"so! was? süßes"-der Experten-Podcast rund um das Thema "süße Ernährung"

Woher kommt unser Verlangen nach Süßem? Wie gestaltet sich der Alltag eines Diabetes-Betroffenen? Kann man eine Allergie gegen Süßstoffe entwickeln? Diese und viele weitere Fragen werden im neuen Podcast "so! was? süßes." beantwortet. Die beiden Gastgeberinnen Anja Roth, Ernährungswissenschaftlerin und fachliche Ansprechpartnerin des Süßstoff- Verbands e.V. sowie Sophie Samrock, Moderation, laden in 20- bis 30-minütigen Episoden verschiedene spannende Gäste aus Wissenschaft, Medizin, Verbraucher- und Selbsthilfeorganisationen sowie Industrie zum Gespräch - von einer Allergie- Expertin über einen Lebensmittelchemiker bis hin zu zwei Diabetes-Betroffenen, die aus ihrem Alltag erzählen - darunter ein Profisportler, der es trotz Diabetes bis zu Olympia geschafft hat. "Der Podcast liefert Verbrauchern und Fachleuten viele neue Erkenntnisse rund um das Thema "süße Ernährung" und klärt dabei unter anderem auch gängige Süßstoff-Mythen auf - wie beispielsweise, dass Süßstoffe Heißhunger verursachen, dick machen oder die Darmflora schädigen", berichtet Gastgeberin Anja Roth.

Podcast liefert wichtigen Beitrag zur Verbraucheraufklärung

Die erste Staffel von "so! was? süßes." umfasst 20 Folgen - alle zwei Wochen wird eine neue Folge bei Spotify, Apple Podcast und Co. veröffentlicht. Die ersten drei Folgen "Das ist der Süßstoff-Verband e.V.", "Was sind Süßstoffe?" sowie "Wie wird garantiert, dass Süßstoffe sicher sind?" sind bereits auf allen gängigen Podcast- Plattformen verfügbar.

"Wir freuen uns, mit dem Podcast unser Informationsportfolio für Verbraucher und Multiplikatoren zu erweitern und damit einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung rund um Süßstoffe und eine ausgewogene Ernährung zu leisten ", erklärt Isabelle Begger, Vorstandsvorsitzende des Süßstoff-Verbands.

Podcast anhören und kostenlos abonnieren unter:

Über den Süßstoff-Verband

Der Süßstoff-Verband e.V. wurde 1970 mit dem Ziel gegründet, "die Forschung auf dem Gebiet der Süßstoffe und die Verbreitung (Veröffentlichung) der Forschungsergebnisse sowie die Information der Öffentlichkeit zu fördern" (§ 3 der Verbandssatzung). Der Verband setzt sich für eine ausgewogene und faktenbasierte Berichterstattung zum Thema "Süße" in den Medien ein. Auch im politischen Raum vertritt er die Interessen von Süßstofferzeugenden und - verwendenden Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

