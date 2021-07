Pitcher

Pitcher's Super App gewinnt die Auszeichnung "Produkt des Jahres 2021" für Vertriebs- und Marketingtechnologie von der Business Intelligence Group

Zürich (ots)

Heute hat die Business Intelligence Group die Super App von Pitcher als Produkt des Jahres 2021 im Rahmen des Sales and Marketing Technology Awards Programms - auch bekannt als "The Sammys" - ausgezeichnet. Die Sammys ehren Organisationen und Produkte, die dabei helfen, Herausforderungen zu lösen, die Unternehmen bei der Vernetzung und Zusammenarbeit mit Interessenten und Kunden haben.

Pitcher, eine End-to-End Omnichannel Sales-Enablement-Plattform, bietet Vertriebsteams in Unternehmen eine einheitliche, Tablet-basierte App, die alle Phasen der Sales Journey abdeckt. Fortune-500-Unternehmen auf der ganzen Welt setzen die hochgradig anpassbare Plattform von Pitcher ein, um durch einen effektiveren Außendienst und die Intensivierung der Kundenbindung ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu steigern.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, einen Sammy zu gewinnen", sagte Mert Yentur, CEO und Gründer von Pitcher. "2021 war ein großes Jahr für Pitcher: Wir haben unser zehnjähriges Bestehen gefeiert, unsere Marktpräsenz in EMEA ausgebaut, unsere Mitarbeiterzahl fast verdoppelt und nun diese wichtige Auszeichnung der Business Intelligence Group erhalten. Unser Ziel war es schon immer durch intuitive Technologie unmittelbaren Mehrwert und Effizienz zu schaffen. Und wir arbeiten härter denn je daran, den B2B-Vertriebsprozess in Unternehmen einfach, nahtlos und effektiv zu gestalten."

"Wir sind stolz darauf, Pitcher für seine Innovation und sein Engagement belohnen zu können. Unsere Anerkennung gilt der Super App, die sowohl Unternehmen als auch Endverbrauchern das Leben erleichtert", sagte Maria Jimenez, Chief Nominations Officer, Business Intelligence Group. "Unseren Juroren war klar, dass Pitchers Bemühungen die Art und Weise, wie wir alle mit den Marken, die wir lieben, in den kommenden Jahren in Verbindung treten, verbessern werden."

Über Pitcher

Pitcher ist der weltweit führende Anbieter unter den Applikationen für Sales Enablement. Durch dynamische und digitale Tools, personalisierte Inhalte und eine unkomplizierte Benutzererfahrung unterstützt die Super App von Pitcher effektive Kundenbindung sowie höchste Vertriebseffizienz. Das ist die Revolution des Vertriebsprozesses: Die App reduziert die Komplexität und steigert den ROI. Integrierte Funktionen unterstützen gleichzeitig die Teams aus Vertrieb und Marketing in unterschiedlichen Branchen. Mit tiefgreifender Erfahrung in den Bereichen Life Sciences, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen ist Pitcher ein wichtiger Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Die seit 2011 erhältliche App für Sales Enablement wird in 140 Ländern eingesetzt. Fortune-500-Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen Pitcher, um ihre Kundenbindung und ihre Leistungsfähigkeit zu fördern. Pitcher hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Darüber hinaus führt das Unternehmen weitere Standorte in den USA, Mexiko, Türkei, Spanien, Ungarn, Singapur und China.

Über die Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde mit dem Ziel gegründet, wahre Talente und herausragende Leistungen in der Geschäftswelt zu würdigen. Im Gegensatz zu anderen Branchenauszeichnungsprogrammen werden die Programme von Führungskräften aus der Wirtschaft - die über Erfahrung und Wissen verfügen - beurteilt. Das firmeneigene und einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst selektiv die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und belohnt dann die Unternehmen, deren Leistungen über denen ihrer Mitbewerber liegen.

