Pitcher wird im 2021 Gartner® Market Guide für Sales-Enablement-Plattformen aufgenommen

Pitcher, die Omnichannel End-to-End Unified Sales Enablement Plattform für Unternehmen, wurde im Gartner Market Guide for Sales Enablement Platforms, der am 17. August 2021 veröffentlicht wurde, als Representative Vendor ausgezeichnet.

Laut dem Bericht bieten "Sales-Enablement-Plattformen wesentliche Funktionen zur Unterstützung der Verkaufsorganisation durch Content, Schulungen und Coaching."

"In unseren Augen ist die Anerkennung durch Gartner in diesem Market Guide ein Highlight in einem starken Jahr für Pitcher", sagte Mert Yentur, CEO von Pitcher. "Von Anfang an haben wir uns verpflichtet, jeden Schritt der B2B Sales Journey zu verbessern und die Anforderungen der Branche an eine umfassende Vertriebslösung zu erfüllen."

Der Market Guide stellt fest, dass "die Nachfrage nach Sales-Enablement-Plattform-Technologie diese zu einem Kernstück des Tech-Stacks für Unternehmen mit Direkt- und Partnervertriebskanälen gemacht hat." Der Bericht enthält die folgenden Empfehlungen:

"Stellen Sie sicher, dass die vorgeschlagenen Anbieter Ihre Anwendungsfälle unterstützen können und über Kundenreferenzen von ähnlicher Größe und Branche wie Ihr Unternehmen verfügen.

Suchen Sie nach Anbietern, die einen ganzheitlichen Ansatz für das Sales Enablement verfolgen, um Ihre gesamte Sales-Enablement-Initiative zu unterstützen, einschließlich digitaler Vertriebsinhalte, Schulungen und Coaching.

Bevorzugen Sie Anbieter mit umfassenden DSR-Funktionen, um die Umsatzabwicklung zu verbessern."

Heute ist Pitcher die einzige mobile Lösung für Sales Enablement, die den gesamten Vertriebsweg effektiv verwalten kann - von der Erstellung von Inhalten und Coaching bis hin zu Account Reviews und Maßnahmenplanung. Pitcher bedient vier Zielbranchen: Biowissenschaften, Fertigung, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen. Das Team hat seine ganzheitliche End-to-End-Super-App entwickelt, nachdem es sich mit Vertretern in jeder Branche ausgetauscht hatte, um die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Vertriebswege zu ermitteln.

Ein Gartner Market Guide hilft dabei,

"das Risiko einer Investition in einen aufstrebenden Markt mit Einblicken in dessen Richtung und Potenzial zu managen.

die Argumente für die weitere Entwicklung eines aufstrebenden Marktes zu untermauern, bevor man eine Verpflichtung eingeht.

die verschiedenen Anbieteroptionen auf dem Markt zu überblicken und zu verstehen, wie sich die Angebote wahrscheinlich weiterentwickeln werden."2

Eine vollständige Kopie des Market Guides 2021 finden Sie hier zum Download.

