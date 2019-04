Nobu Hospitality

Nobu Hospitality gibt Startschuss für Hotel im Londoner West End bekannt

New York (ots/PRNewswire)

Eröffnung des Nobu Hotel London Portman Square im Jahr 2020

Nobu Hospitality, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründete, weltweit etablierte Luxus-Lifestyle-Marke, gibt mit großer Freude den Startschuss für sein Hotel im Londoner West End bekannt.

Das Nobu Hotel, dessen Eröffnung für das Frühjahr 2020 geplant ist, wird in Portman Square W1 zu finden sein, nur wenige Schritte von Mayfairs lebendigen Restaurants und inhabergeführten Boutiquen entfernt, und am Rande von Soho mit seinen weltberühmten Theatern im Herzen des Londoner West Ends. Die 239 Gästezimmer und Suiten des Hotels sowie das Nobu Restaurant, der Festsaal und die Konferenzeinrichtungen werden von dem in London ansässigen Architektur- und Innenarchitekturbüro David Collins Studio in Partnerschaft mit Make Architects konzipiert.

Nobu Hotel London Portman Square ist im Besitz von London + Regional Hotels und wird nach dem Nobu Hotel Ibiza Bay und Nobu Restaurant Monte Carlo bereits das dritte Gemeinschaftsprojekt mit Nobu Hospitality sein.

Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality, sagte: "Wir sind wirklich stolz darauf, den Startschuss für das Nobu Hotel London Portman Square in Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Partnern von London + Regional Hotels bekannt geben zu dürfen. Dies wird unsere dritte Nobu Destination sein, die wir in Gemeinschaftsarbeit mit London + Regional Hotels entwickeln, und stellt erneut die Weichen für die Schaffung unvergesslicher Erlebnisse im Bereich von Gastronomie und Gastlichkeit. Mit Eröffnungen von Nobu Hotels in Barcelona über Los Cabos bis nach Chicago wird 2019 ein sehr spannendes Jahr."

Informationen zu Nobu Hotels:

Das vom Robb Report zu einer der 25 innovativsten Marken im Luxussegment ernannte Unternehmen Nobu Hospitality gehört zu einer erlesenen Auswahl weltweit vertretener Luxusmarken. Das natürliche Wachstum von Nobu Hospitality, dessen Grundpfeiler Service, Image und Reputation sind, bietet das komplette Spektrum an Hotel-, Restaurant- und Residenz-Management für einzigartige Projekte weltweit. Die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründete Marke Nobu verfügt über Standorte auf fünf Kontinenten und floriert in den Metropolen der Welt als ultimative Destination für Lifestyle-Erlebnisse. Nobu Hotels erhielt bereits eine Reihe von Auszeichnungen, einschließlich als eines der angesagtesten neuen Hotels von CNN Travel, bestes urbanes Hotel von Wallpaper, Top-Neueröffnung in Nordamerika von Luxury Travel Advisor sowie den Award of Excellence von Luxury Travel Advisor. Das erste Nobu Hotel wurde 2013 als Boutique Hotel im Caesars Palace Las Vegas eröffnet. Im Jahr 2014 eröffnete das Nobu Hotel City of Dreams Manila, 2016 das Nobu Hotel Miami Beach und 2017 folgten das Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel London Shoreditch, Nobu Hotel Ibiza Bay und Nobu Hotel Palo Alto. Das Nobu Hotel Marbella eröffnete im Jahr 2018, gefolgt vom Nobu Hotel Los Cabos, das erst kürzlich im Jahr 2019 eröffnet wurde. In Planung sind weitere Nobu Hotels in Barcelona, Riad, Chicago, Toronto, São Paulo, Atlanta, Tel Aviv und Warschau. Die strategische Ausrichtung von Nobu konzentriert sich auf die weitere Expansion seines globalen Portfolios von Hotels auf der Grundlage einer soliden Entwicklungspipeline. www.nobuhospitality.com. Folgen Sie uns auf Instagram @NobuHotels

Weitere Informationen über das Nobu Hotel London Portman Square finden Sie unter www.london-portman.nobuhotels.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/871371/Nobu_Hospitality_Video.mp4

Pressekontakt:

Nobuhotels@foxpr.co.uk

T: 020 3405 9370

W: foxpr.co.uk

Original-Content von: Nobu Hospitality, übermittelt durch news aktuell