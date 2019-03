Spencer Stuart

Spencer Stuart feiert wichtigen neuen Meilenstein und bringt 2.000 Frauen in Unternehmensvorstände auf der ganzen Welt

Sicherstellung der beruflichen Förderung von Frauen in Vorständen seit mehr als vier Jahrzehnten

Spencer Stuart, ein führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen Personalbeschaffung von Führungskräften und Unternehmensführung, ist stolz darauf, mit mehr als 2.000 vermittelten, weiblichen Führungskräften für Unternehmen auf der ganzen Welt einen neuen Meilenstein in seiner Vorstandsarbeit bekanntzugeben.

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt Spencer Stuart Vorstände, die sich für eine größere Vielfalt der Blickwinkel in Vorstand engagieren, dabei, außergewöhnliche weibliche Führungskräfte zu finden. Im Jahr 2018 waren 40 Prozent der weltweiten Vorstandspositionen in Unternehmen mit Frauen besetzt. Geschlechterdiversität bildete eine Priorität für die Gremien in den wichtigsten regionalen Märkten:

- In den Vereinigten Staaten waren 47 Prozent der Führungskräfte, an deren Vermittlung Spencer Stuart beteiligt war, Frauen und übertrafen damit den Anteil der neuen weiblichen Führungskräfte in den S&P 500-Vorständen (40 Prozent). Bei einem Viertel (25 Prozent) dieser weiblichen Positionen handelte es sich um CEOs/Präsidenten, 18 Prozent waren CFOs/ehemalige Auditpartner und 11 Prozent hatten eine Position als Konzernpräsidenten/CEOs inne. - Vierundvierzig Prozent (44 %) der Vorstandspositionen in der asiatisch-pazifischem Region wurden von Frauen besetzt. - In Europa lag der Vermittlungsanteil von Frauen bei 35 Prozent.

"Wir bei Spencer Stuart haben längst erkannt, dass Vielfalt entscheidend ist und für eine bessere Entscheidungsfindung und eine produktivere Diskussion im Vorstand sorgt", erklärte Julie Hembrock Daum, Leiterin der Vorstandsabteilung für Nordamerika von Spencer Stuart. "Wir sind stolz auf unsere Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen beim Aufbau leistungsstarker, vielfältiger Gremien und möchten die Beiträge und Karrieren der Tausenden von uns vermittelten Frauen würdigen. In den letzten fünf Jahren lag der weibliche Anteil unserer weltweiten Vorstandsvermittlungen bei 35 Prozent, sodass wir die Zahl der von uns vermittelten weiblichen Vorstandsmitglieder in nur sechs Jahren von 1.000 auf 2.000 verdoppeln konnten."

Spencer Stuart verfolgt seit mehr als zwei Jahrzehnten über den Spencer Stuart-Vorstandsindex den Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder in mehr als 20 Ländern. Seine Untersuchungen haben ergeben, dass mehrere europäische Länder bei der Umsetzung Geschlechterdiversität in Vorständen führend sind, wobei Norwegen (46 %), Frankreich (43 %) und Schweden (39 %) die höchste Frauenquote aufweisen. Seit 2014 ist das Unternehmen der weltweit führende Förderer der WomenCorporateDirectors Foundation.

"In ganz Europa unterstützt Spencer Stuart aktiv nationale Initiativen zur Förderung der Diversität mit dem Ziel, die Frauenquote in den Verwaltungsräten zu verbessern", sagte Katherine Moos, Leiterin der Abteilung für Vorstände und CEOs von Spencer Stuart in Europa. "Wir organisieren weiterhin eine Vielzahl von Veranstaltungen zur Ausbildung von Direktoren und zur Entwicklung von Führungsqualitäten, um die Ziele unserer Kunden zu unterstützen. Unsere Programme umfassen unter anderem das Directors' Forum in Großbritannien und Deutschland sowie renommierte Vorstandsforen in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und der Schweiz."

"Wir beobachten eine starke Dynamik im Hinblick auf eine größere Geschlechterdiversität, da sich Führungskräfte, Investoren, Unternehmensvorstände und andere Akteure stark für Fortschritte in diesem Bereich einsetzen", erklärte Ben Williams, Chief Executive Officer von Spencer Stuart. "Wir engagieren uns seit langem für die Förderung der Vielfalt in Vorständen und in den Führungsteams und unterstützen Unternehmen bei der Suche nach herausragenden Führungskräften, die einen nachhaltigen positiven Einfluss auf ihr Geschäft ausüben werden."

Um diesen Meilenstein zu feiern und weitere Fortschritte in Vorständen zu erzielen, hat Spencer Stuart ein einjähriges Programm mit neuen Forschungsprojekten und lokalen Veranstaltungen zum Thema Vielfalt im Sitzungssaal zusammengestellt.

Die Spencer Stuart Vorstandsabteilung unterstützt Vorstände auf der ganzen Welt bei der Identifizierung und Einstellung unabhängiger Vorstandsmitglieder und berät Vorstandsvorsitzende, CEOs und Nominierungsausschüsse bei wichtigen Governance-Fragen. Allein im vergangenen Jahr erhielt das Unternehmen mehr als 750 Suchanfragen nach Führungskräften. Es bietet verschiedene Initiativen zur Ausbildung von Führungskräften und zur Entwicklung von Führungsqualitäten in Märkten auf der ganzen Welt.

Informationen zu Spencer Stuart

Bei Spencer Stuart wissen wir, wie wichtig Führungsqualitäten sind. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns, wenn es darum geht, Entscheidungen in der Führungsebene mit nachhaltigen Auswirkungen auf ihr Unternehmen zu treffen. Mit unseren Beratungsleistungen in den Bereichen Personalbeschaffung von Führungskräften, Vorstands- und Unternehmensführung helfen wir ausgewählten Kunden beim Aufbau und der Optimierung leistungsstarker Teams. Die Vielfalt unserer Kunden reicht dabei von großen multinationalen über aufstrebende Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Institutionen.

Seit 1956 konzentrieren wir uns als privat geführtes Unternehmen auf die Vermittlung von Wissen, Erkenntnissen und Ergebnissen durch die gemeinsame Arbeit unsere Expertenteams. Heute sind wir in 57 Büros, 30 Ländern und mehr als 50 Fachgebieten vertreten. Vorstände und Führungskräfte wenden sich immer wieder an Spencer Stuart, wenn es darum geht, ihre wachsenden Führungsanforderungen in den Bereichen wie Personalbeschaffung von Führungskräften auf oberster Ebene, Einstellung von Vorständen, Vorstandseffektivität, Nachfolgeplanung, fundierte Bewertung des leitenden Managements und in vielen weiteren Aspekten der betrieblichen Effizienz zu erfüllen. Weitere Informationen zu Spencer Stuart erhalten Sie unter www.spencerstuart.com.

