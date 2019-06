Intex Shanghai Co., Ltd.

Music China: Die größte asiatisch-pazifische Messe für Musikinstrumente macht sich bereit, das Wachstum von Musikunternehmen zu unterstützen

Music China, bekannt als eine der renommiertesten Musikinstrumentenmessen der Welt, findet vom 10. bis 13. Oktober 2019 im New International Expo Centre in Shanghai statt.

Die gemeinsam von CMIA, INTEX Shanghai und der Messe Frankfurt organisierte Music China ist nicht nur als Handelsplattform für die Musikindustrie bekannt, sondern auch als Festival für Musikunterhaltung, Bildung und Kultur. In den letzten 17 Jahren hat diese große Musikshow ein enormes Wachstum für die Musikindustrie in China geschaffen. Sie ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Geschäftsmöglichkeiten in China und den asiatischen Märkten.

Die Music China 2019 findet auf einer Fläche von 145.000 m2 in 13 Ausstellungshallen und 2 Außenhallen statt, in denen Musik, Sound und zugehörige Produkte aus der ganzen Welt präsentiert werden. Viele renommierte Marken rund um den Globus haben bereits ihre Teilnahme an der Music China 2019 bestätigt, darunter Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fengling und Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory. Teilnehmer können ein großes Fest der Musikprodukte mit ausgezeichneter Qualität und wettbewerbsfähigem Preis erleben, das voraussichtlich über 2.300 Aussteller und 160.000 Besucher weltweit anziehen wird.

Gleichzeitig werden auf der Messe über 70 Seminare und Aktivitäten abgehalten, um die Music China zur professionellsten Messe in Asien zu machen, die das zukünftige Wachstum der weltweiten Musikinstrumentenindustrie fördert.

Händlerschulungen

Als beliebteste Veranstaltung der Messe zielen die Händlerschulungen darauf ab, die neuesten Trends und Entwicklungsmöglichkeiten der Musikindustrie vorzustellen. Fachleute aus der ganzen Welt werden sich treffen, um ihre Erfahrungen in den Bereichen Business, Vertrieb, Branding, Management, Neue Medien und Training auszutauschen.

Markterschließung für Musikpädagogik

Diese Veranstaltung richtet sich vor allem an Musiklehrer, Pädagogen und Studenten und verfolgt das Ziel, eine neue Art der musikalischen Bildung unter professioneller Anleitung anzubieten. Musiklehrer, Pädagogen und Bildungseinrichtungen sind eingeladen, ihre Lehrmodelle zu präsentieren, die aktuelle Themen der Musikinstrumentenausbildung behandeln.

Weitere Informationen zur Music China 2019 finden Sie auf der offiziellen Website: www.musicchina-expo.com. Wir freuen uns darauf, Sie auf der Messe zu begrüßen.

