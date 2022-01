Nobu Hospitality

Nobu Hospitality eröffnet Hotel und Restaurant auf der malerischen griechischen Insel Santorin

New York (ots/PRNewswire)

Nobu Hospitality, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründete, weltweit tätige Lifestyle-Marke, freut sich, ihr erstes Hotel und Restaurant in Griechenland anzukündigen – das Nobu Hotel und Restaurant Santorin, das im Frühjahr 2022 eröffnet werden soll.

Das kleine Luxushotel befindet sich an der faszinierenden Nordostküste der Insel und beherbergt ein charakteristisches Nobu-Restaurant, ein Spa mit Komplettservice, ein Fitnessstudio, einen Infinity-Pool auf zwei Ebenen sowie fünf luxuriöse Poolvillen, und bietet von seiner einzigartigen Lage auf den Klippen in Imerovigli eine Panoramaaussicht auf die Caldera und die Ägäis. Das Hotel befindet sich in günstiger Lage in der Nähe des berühmten Oia-Fira-Wanderwegs, der zwischen Oia und Fira, Santorins kosmopolitischer Hauptstadt, verläuft. Die charmante Küstenstadt Oia kann mit dem Auto in 10 Minuten, der internationale Flughafen Santorin (Thira) in 20 Minuten erreicht werden.

Nobu Hospitality hat einen langfristigen Managementvertrag mit MonteRock International (MRI) abgeschlossen, einem Konzern mit über 25 Jahren Erfahrung in einer Vielzahl von Schlüsselindustrien, darunter Gastgewerbe, Medien, Lebensmittel und Getränke, Immobilien, Banken und Industrietechnologie.

Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality, erklärt: „Wir freuen uns sehr, nach Santorin zu kommen und mit den Menschen vor Ort an diesem spannenden Projekt zu arbeiten. Santorin mit seiner seltenen Schönheit ist eines der angesehensten Reiseziele der Welt, berühmt für seine unverwechselbare Küche, die weiß getünchten Häuser vor dem Hintergrund steiler Klippen und die atemberaubenden Sonnenuntergängen, die das Meer und den Himmel in ein faszinierendes Licht tauchen. Wir freuen uns darauf, Einheimische und internationale Reisende gleichermaßen einzuladen, den Nobu-Lifestyle an dieser besonderen Destination zu erleben."

Alfredo Longo, Chief Executive Officer MonteRock International, erklärt: „Wir sind wirklich stolz auf unsere langjährige, enge Zusammenarbeit mit der Marke Nobu, und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam in der Hotellerie zu expandieren. In einer so malerischen Landschaft wie der Insel Santorin wird das Beste von dem, was der Nobu-Lifestyle und unsere Küche zu bieten haben, in einer bilderbuchhaften Umgebung angeboten, um allen Bedürfnissen auf höchstem Niveau gerecht zu werden."

Das Nobu Hotel und Restaurant Santorin wird das 26. Hotel auf der ganzen Welt und das 10. Hotel in Europa. Weitere Objekte in Rom, San Sebastián und Hamburg befinden sich ebenfalls in der Entwicklung.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=GudaNuSxldA

Original-Content von: Nobu Hospitality, übermittelt durch news aktuell