Nobu Hotel Los Cabos feiert offizielle Eröffnung mit exklusiver Sake-Zeremonie

Chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper, Mitgründer von Nobu Hospitality, haben am 13. November ihr neuestes Projekt Nobu Hotel Los Cabos mit einer großen Eröffnungsfeier offiziell eingeweiht.

Nach der Einweihungsfeier waren die Gäste zu einer traditionellen Sake-Zeremonie eingeladen, untermalt von japanischen Taiko-Trommlern. Nach dem Öffnen des Sake-Fasses mit Holzhämmern wurde den Gästen Sake in traditionellen Masu-Bechern zum Anstoßen serviert.

Anschließend tauchte ein extravagantes Feuerwerk den Sonnenuntergang in ein Farbenmeer und wurde am Nobu Restaurant vom Meer reflektiert. Gefeiert wurde die ganze Nacht mit einer Feuertanz-Darbietung und exklusiven Performance des amerikanischen DJ und Produzenten DJ Cassidy.

Informationen zu Nobu Hotel Los Cabos:

Das auf der idyllischen Halbinsel Baja California Sur gelegene Nobu Hotel Los Cabos bringt modernes Flair mit hohem Erlebniswert in eine Küstenregion, die für ihre natürliche Schönheit, Flora & Fauna und Kultur geschätzt wird. Das erste Hotel von Nobu Hospitality in Mexiko bietet vier Pools, private Hütten, ein Esencia Wellness Spa, Malibu Farm und ein exklusives Nobu Restaurant, umgeben vom weltberühmten Diamante mit Golfanlagen, die von Tiger Woods und Davis Love III gestaltet wurden.

Das unverwechselbare Nobu Hotel Los Cabos wurde unter Führung der Architekten Monica Cuervo und Mark Yoshizaki von WATG entworfen und liegt an einem Sandstrand an der Südspitze der Halbinsel. In allen 200 Zimmern und Suites genießt man einen Blick aufs Meer. Das Ambiente stammt aus der Feder von Severine Tatangelo von Studio PCH. Es ist das perfekte Zusammenspiel aus dem japanischen Stil, für den Nobu bekannt ist, und lokalen mexikanischen Designeinflüssen.

Informationen zu Nobu Hotels

Die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper geführte Marke Nobu Hospitality hat sich zu einer globalen Lifestyle-Marke mit instinktivem Design entwickelt. Das erste Nobu Hotel wurde 2013 als Boutique Hotel im Caesars Palace Las Vegas eröffnet. Mittlerweile betreibt die Marke 10 exklusive Objekte auf fünf Kontinenten, 8 weitere werden gerade entwickelt. 2019 feierten Nobu Hotel Los Cabos and Nobu Hotel Barcelona ihre Eröffnung. 2020 werden Nobu Hotel Chicago, Nobu Hotel Warsaw und ein zweites Objekt in London dazukommen - das Nobu Hotel London Portman Square in Herzen des Londoner West End.

