Top-Executive-Search-Beratung Spencer Stuart wächst weiter und eröffnet neues Büro in Düsseldorf

Frankfurt am Main/München/Düsseldorf (ots) - Die Top-Executive-Search-Beratung Spencer Stuart hat gestern offiziell ihr neues Büro in Düsseldorf eröffnet. In der Eröffnungsrede gab Prof. Dr. Ulrich Lehner interessante Einblicke in das Thema "Mitarbeiter im Mittelpunkt". Die Leitung des Düsseldorfer Büros hat Dr. Willi Schoppen gemeinsam mit Dr. Simone Siebeke und York von Wangenheim übernommen.

Spencer Stuart, weltweit und in Deutschland eine der führenden Executive-Search-Beratungen in Leadership-Themen wie Besetzungen von Vorständen, Führungskräften und Aufsichtsräten, sowie Assessments, Effizienzprüfungen und Kultur-Diagnostik, berät bereits seit langem namhafte Firmen in Nordrhein-Westfalen.

Der Standort Düsseldorf trägt der weiter zunehmenden Bedeutung des Bundeslandes als eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen im Herzen Europas Rechnung und ergänzt die beiden seit Mitte der 1960er Jahre bestehenden Büros in Frankfurt und München. Dabei ist die Neueröffnung auch Ausdruck des kontinuierlichen Wachstums des Unternehmens: Das Geschäft von Spencer Stuart in Deutschland hat sich 2017/18 im Branchenvergleich deutlich überproportional entwickelt - ein Trend, der sich seit mittlerweile zehn Jahren verfestigt.

"Unser Standort in Düsseldorf erhöht die Nähe zu unseren Klienten und ermöglicht eine noch engere Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen. Der Ausbau unserer deutschen Büros ist auch unserem starken Wachstum geschuldet, das flächendeckende Präsenz in den wirtschaftsstarken Ballungsräumen fordert. Nach wie vor werden wir aber unabhängig vom Standort für jede Suche das bestmögliche Beraterteam zusammenstellen", erklärt Dr. Nicolas von Rosty, Deutschland-Geschäftsführer von Spencer Stuart.

Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart ist weltweit mit 57 Büros in 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Suche von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern und Führungskräften. Besondere Expertise hat Spencer Stuart auch bei der Begleitung von Nachfolgesituationen, bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen, bei der Potenzial- und Talententwicklung sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien.

