Mars Petcare

Dein Vierbeiner ist einzigartig, sein Futter ab sofort auch: My Perfect Fit(TM) bietet individualisierte Nahrung für Hunde und Katzen

Bild-Infos

Download

Verden/Minden (ots)

Eine ausgewogene Ernährung ist das beste Rezept für ein vitales Leben. Immer mehr Menschen setzen sich daher bewusst mit ihren Ernährungsgewohnheiten auseinander und legen Wert darauf, gesund und vollwertig zu essen. Was sie für sich selbst als wichtig erachten, übertragen sie zunehmend auch auf ihre Vierbeiner. Mars Petcare erforscht die Vorteile hinter diesem Ernährungstrend für Hunde und Katzen seit Jahren im eigenem Waltham Petcare Science Institute. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse münden nun im Angebot My Perfect Fit(TM). Das neue Futterkonzept gibt Tiereltern die Möglichkeit, die Nahrung für ihre Vierbeiner individuell zusammenzustellen und so zielgenau auf deren wichtigste Bedürfnisse einzugehen.

Wissenschaftlich fundierte Ernährung

Der Weg zum maßgeschneiderten Futter ist denkbar einfach: Im My Perfect Fit(TM) Online-Shop erstellen die Tiereltern ein Profil für ihren Vierbeiner, das unter anderem Rasse, Alter, Gewicht und Aktivitätslevel des Tiers erfasst. Auf Basis von zwölf verschiedenen Faktoren stellt das System in der Folge den wissenschaftlich am besten abgestimmten Futtermix für jeden einzelnen Vierbeiner zusammen. Das Besondere: Die Rezepturen wurden mithilfe von Ernährungsexperten passgenau auf über zwei Millionen unterschiedliche Profile eines Hundes oder einer Katze zugeschnitten. Einmal verpackt wird das personalisierte Futter bequem nach Hause geliefert - einmalig oder im flexiblen Abo-Modell.

"Mit My Perfect Fit(TM) können Tiereltern ihre Hunde und Katzen aktiv dabei unterstüzen, das richtige Maß an Nährstoffen und Kalorien zu sich zu nehmen und sich gut zu entwickeln. Das Futter enthält essenzielle Vitamine und Mineralien und viele weitere wertvolle Zutaten. Die natürlichen Ballaststoffe und Präbiotika können beispielsweise eine gesunde Verdauung der Vierbeiner fördern", sagt Richard Butterwick, vom Waltham Petcare Science Institute.

Partner für ganzheitliche Gesundheit

"Wir schaffen mit My Perfect Fit(TM) ein hochwertiges Angebot, mit dem Tiereltern die individuellen Bedürfnisse ihres Vierbeiners denkbar einfach abdecken können - in jeder Lebensphase. Unsere Vorstellung von ganzheitlicher Tiergesundheit geht jedoch über die Individualisierung und Bereitstellung des Futters hinaus. Ganz bewusst bieten wir Tiereltern daher auch eine Beratung zur Ernährung und zu einem gesunden Lebensstil von Hund und Katze - mit einem eigens hierfür eingerichteten Consumer-Care-Team", sagt Jochen Horstmann, Marketing Director bei Mars Petcare.

Tiereltern können über My Perfect Fit(TM) Trockenfutter für Hunde und Katzen individualisieren und bestellen. Für Katzen sind im Shop darüber hinaus auch Feuchtnahrung und Snacks aus dem bewährten Sortiment von Perfect Fit(TM) erhältlich, die sich ideal für eine Mischfütterung eignen. Somit ist My Perfect Fit(TM) eine individuelle Ergänzung des auf ganzheitliche Tiergesundheit ausgerichteten Produkt- und Serviceportfolios von Mars Petcare.

So funktioniert My Perfect Fit(TM)

Im Online-Shop einfach einen kurzen Fragebogen zum Vierbeiner ausfüllen: u.a. Angaben zu Geschlecht, Alter, Aktivitätsniveau, Rasse, Größe, Gewicht, Kotbeschaffenheit. Auf Grundlage dieser Informationen wird ein individueller Futter-Mix zusammengestellt - stets mithilfe eines Algorithmus, der von Tierärzt*innen und Tierernährungsexpert*innen des Waltham Petcare Science Institute entwickelt wurde. Das Paket kommt bequem an die Tür - wann und so oft, die Tiereltern es möchten. Ein Abo-Service spart Zeit und sorgt so für ein noch komfortableres Shopping-Erlebnis. Pluspunkt für die Umwelt: Die Lieferung erfolgt in Kartons aus 100 % Pappe und die Portionsbeutel sind ebenfalls recyclefähig.

ÜBER MARS PETCARE

Mars Petcare ist Teil von Mars, Incorporated, einem Familienunternehmen, das seit über einem Jahrhundert Produkte und Services für Menschen und die von ihnen geliebten Heimtiere anbietet. Die knapp 100.000 Mitarbeitenden in 130 Ländern verfolgen bei Mars Petcare ein gemeinsames Ziel: A BETTER WORLD FOR PETS (Eine bessere Welt für Heimtiere). Mit einem Erfahrungsschatz aus 85 Jahren und fast 50 Marken erfüllen wir die Gesundheits- und Ernährungsbedürfnisse von Heimtieren auf der ganzen Welt. Zu unserem Portfolio gehören Marken wie PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYALCANIN®, NUTRO(TM), GREENIES(TM), SHEBA®, CESAR®, IAMS(TM) und EUKANUBA(TM) sowie das WALTHAM(TM) Centre for Pet Nutrition, das seit mehr als 50 Jahren die wissenschaftliche Forschung zur Ernährung und Gesundheit von Heimtieren vorantreibt. Mars Petcare ist zugleich ein führender Dienstleister für Veterinärmedizin mit einem mehr als 2.000 Tierkliniken umfassenden Netzwerk, zu dem u.a. BANFIELD(TM), BLUEPEARL(TM), PET PARTNERS(TM), VCA(TM), LINNAEUS(TM) und ANICURA(TM) zählen. Darüber hinaus sind wir Treiber von Innovationen und Technologien für Heimtiere, u.a. mit WISDOM PANEL(TM), einem genetischen Gesundheitsscreening und DNA-Test für Hunde, mit dem WHISTLE(TM) GPS Dog Tracker sowie den Programmen LEAP VENTURE STUDIO und COMPANION FUND(TM), die Innovationen in der Heimtierbranche fördern. Als Familienunternehmen lassen wir uns von unseren Prinzipien Gegenseitigkeit und Freiheit leiten. Das schenkt uns die Flexibilität, für unsere Überzeugungen einzutreten - und deshalb machen wir uns stark für eine bessere Welt für Heimtiere.

Original-Content von: Mars Petcare, übermittelt durch news aktuell