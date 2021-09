Nobu Hospitality

Nobu Ryokan Malibu bei den Travel + Leisure World?s Best Awards 2021 zum Resort-Hotel Nr. 1 auf dem amerikanischen Festland gewählt

Mit dem Nobu Hotel Miami Beach an der Spitze ihres Reiseziels

Die Leser haben gewählt, und Nobu Ryokan Malibu, ein Mitglied der Nobu-Hotelkollektion, wurde bei den Travel + Leisure?s World?s Best Awards 2021 als bestes Resort-Hotel auf dem amerikanischen Festland und als bestes Resort-Hotel in Kalifornien ausgezeichnet. Das Hotel wurde auch in die Top 20 der Top 100 Hotels der Welt aufgenommen.

Das Nobu Ryokan Malibu ist ein Triumph der architektonischen Schreinerei und der zurückhaltenden Gastfreundschaft. Das 2017 eröffnete exklusive Refugium ist eine Hommage an den traditionellen japanischen Ryokan und verfügt über Teakholz-Badewannen, Innen- und Außenkamine, ruhige Außenterrassen, zeitlose Kunstwerke und elegante Akzente. Dieser Rückzugsort für Erwachsene, der den traditionellen japanischen Minimalismus nahtlos mit dem eleganten Flair der kalifornischen Küste verbindet, zeichnet sich durch eine reichhaltige, natürliche Ästhetik und ein Ethos der reinen Ruhe aus, das mit persönlichem Service und luxuriösen Annehmlichkeiten abgerundet wird.

Auch das Nobu Hotel Miami Beach, das auf Platz 5 der Top-Hotels in Miami Beach gewählt wurde, ist ausgezeichnet und als eines der besten in seinem Gebiet anerkannt.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, von den Lesern von Travel + Leisure in dieser angesehenen Umfrage anerkannt zu werden. Dies ist eine enorme Leistung, und wir möchten den großartigen Kollegen in Malibu und Miami Beach für ihre harte Arbeit und ihr Engagement danken. Wir danken auch unseren Gästen und Reisepartnern für ihre unerschütterliche Treue zur Marke sowie für die Unterstützung und das Engagement unserer Hotelbesitzer", sagte Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality.

Travel + Leisure zeichnet die besten Hotels, Inseln, Städte, Kreuzfahrtlinien, Fluggesellschaften, Spas und vieles mehr rund um den Globus aus, basierend auf den Ergebnissen der Leserumfrage zu den Travel + Leisure World?s Best Awards 2021. Die Leser bewerteten die Hotels nach folgenden Kriterien: Zimmer/Ausstattung, Lage, Service, Essen, Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Travel + Leisure World?s Best Awards 2021 werden in der Oktober-Ausgabe vorgestellt, die am 17. September am Kiosk erhältlich ist.

