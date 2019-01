Nobu Hospitality

Tradition verschmilzt nahtlos mit zeitgenössischem Design

Vorstellung des Nobu Hotel Warschau

Nobu Hospitality, eine globale Luxus-Lifestyle-Marke, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründet wurde, gibt ihre weitere globale Expansion in Warschau, Polen, bekannt.

Nobu Hotels, die bis zum Jahr 2020 20 Hotels weltweit geplant haben, sind zum Synonym für passionierten Service, unverwechselbares Design und schlichten Luxus geworden. Das Nobu Hotel Warschau wird diese Kernwerte innerhalb der lokalen Kultur widerspiegeln und im Herzen der historischen Stadt liegen. Mit 120 Zimmern, großzügigen Tagungs- und Veranstaltungsräumen, einem Fitnesscenter und dem charakteristischen Nobu Restaurant wird es eine integrierte Mischung aus luxuriösem Hotel und dynamischen Wohnräumen sein.

Die erste polnische Immobilie von Nobu Hotels wird in der ersten Hälfte des nächsten Jahres eröffnet und bezieht ein neues Gebäude in der Wilcza-Straße, das vom polnischen Architekturbüro Medusa Group entworfen wurde und das bereits vorhandene Hotel Rialto umfasst. Die Neugestaltung des Designs erfolgt in Zusammenarbeit zwischen der Medusa Group und dem kalifornischen Studio PCH. Das neue Gebäude wird ein transformatives architektonisches Design für Warschau erhalten, das in das ursprüngliche Rialto-Gebäude integriert wird.

Warschau ist das kulturelle Herz Polens und eine der vitalsten Städte des Landes. Mit einer boomenden Geschäftswelt wurde Warschau als der siebtgrößte Schwellenmarkt der Welt eingestuft und entwickelt sich weiterhin zu einem dynamischen Freizeitziel.

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hotels: "Zu Beginn des Jahres 2019 ist dies unser jüngstes Hotel in Europa und der Beginn einer aufregenden zukünftigen Partnerschaft. Wir sind wirklich stolz auf die Ergänzung unserer wachsenden Nobu Hotel- und Restaurantfamilie um das Nobu Hotel Warschau. Damit umfasst unser Hotelportfolio 17 Hotels, die unsere Strategie untermauern, eine eigene Nische zu schaffen und gleichzeitig unserer Marke und unseren treuen Nobu-Kunden treu zu bleiben."

Karolina Kaim, Präsidentin von Tacit Investment: "Nobu ist eine globale Marke, die durch die Leidenschaft ihrer Gründer, ihren außergewöhnlichen Service und die ausgezeichneten Küche identifizierbar ist. In Kombination mit der polnischen Offenheit und Energie werden wir einen aufregenden und einzigartigen Ort schaffen, der die Herzen der Besucher erobern wird. Wir freuen uns besonders, dass wir unseren Kunden die berühmtesten Gerichte des Chefkochs Nobu Matsuhisa anbieten können, die in Nobu-Restaurants auf der ganzen Welt serviert werden und seit Jahren als die hochwertigste asiatische Küche bekannt sind."

