie des Guangzhou Internet Architecture Board (IAB) hat GAC Motor den Schwerpunkt auf intelligente, internationalisierte und digitalisierte Entwicklung gelegt. Das Unternehmen hat sechs Jahre in Folge eine kumulierte Wachstumsrate von 85 Prozent erzielt und den Weg für innovationsgestützte Entwicklung geebnet, die auf das Premium-Segment abzielt und höchsten Wert auf Qualität legt.

GAC Motor verfolgt das strategische Ziel, eine chinesische Weltmarke mit globaler Marktreichweite zu etablieren. GAC Motors weltumspannendes Vertriebs- und Servicenetz erstreckt sich auf 14 Länder im Nahen Osten plus Südostasien, Osteuropa, Afrika und Nordamerika. In Silicon Valley ist das erste F&E-Zentrum Nordamerikas entstanden, und spätestens 2019 will man auf den nordamerikanischen Markt vordringen.

"GAC Motor wird auf internationalen Märkten als 'beste chinesische Automarke' gelobt. Daher ist unser oberstes Ziel, unsere strategische globale Expansion voranzutreiben, um auch die chinesische Automobilbranche insgesamt bei der Transformation vom Status eines Produktherstellers zu dem einer namhaften Marke zu unterstützen, die Geschichten aus China erzählt", sagte Yu Jun.

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group. Sie entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken in diesem Zeitraum. In der China Initial Quality StudySM (IQS) 2017 von J.D. Power Asia Pacific belegt GAC Motor (seit nunmehr fünf Jahren in Folge) den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken. Bis 2017 will das Unternehmen seine Produktionskapazität auf 500.000 Fahrzeuge ausbauen, bis 2020 sollen 1.000.000 Fahrzeuge vom Band rollen.

Pressekontakt:

Sukie Wong

+86-186-8058-2829

GACMotor@126.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/618528/GAC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/618527/GS8.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/618526/Yu_Jun.jpg

Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell