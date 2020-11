Vivino

Die smarte Weinshopping-App erobert Deutschland

Berlin (ots)

Keine andere Online-Plattform rund um Weinhandel und Weingenuss verbucht ein derart eindrucksvolles Zahlen-Einmaleins wie Vivino. Mittlerweile verzeichnet Vivino eine Gemeinschaft von 47 Millionen Nutzern weltweit - davon allein 1,7 Millionen in Deutschland. Das Gefühl, in einem Supermarkt mit dem Gesicht zur Weinwand zu stehen und völlig ahnungslos zu sein, welcher Tropfen nun am besten zum Lunch oder Dinner passt, kannte Gründer Heini Zachariassen nur selbst zu gut. Die intelligente Verbindung von Technologie und Wein war hierbei das Sprungbrett für eine innovative und smarte Lösung und 2010 die Geburtsstunde Vivinos.

Individuelle und persönliche Empfehlungen der Vivino-Nutzer

Denn mithilfe der Wein-App mitsamt smart integrierter Algorithmus-Technologie, ist der perfekte Wein zu jeder Zeit für den maßgeschneiderten Weingenuss allein, zu zweit oder in geselliger Runde nur wenige Klicks entfernt. Diese Funktion ermöglicht es Weinhändlern und Einzelhändlern, ihre Weine an eine engagierte und ständig wachsende Wein-Community zu verkaufen. Nicht nur die digital-affine Generation Y schätzt die in der App integrierten Fotografie- und Scanfunktion, welche mittels Bilderkennungstechnologie jedes Etikett im Weinregal oder jede Weinkarte im Restaurant erkennt, sondern auch erfahrenere Connaisseure unter den Weinliebhabern. Anwender erhalten mit Hilfe des Wine Explorer-Tools sodann Bewertungen, Regionen, Rebsorten, Verkaufspreise und sogar Foodpairing-Kombinationen für jeden Wein anzeigt.

Positives Kauf- und Verkostungserlebnis als Erfolgsgarant

Heini Zachariassen, Gründer und CEO von Vivino, zeigt sich stolz über die Entwicklung: "Vivino revolutioniert eines der ältesten Industrien der Welt. Wir machen den Weinkauf intelligenter, einfacher und zugänglicher. Vivino garantiert ein positives Kauf- und Verkostungserlebnis. Wir bieten ein Produkt für den genießenden Weintrinker." Eindrucksvoll ist indes auch die Gründungsgeschichte des Unternehmens: In der Gründungsphase mit Co-Founder Theis Søndergaard brachte Zachariassen eine Finanzierung von 72 Millionen Dollar auf.

Hocheffizienter Absatzkanal für über 700 Weingüter

Vivinos Online-Marktplatz etabliert sich erfolgreich als ein stabiler, hocheffizienter Absatzkanal für mittlerweile über 700 Weingüter, Erzeuger und lizensierte Händler aus aller Welt in 17 Märkten. "Vivino wird das Wachstum des Online-Weinverkaufs durch verbesserte Transparenz und smarteren Algorithmus auch in den kommenden Jahren aktiv vorantreiben und sich auch auf dem deutschen Markt als einer der Big Player der Weinindustrie etablieren, " stellt der Vivino-Geschäftsführer klar.

Weitere Informationen unter: www.vivino.com

Über Vivino

Vivino ist der weltweit größte Online-Weinmarktplatz und die am häufigsten heruntergeladene Wein-App mit 47 Millionen globalen Nutzern, davon 1.7 Millionen allein in Deutschland. Dabei inspiriert Vivino Menschen weltweit, Wein in vollen Zügen zu genießen und die Welt des Weines mit ganz neuen Augen zu betrachten. Die einfache, kundenorientierte Nutzung ermöglicht einen schnellen Vergleich direkt vor dem Weinregal, indem Weinetiketten gescannt werden und sofort zusätzliche Informationen, wie Bewertungen, Preise, Speisekombinationen und Herkunftsregionen zur Verfügung stehen. Das einzigartige Weineinkaufserlebnis von Vivino schlägt jedem Nutzer personalisierte Weinempfehlungen vor, die auf Basis von Scan-, Bewertungs- und Kaufverhalten erstellt wird. Somit ist jede neue Weinentdeckung und jeder Kauf für Weintrinker aller Erfahrungsstufen zugänglich und mühelos wie nur möglich. Einzigartig ist hierbei das Bewertungssystem, da die Rezensionen und Beurteilungen direkt aus der weltweiten Gemeinde stammen und Vivino somit die weltweit größte Weinliebhabergemeinschaft bildet.

