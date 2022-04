Grundig

Weltweit erste Waschmaschine mit eingebautem Mikroplastikfilter von Grundig

Neu-Isenburg

Grundig erweitert sein nachhaltiges Produktsortiment und stellt eine Lösung zur Reduzierung von Mikroplastik im Wasser und gleichzeitig eine Weltneuheit vor: die ersten Waschmaschinen mit eingebautem Filter für Mikroplastik. Die neue Technologie filtert bis zu 90 Prozent der textilen Mikrofasern aus dem Waschwasser, bevor diese ins Abwasser gelangen und die Umwelt belasten.

Die Verschmutzung unserer Meere durch Mikroplastik stellt ein großes Problem für unsere Umwelt dar. Auch wenn die kleinen Partikel für das menschliche Auge kaum sichtbar sind, sind sie unmittelbar mitverantwortlich für die Verschmutzung unserer Meere mit Mikroplastik: Mit einem Anteil von ganzen 33 Prozent sind vor allem synthetische Kleidung und Textilien die größte Quelle für das schädliche Mikroplastik [1]. Allein in Deutschland gelangen jedes Jahr schätzungsweise zwischen 30 Millionen und 3 Milliarden synthetische Mikrofasern ins Wasser [2]. Verantwortlich dafür ist fast immer die eigene Waschmaschine. Denn bei jedem Wäschewaschen setzen Kleidung und Textilien bis zu 3.000 Fasern frei [3], die über das Abwasser in unsere Flüsse, Seen und Meere gelangen. Dort werden die Mikrofasern von Fischen und anderen Meeresbewohnern aufgenommen, können in die Nahrungskette gelangen und am Ende auf unseren Tellern landen. Grundig möchte diesen Verschmutzungskreislauf stoppen und bringt eine Weltinnovation auf den deutschen Markt: Die ersten Waschmaschinen mit integriertem Mikroplastikfilter.

Saubere Wäsche, saubere Meere: So filtern die Waschmaschinen Mikroplastik aus dem Waschwasser

Die ersten verfügbaren Grundig Waschmaschinen mit eingebauter Mikroplastikfilter-Technologie sind die Modelle GW7P79419W für 9kg Wäsche und das 10kg Modell GW7P510419W. Der Filter befindet sich im Waschmittelfach und wird automatisch bei den Programmen Pflegeleicht, Hemden und Outdoor/Sport aktiviert. Mehrmals während des Waschzyklus wird das Wasser durch den Mikroplastikfilter geleitet, bevor es ins Abwasser gepumpt wird. Dabei werden bis zu 90 Prozent der synthetischen Mikrofasern aus dem Waschwasser im Inneren des Filters aufgefangen. "Für uns von Grundig beginnt Nachhaltigkeit zuhause. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und durch innovative Technologien und Produkte unseren Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten. Mit unserer neuen, weltweit ersten Waschmaschine mit integriertem Mikroplastikfilter führen wir diesen Weg nun konsequent fort und helfen dabei, die Verschmutzung unserer Meere durch Mikroplastik zu reduzieren", sagt Mario Vogl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Beko Grundig Deutschland GmbH.

Das passiert mit dem gebrauchten Mikroplastikfilter

Abhängig von der Wahl der Waschprogramme hält ein Mikroplastikfilter zwischen drei und sechs Monaten. Der Filter wird dann nicht gereinigt, sondern ausgewechselt - wann es so weit ist, zeigt die LED-Anzeige im Display des Geräts an. Der Austausch ist für den Verbraucher einfach und in wenigen Sekunden erledigt. Um zu verhindern, dass die vom Mikroplastikfilter aufgefangenen Mikrofasern in die Umwelt gelangen, darf der Filter nicht im heimischen Haus- oder Plastikmüll entsorgt werden. Für die fachgerechte Entsorgung arbeitet Grundig mit einem spezialisierten Recyclingunternehmen aus Deutschland zusammen. Dieses zerlegt den Mikroplastikfilter, der zu 98 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht, und stellt daraus im Sinne der Kreislaufwirtschaft wiederverwendbare Materialien her. Für den Verbraucher ist der Rückversand des gebrauchten Mikroplastikfilters kostenlos. Mehr Informationen zur Abwicklung des Versands, der Bestellung neuer Filter sowie alles Wissenswerte rund um die Mikroplastikfilter-Waschmaschinen stellt Grundig auf einer eigenen Internetseite bereit.

Waschkraft trifft Umweltschutz: weitere Technologien der Waschmaschinen

Der Nachhaltigkeitsansatz von Grundig hört aber nicht beim Mikroplastikfilter auf. Die Waschmaschinen GW7P79419W und GW7P510419W sind mit weiteren umweltfreundlichen und nachhaltigen Innovationen ausgestattet und gehen dabei keine Kompromisse bei der Waschleistung ein. So besteht das Trommelgehäuse aus recycelten PET-Flaschen und die spezielle Motortechnologie des Inverter EcoMotor schont Ressourcen. Dabei laufen die Geräte dank optimierter Trommelumdrehungen, Wasser- und Waschmittelverteilung besonders energiesparend. Dies zeigt sich auch in der Energieeffizienz der Waschmaschinen, welche mit der höchsten Energieklasse A sowohl gut für die Umwelt als auch für den Geldbeutel sind. Für besonders gründliches und sanftes Waschen sorgt die Gentlewave Schontrommel, deren wellenartige Bewegungen die Wäsche schonen. Die SupremeFresh-Technologie reduziert mittels Dampfinjektion unangenehme Gerüche und schützt gleichzeitig vor Faltenbildung der Kleidung. Praktisch ist auch die AddXtra-Funktion, welche das spätere Hinzufügen von vergessenen Textilien ermöglicht. Insgesamt verfügen die Grundig Waschmaschinen GW7P79419W und GW7P510419W über 20 Waschprogramme: 14 direkt zugängliche Programme plus sechs Programme, die über die App HomeWhiz zum Download zur Verfügung stehen. Dank WiFi-Konnektivität und Bluetooth lassen sich aber nicht nur spezielle Programme - etwa für Vorhänge, Unterwäsche oder Stofftiere - zuschalten, der Nutzer kann sein Gerät über HomeWhiz unter anderem auch starten, stoppen, die Endzeit des Waschgangs einsehen oder Temperatureinstellungen vornehmen. Hinzu kommen weitere fünf Zusatzfunktionen, darunter Vorwäsche oder eine Dampfbehandlung. Mit ihrem zeitlosen, eleganten Design mit schwarzer Blende fügt sich die Waschmaschine problemlos in jedes moderne Zuhause ein.

Ausgezeichnete Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der Markenstrategie von Grundig

Neben Funktionalität und Design ist Nachhaltigkeit seit Jahren ein zentraler Markenkern von Grundig. Als Teil des Mutterkonzerns Arçelik verfolgt Grundig das Ziel, Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen umzusetzen. Durch die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Prozesse sowie eine verantwortungsvolle Produktion setzt Grundig Nachhaltigkeit als ganzheitlichen Ansatz in der gesamten Wertschöpfungskette ein. Grundig erweitert sein umweltfreundliches Produktsortiment konsequent und macht Nachhaltigkeit für Verbraucher so im eigenen Zuhause erlebbar: In allen Backöfen kommen Bauteile aus recycelten Fischernetzen zum Einsatz (z. B. Multifunktionsherdset GEBM 19300 BP), Bioplastik ist fester Bestandteil der Edition 75 Kühl- und Gefrierkombination, in Geschirrspülern, Staubsaugern und dem Bluetooth-Lautsprecher JAM EARTH wird recycelter Kunststoffabfall verwendet und ein Großteil der Produktverpackungen besteht aus umweltfreundlichen Recyclingmaterialien. Das Sortiment wird in Zukunft weiter wachsen und um neue Produktgruppen ergänzt werden. Für das bisherige Engagement und die umfassende Nachhaltigkeitsstrategie wurde Grundig Anfang 2022 auch mit dem Plus X Award für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Preis und Verfügbarkeit

Die Grundig Waschmaschine GW7P79419W mit 9 kg Fassungsvermögen ist ab Mai mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 989 Euro im Handel erhältlich. Das Modell GW7P510419W mit 10 kg Fassungsvermögen ist bis Ende Mai erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.069 Euro.

Produktmerkmale der Grundig Mikroplastikfilter Waschmaschinen GW7P79419W (9kg) und GW7P510419W (10kg):

Weltweit erste Waschmaschine mit eingebautem Mikroplastikfilter: reduziert Abgabe synthetischer Mikrofasern beim Waschen um bis zu 90 Prozent

2 Mikroplastikfilter im Lieferumfang enthalten

Höchste Energieeffizienzklasse A

9kg bzw. 10 kg Fassungsvermögen, 1.400 U/min

14 Waschprogramme + 6 Extra-Programme (über App HomeWhiz) + 5 Zusatzfunktionen

Gentlewave-Tommel schont Textilien durch wellenartige Bewegungen beim Waschen

WaterCare-Funktion für schnelleres, sanfteres Waschen

Nachlegefunktion AddXtra

SupremeRefresh: Dampffunktion gegen Gerüche und Faltenbildung in Textilien

Moderne, nutzerfreundliche Bedienung über digitales Display

HomeWhiz App für die smarte Steuerung via WiFi/Bluetooth möglich

Inverter EcoMotor (10 Jahre Motorgarantie) passt Drehzahlen an und ist so besonders sparsam

Hochauflösendes Bildmaterial zum Download finden Sie hier.

Über Grundig

Grundig nimmt als Europas einziger Home-Electronics-Vollsortimenter eine Sonderrolle am Markt ein. Bereits seit 75 Jahren setzt die Traditionsmarke kontinuierlich neue Maßstäbe in puncto Qualität, Nachhaltigkeit und modernen Technologien. Die Range umfasst rund 500 innovative, vielfach ausgezeichnete Produkte aus den Bereichen Unterhaltungselektronik sowie kleine und große Haushaltsgeräte - von OLED-TVs und Soundbars über Hairstyler, Staubsauger und Küchengeräte bis zu Elektrogroßgeräten für Kochen, Backen, Kühlen, Spülen und Wäschepflege. Damit bietet Grundig seinen Kunden für jeden Raum im modernen Zuhause das passende Gerät für einen noch schöneren Alltag. Einen besonderen Stellenwert hat für Grundig das Thema Nachhaltigkeit. Der Respekt vor natürlichen Ressourcen ist in der Marken-DNA fest verankert, denn Grundig möchte einen Beitrag für eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft leisten: Grundig investiert in nachhaltige Technologien, die den Energie- und Wasserverbrauch auf ein Minimum reduzieren und die Umwelt schonen. Beispielsweise recycelt Grundig als einzige Marke weltweit PET-Flaschen in Waschmaschinen, verbaut alte Fischernetze aus dem Meer in Backöfen und stellt Bauteile für Geschirrspüler aus gebrauchten Kunststoffen her. Auch sind nahezu alle Verpackungen zu 100 % recycelbar. Die Grundig-Nachhaltigkeits-Range wird kontinuierlich in allen Bereichen ausgebaut. Entdecken Sie mehr unter www.grundig.de

Über die Beko Grundig Deutschland GmbH

Die Beko Grundig Deutschland GmbH ist einer der bedeutendsten Marktteilnehmer im Bereich Home Electronics. Das Unternehmen ist in Deutschland die Dachorganisation der Marken Beko, Nummer 2 in Europa (nach Absatzzahlen), und Grundig, Europas einziger Vollsortimenter. Zudem lenkt die Beko Grundig Deutschland GmbH als Headquarter der Region Nord-EU die Geschicke dieser beiden Marken sowie von Altus, Blomberg und elektrabregenz in Österreich, der Schweiz, den Benelux-Staaten sowie in allen skandinavischen Ländern. Am Standort Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist die starke, kontinuierlich wachsende Mannschaft vertreten und steuert von dort aus die nationalen sowie sämtlichen nordeuropäischen Aktivitäten. Dabei haben die Nähe zu Kunden und ihre Bedürfnisse stets oberste Priorität: In dem breiten Sortiment finden alle Marktteilnehmer die für sie passenden Produkte. Um maximale Produktqualität gewährleisten zu können, werden die Geräte größtenteils selbst in 28 hochmodernen Fertigungsstätten der Muttergesellschaft Arçelik in Europa, Asien und Afrika hergestellt. Das Besondere: Die Werke arbeiten nach einer schon vor vielen Jahren in allen Unternehmens-, Entwicklungs- und Produktionsbereichen implementierten Nachhaltigkeitsstrategie, die nach internationalen Standards zertifiziert wurde - z. B. wurde das Unternehmen 2021 zum 5. Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index gelistet und erreichte die höchste Punktzahl in der Kategorie "DHP Household Durables Industry" für langlebige Konsumgüter.

