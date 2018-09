Bestsellerautoren und Digitalexperten von Twitter und Netflix sprechen bei Aurea Experience 18

Austin, Texas and München, Deutschland (ots/PRNewswire) - Aurea Experience 2018, eine der wichtigsten Konferenzen für Produkte im Bereich Mitarbeiter- und Kundenerfahrung, plant dieses Jahr mit hochkarätigen Sprechern, darunter American Airlines, Citi, das Internationale Rote Kreuz, Schaeffler und Vodaphone.

Aurea Software, ein führender Anbieter von Lösungen für Kunden- und Mitarbeitererfahrungen, gibt heute die Hauptredner für die kommenden Aurea Experience 2018 Konferenz bekannt. Das Programm des Events, das in Europa und Nordamerika stattfindet, enthält Präsentationen von Bruce Daisley, Twitters EMEA-Vizepräsident und preisgekrönter Vordenker für Business- und Technologieideen sowie Patty McCord, Bestsellerautorin und ehemalige Chief Talent Officer bei Netflix.

Zudem werden Reden von weiteren, spannenden Aurea-Kunden gehalten, darunter Experten von Unternehmen wie American Airlines, Carlson Wagonlit Travel, Citi, Commvault, dem Internationalen Roten Kreuz, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Pearson, Schaeffler, Vodaphone Ukraine und anderen.

Aurea Experience 18 Europe findet vom 12. bis 13. November in München statt. Eine der Präsentationen auf der Hauptbühne wird Bruce Daisley halten und über seine Erfahrungen bei führenden Social-Media-Giganten wie Twitter und YouTube reden, sowie Einblicke und Best-Practices aus seinem erfolgreichen Podcast Eat Sleep Work Repeat wiedergeben.

Das amerikanische Pendant, Aurea Experience 18 North America, ist für den 4. und 5. Dezember in New Orleans geplant. Hier ist eine der Hightlight-Rednerinnen Patty McCord, die sich als Innovatorin für den digitalen Arbeitsplatz sowie als Arbeitskultur- und Führungsberaterin einen Namen machte. Sie war maßgeblich an der Entwicklung und Ausführung des hochgelobten Netflix-Kulturleidtfadens beteiligt, der mehr als fünfzehn Millionen Mal online angesehen wurde und als wahrscheinlich "mit das wahrscheinlich wichtigste Dokument, das je aus dem Silicon Valley kam," angesehen wird.

"Es ist mir eine Ehre, dass Patty und Bruce mit ihrer erstklassigen Erfahrung in Sachen Arbeitsplatzkultur und Mitarbeiterbindung bei Aurea Experience 18 dabei sind," sagt Scott Brighton, Chief Executive Officer von Aurea Software. " Wir haben diese unverwechselbaren Veranstaltungen entwickelt, um die Teilnehmer zu inspirieren und ihnen die neuesten Trends aus dem spannenden Feld des digitalen Wandels zu zeigen. Die Teilnehmer lernen den Wert von Zusammenarbeit dank miteinander verbundener Mitarbeiter kennen, und wie sie dies für Ihr Unternehmen einsetzen können."

Auf beiden Veranstaltungen in München und New Orleans diskutiert Brighton und die vielen spannenden Sprecher die sich entwickelnde Welt der Zusammenarbeit. Weiterhin reden sie über die Vision von Aurea, durch moderne Technologien - wie etwa die von Jive - wieder den Menschen in den Mittelpunkt der Arbeit zu rücken. Darüber hinaus wird Tej Redkar, Chief Product Officer von Aurea, die neuesten technologischen Innovationen des Unternehmens vorstellen und intelligente Möglichkeiten für Unternehmen aufzeigen, die persönlichen und beruflichen Beziehungen in und zwischen ihren Unternehmen besser zu verstehen und zu nutzen.

Die kostenlosen, zweitägigen Veranstaltungen Aurea Experience 18 versammeln Hunderte von Fachleuten aus den Bereichen Unternehmenskommunikation, Personalwesen, IT, Vertrieb und Marketing. Die Kunden und Partner von Aurea werden mit Führungskräften der Branche auf drei informativen Tracks samt Breakout-Sitzungen zu Themen wie Mitarbeiterengagement, dem neuen digitalen Arbeitsplatz und Customer Intelligence diskutieren, besprechen, überdenken und darau lernen. Darüber hinaus wird die Konferenz einen "Boot Camp"-Track anbieten, in dem Jive-Community-Manager Schlüsselqualifikationen, Strategien und bewährte Verfahren für die Erstellung von Strategieplänen, die Steigerung der Akzeptanz und die Förderung fortgeschrittener Community-Anwendungsfälle erlernen können.

Um sich zu registrieren, besuchen Sie https://www.aurea.com/experience18/. Weitere Informationen finden Sie unter @AureaSoftware und #AureaExperience auf Twitter.

Aurea und das Aurea-Logo sind Marken von Aurea Software, Inc. Alle anderen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Aurea

Aurea Software ist die Technologie hinter einigen der weltweit größten Kunden- und Mitarbeitererfahrungen für die größten und erfolgreichsten Marken. Die Plattform, das Engagement und die vertikalen Lösungen von Aurea unterstützen Unternehmen dabei, ihren Kunden ein außergewöhnliches End-to-End-Erlebnis zu bieten, das sowohl die Kundenbindung als auch das Wachstum fördert. Aureas Unternehmensfamilie bietet Prozessmanagement, Messaging, Customer Relationship Management, E-Mail-Marketing, Projekt- und Portfoliomanagement, Collaboration-Software sowie Branchenlösungen für Handel, Versicherungen, Energie und Life Sciences. Aurea ist eine Tochtergesellschaft von ESW Capital.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aurea.com oder folgen Sie @AureaSoftware auf Twitter.

