Music China - die größte Messe für Musikinstrumente im Raum Asien-Pazifik - rüstet sich für den Erfolgsausbau von Unternehmen der Musikindustrie

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Music China, eine der weltweit renommiertesten Messen für Musikinstrumente, die von Shanghai Intex Exhibition Co. ausgerichtet wird, findet vom 10. bis 13. Oktober 2018 im Shanghai New International Expo Center statt.

Die Music China 2018 gilt als größte Musikshow Asiens und wird beinahe 2.200 inländische sowie ausländische Aussteller aus 30 Ländern und Regionen anziehen. Auf der 138.000 m2 großen Ausstellungsfläche, die zwölf Hallen und zwei Außenbereiche umschließt, werden verschiedene Musikinstrumente aus dem Westen und China präsentiert.

Bekannte etablierte Marken, wie Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fengling und Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory haben ihre Teilnahme bestätigt, um grundlegende Wachstumsziele zu erreichen. Sowohl international führende Marken als auch lokale Produkte werden auf der Messe vertreten sein.

Zusätzlich werden mehrere Seminare für professionelle Verkäufer angeboten. Das NAMM CMIA Industry Forum wird die aktuellen Trends der Branche im Detail präsentieren. Ebenfalls werden die Entwicklungsperspektiven der weltweiten Märkte Gegenstand der Diskussion sein. Internationale Sprecher professioneller Industrien werden eingeladen, um ihre Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Branding, Management, Nutzung neuer Medien und anderen relevanten Gebieten im Rahmen von Schulungskursen für Händler weiterzugeben. Dieses Jahr werden Konferenzen für die Veröffentlichung neuer Produkte als Plattform für die jüngsten Produkteinführungen stattfinden und Händlern sowie Besuchern die Möglichkeit bieten, die angesagtesten Technologien der Musikbranche zu erleben.

Die Music China möchte außerdem Musikfans durch kulturelle und weiterbildende Aktivitäten als Inspirationsquelle dienen. Das Global Forum on Chinese Traditional Music, der Violin Art Salon und Jazz Masters Salon öffnen Besuchern die Türen zu einer fantastischen Welt der Musik, indem verschiedene Musikrichtungen auf ihre ganz bestimmte Weise vorgestellt werden. Bildungsorganisationen präsentieren die neuesten Unterrichtsmodelle und professionelle Leitung von Musikbildungsprogrammen für Pädagogen, Studierende und Eltern. Das Kids Music Land bietet durch dynamische Aktivitäten Einblick in eine neue Art des Musikstudiums. Im Music Lab verschmelzen Technologie und Musik zu einer magischen Show. Darüber hinaus können sich Besucher in den 600 Live-Shows der Music China auf eine beeindruckende musikalische Reise begeben.

Weitere Informationen zu Music China 2018 befinden sich auf der offiziellen Webseite: www.musicchina-expo.com. Ab sofort können Sie sich online für freien Eintritt registrieren.

