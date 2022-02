Grillfürst

Frisches vom Rost - Das sind die heißesten Grilltrends 2022

Bad Aibling

Nackensteak mit Nudelsalat? Klingt lecker! Doch wer immer nur auf die Klassiker setzt, läuft Gefahr, jede Menge Köstliches zu verpassen. Zum Glück wird die Grillsaison 2022 experimenteller, grüner, weiblicher und smarter - und damit so abwechslungsreich wie nie. Entdecken Sie mit uns die heißesten Trends des Jahres.

Frauen erobern die Grillbastion

Feuer machen und Fleisch brutzeln: Was so archaisch nach Männerdomäne klingt, liegt immer öfter in weiblicher Hand. Denn zunehmend entdecken auch Frauen ihre Liebe zum Grill und nutzen ihn - typisch! - besonders kreativ. Nämlich nicht nur zum Braten, sondern auch zum Kochen und Backen. Möglich machen das moderne Grills, die so vielseitig einsetzbar sind wie Herd und Ofen in der Küche.

Vielfältiger Genuss

Große Grillflächen, wie man sie immer häufiger sieht, machen das Grillen noch abwechslungsreicher. Dort ist neben Fleisch und Fisch auch viel Platz für Vegetarisches, denn natürlich ist der Veggie-Trend auch im Grillbereich spürbar angekommen. Links auf dem Rost das Steak, rechts ein Räucherbrett mit Lachs, Frisches im Gemüsekorb und daneben die Gussplatte mit Pfannkuchen als Dessert. Dazu ein knackiger Salat - und fertig ist ein ganzes Menü.

Grillen in der Stadt

Der Grill erobert derzeit nicht nur die Einfamiliengärten. Auch Grillen auf dem Balkon, im Stadtpark oder auf dem Campingplatz liegt voll im Trend. "Kleinere Gas- und Elektrogrills gehen bei uns gerade durch die Decke", sagt Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst, dem größten Grillfachhändler Deutschlands. "In 2021 hat sich der Verkauf unserer kleinen Gasgrills verdreifacht. Kein Wunder: Die Geräte sind nicht nur flexibel und mobil, sie können mit den großen Grills auch locker mithalten. Das kommt vor allem bei urbanen Grillfans gut an."

Grillen wird smarter

Auf den Punkt garen, dafür gibt es eine stetig wachsende Auswahl digitaler Grillhelfer. Neben smarten Thermometern, die eine Überwachung der Temperatur via Funk, WLAN oder Bluetooth ermöglichen, nutzen Grillprofis neuerdings smarte Gasgrill-Steuerungen. Das sogenannte "Grill Control" regelt automatisch die Temperatur des Gasgrills. Möglich machen das ein Temperaturfühler und ein smarter, akkubetriebener Adapter für den Drehregler des Grills. Sensationell!

Die Küche ins Freie holen

Direkt auf der Terrasse den Salat zubereiten, das Gemüse schnippeln, das Grillgut würzig einreiben und natürlich Fleisch, Fisch und Gemüse grillen: Wer Platz hat, wertet sein Zuhause mit einer kompletten Outdoorküche auf. Grillfürst beispielsweise hat mehrere Küchenmodule im Programm, die sich nach Herzenslust zur Freiluft-Traumküche zusammenstellen lassen.

