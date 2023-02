David Yurman

SHAWN MENDES SCHLIESST SICH SCARLETT JOHANSSON ALS NEUESTER MARKENBOTSCHAFTER IN DER KAMPAGNE „NATURE'S ARTISTRY" VON DAVID YURMAN AN

David Yurman, die führende amerikanische Luxusmarke für Schmuck und Edelsteine, stellt hocherfreut ihren neuesten männlichen Markenbotschafter vor: Singer-Songwriter Shawn Mendes. Der Grammy-nominierte Musiker wird mit Markenbotschafterin Scarlett Johansson, Tony-Awards-Gewinnerin und Oscar-nominierte Schauspielerin, Mutter und Philanthropin, zusammenarbeiten.

Die Kampagne 2023 von David Yurman mit dem Titel „Nature's Artistry" zelebriert die Natur als konstante Quelle der Inspiration für die Marke, deren künstlerischer Schmuck oft von Formen und Mustern in der Natur inspirierte Skulptur-Designs zeigt. Mit zwei der erfolgreichsten Künstler auf ihrem Gebiet lädt „Nature's Artistry" uns dazu ein, unsere Wertschätzung für die Welt um uns herum und den kreativen Reichtum, den sie bietet, zu erneuern.

„Als eine Marke, die von Künstlern mit einer langjährigen Hingabe an die Künste gegründet wurde, erfasst die neue Kampagne die Essenz von David Yurman", so Evan Yurman, President und Chief Creative Officer von David Yurman. „Bei der Konzeption von ‚Nature's Artistry' wussten wir, dass es von entscheidender Bedeutung sein würde, Talente einzubringen, die von der Welt um uns herum inspiriert sind, und die sich bei allem, was Sie tun, von ihren kreativen Instinkten leiten lassen. Sowohl Scarlett Johansson als auch Shawn Mendes sind großartige Künstler mit einer mühelosen und einladenden Präsenz; Qualitäten, die sich in der Kampagne deutlich zeigen und durch die natürliche und friedliche Umgebung, in der sie zu sehen sind, noch verstärkt werden."

Die Reihe von Bildern und Kurzfilmen zeigt Mendes und Johansson, die sich in einer natürlichen Umgebung entspannen. „Ich freue mich sehr, mit einer so fantastischen Marke wie David Yurman zusammenzuarbeiten und an einer Kampagne teilzunehmen, die Natur und Kreativität feiert", stellte Mendes fest. Scarlett Johansson hat eine ähnliche Verbindung mit der Marke: „Ich bin in New York aufgewachsen und fand die Kampagnen von David Yurman immer so kultig. Die Geschichte der Marke in Bezug auf Liebe, Leidenschaft und Selbstdarstellung durch Kunst spricht mich besonders an, denn Kunst ist auch meine Ausdrucksform und fühlt sich wie ein Teil des Lebens und wie Atmen an."

Für die Kampagne wurden Mendes und Johansson von dem renommierten Modefotografen Glen Luchford geleitet und fotografiert. Johansson wurde von George Cortina und Mendes von George Cortina und Tiffany Briseno gestylt.

INFORMATIONEN ZU DAVID YURMAN : David Yurman ist eine renommierte amerikanische Schmuckmarke, die in New York von David Yurman, einem Bildhauer, und seiner Frau Sybil, einer Malerin und Keramikerin, gegründet wurde. Als die Künstler mit der Zusammenarbeit begannen, bestand ihr Ziel einfach darin, wunderschöne Gegenstände zu kreieren, die man tragen kann. Das Unternehmen David Yurman, das heute von ihrem Sohn Evan geleitet wird, kreiert zeitlose und dennoch zeitgemäße Kollektionen für Frauen und Männer, die durch Inspiration, Innovation, vollendete Handwerkskunst und Kabel geprägt sind – die künstlerische Signatur der Marke. Die Kollektionen von David Yurman sind in 49 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Hongkong und Frankreich sowie an mehr als 300 Standorten weltweit über ein exklusives Netzwerk von autorisierten Schmuck- und Uhrenhändlern erhältlich.

