Produkte von Aurea liefern entscheidenden Datenschutz, welcher der neuen DSGVO der EU entspricht

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - - Produkte für Zusammenarbeit und Kundenbindung sind konform mit der DSGVO und sorgen für Datensicherheit im gesamten Kundenumfeld

Aurea Software Inc., ein führender Anbieter von Produkten für Customer Experience, hat heute bekannt gegeben, dass eine breite Palette seiner Softwareprodukte mit entscheidenden Anforderungen der kommenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union konform ist. Im Vorfeld dieses strikten Gesetzes für den Datenschutz, das am 25. Mai 2018 in Kraft tritt, hilft Aurea seinen Kunden dabei, die Vertraulichkeit personenbezogener Daten weitergehend zu sichern und vor Bedrohungen, Gefahren und unbefugtem Zugriff zu schützen.

"Der Schutz der Privatsphäre von Personen ist für die transformative Customer Experience, die wir den wichtigsten Marken der Welt eröffnen, integral. Darum ist Datensicherheit bei Aurea ein entscheidendes Geschäftsprinzip", sagt Christian Stadlmann, Geschäftsführer von Aurea CRM. "Unsere Produkte entsprechen den Datenschutzbestimmungen der EU und wir engagieren uns dafür, unseren Kunden den Übergang zur DSGVO zu erleichtern, indem wir wertvolle Sicherheitswerkzeuge und Dienstangebote bieten."

Zum Portfolio der Softwareprodukte von Aurea, welche für die DSGVO bereit sind, gehören:

- Jive Interactive Intranet stellt ein Gateway für die wichtigsten Aktiva von Organisationen bereit: Wissen und Belegschaft. Die Datenschutzkapazitäten von Jive umfassende intern geprüfte Sicherheitskontrollen nach ISO 27001 und SOC 2 in Jive-Rechenzentren, Verschlüsselung während der Übertragung für sämtlichen Traffic personenbezogener Daten zwischen Jive-Servern und den Browsern der Nutzer oder Diensten von Drittparteien sowie aktualisierte, flexiblere APIs, welche die Rechte von Personen für den Zugriff auf personenbezogene Daten unterstützen. - Aurea CRM ist ein umfassendes CRM-Produkt, mit dem Vertriebsabteilungen Prioritäten setzen und mittels einer kompakten Übersicht von Teamaktivitäten, Verkaufs-Pipelines und KPIs informierte Entscheidungen treffen können. Zu den mit der DSGVO konformen Funktionen von Aurea CRM gehören Verschlüsselung während der Übertragung zwischen Aurea-Servern und Clients oder Systemen von Drittparteien, Verschlüsselung in Ruhe für Cloud-Bereitstellungen in Rechenzentren und eine Reihe von Dateiformaten für Exporte sowie APIs für die Verwaltung personenbezogener Daten. - Das Paket der Aurea Messaging Solutions (AMS) umfasst E-Mail-Infrastrukturprodukte, welche in mehr als 1.000 Unternehmen Millionen Nutzer unterstützen. Speziell die cloud-basierten Produkte Email Archival und Email Continuity von Aurea unterstützen die Anforderungen der DSGVO bezüglich personenbezogener Daten durch Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung, umfassende Kapazitäten für den Datenexport in einer Vielzahl von Dateiformaten und einzelnen Zugriff auf gespeicherte Daten mittels der AMS-Konsole.

In den anderen Produkten von Aurea (Cloud, gehostet und vor Ort) wie Aurea CX Platform, Aurea Campaign Manager, Aurea ListManager und Aurea AlertFind sowie in vertikalen Lösungen für die Biowissenschaften und dem Einzelhandel sind ähnlich rigorose Datenschutzkapazitäten enthalten. Zudem ist Aurea gemäß "Privacy Shield"-zertifiziert. Dies liefert einen Rahmen für die Übertragung personenbezogener Daten zwischen EU, der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Aurea nutzt zudem "Privacy by Design"-Softwareentwicklung, die in den Stufen Architektur, Design, Implementierung und Test Prüfungen des Datenschutzes einschließt.

Über Aurea Aurea ist ein Technologieunternhemen, dass Software-Lösungen in unterschiedlichen Disziplinen für Unternehmen anbietet. Die Produkte von Aurea umfassen Prozessmanagement, Messaging, Customer Relationship Management, E-Mail-Marketing und Collaboration-Software sowie Branchenlösungen für Handel, Versicherungen, Energie und Life Sciences. Ziel der Produkte sind Kundenbindung und Wachstum zu fördern, Prozesse zu optimieren sowie innovative Wege für die Zukunft der Arbeit zu ermöglichen. Aurea ist eine Tochtergesellschaft von ESW Capital. Weitere Informationen finden Sie unter www.aurea.com.

Original-Content von: Aurea Software FZ-LLC, übermittelt durch news aktuell