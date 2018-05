Der International Jazz Day 2018 geht nach feierlichen Konzerten in Sankt Petersburg und New Orleans zu Ende

Sankt Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - In über 190 Ländern auf der ganzen Welt fanden Tausende von Auftritten und Programmen statt

Der International Jazz Day 2018 ist an diesem Abend in Sankt Petersburg nach einem außergewöhnlichen All-Star Global Concert im historischen Mariinsky Theatre fulminant zu Ende gegangen. Dem Konzert gingen mehrere Tage andauernde Bildungsprogramme in der ganzen Stadt voraus. Das Konzert unter der künstlerischen Leitung von Herbie Hancock (USA) und Igor Butman (Russland) wurde von den Vereinten Nationen und der UNESCO sowie unter www.jazzday.com live übertragen. Es umfasste Auftritte einer internationalen Künstlerschar, darunter Oleg Akkuratov (Russland), Till Brönner (Deutschland), Oleg Butman (Russland), Terri Lyne Carrington (USA), Joey DeFrancesco (USA), Fatoumata Diawara (Mali), Vadim Eilenkrig (Russland), Kurt Elling (USA), Antonio Faraò (Italien), James Genus (USA), Robert Glasper (USA), David Goloschekin (Russland), Hassan Hakmoun (Marokko), Gilad Hekselman (Israel), Horacio Hernandez (Kuba), Taku Hirano (Japan), Anatoly Kroll (Russland), Gaoyang Li (China), Rudresh Mahanthappa (USA), The Manhattan Transfer (USA), Branford Marsalis (USA), James Morrison (Australien), Moscow Jazz Orchestra (Russland), Makoto Ozone (Japan), Danilo Pérez (Panama), Dianne Reeves (USA), Lee Ritenour (USA), Luciana Souza (Brasilien) und Ben Williams (USA). Als musikalischer Leiter fungierte John Beasley (USA).

Im Rahmen des All-Star Global Concert hielten die Co-Vorsitzenden des International Jazz Day - Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, und Herbie Hancock, UNESCO Goodwill Ambassador - eine Rede. Der Abend umfasste einzigartige Musiker aus der ganzen Welt, die ihre unvergleichlichen Jazz-Interpretationen zum Besten gaben. Zu den originellen Paarungen gehörten unter anderem die Formation The Manhattan Transfer, die zusammen mit dem Moscow Jazz Orchestra eine spannende Version von "Birdland" spielte, und der renommierte Saxofonist Branford Marsalis, der zusammen mit dem gefeierten Sänger Kurt Elling, dem Aufsehen erregenden Trumpeter Till Brönner aus Deutschland und dem italienischen Pianisten Antonio Faraò das Stück "As Long As You're Living" aufführte. Die hervorragende Sängerin Dianne Reeves legte zusammen mit dem russischen Saxofonisten Igor Butman, dem japanischen Pianisten Makoto Ozone und dem aufstrebenden amerikanischen Starbassisten Ben Williams eine atemberaubende Version von "In A Sentimental Mood" hin. Zum Abschluss des Konzerts spielte die komplette Besetzung eine herzergreifende Interpretation von John Lennons Friedenshymne "Imagine".

Dem All-Start Global Concert ging ein mehrere Tage andauerndes Programm der Spitzenklasse in Sankt Petersburg voraus, darunter Meisterklassen und Workshops mit Oleg Butman und Lee Ritenour; Paneldiskussionen zu den Themen Jazz and Peace, Women in Jazz und Jazz and Roots Music sowie Jam-Sessions mit den Thelonious Monk Institute of Jazz Performance Fellows.

Die Eröffnung der Festivitäten rund um den International Jazz Day fand Anfang Woche in New Orleans mit einem Konzert unter dem Motto International Jazz Day Salute to New Orleans im historischen Orpheum Theater statt. Tausende Besucher nahmen am Gratiskonzert zur Feier des 300-jährigen Jubiläums der Gründung von New Orleans, dem Geburtsort des Jazz, teil. Die Show begann mit einer "New Orleans only"-Besetzung unter der Leitung der Preservation Hall All-Stars und umfasste Auftritte von Herbie Hancock zusammen mit Patti Austin, Philip Bailey, Bilal, Terence Blanchard, Jon Cleary, Ledisi, Quiana Lynell, Herlin Riley und vielen anderen. Das Konzert wird um 19 Uhr ET auf www.jazzday.com übertragen. Zuvor wird um 16 Uhr ET das All-Star Global Concert von Sankt Petersburg übertragen. Zusätzlich zu den Live-Konzerten organisierten unterrichtende Künstlerinnen und Künstler des Instituts und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen aus ganz New Orleans verschiedene spannende Jazz-Workshops durch.

Der jedes Jahr am 30. April gefeierte International Jazz Day hat zum Ziel, die Macht des Jazz als Kraft der Freiheit und Kreativität hervorzuheben, den interkulturellen Dialog durch Respekt und Verständnis zu fördern sowie Menschen aus allen Ecken der Erde zusammenzubringen.

Der International Jazz Day wurde von den UNESCO-Mitgliedstaaten auf Initiative des UNESCO Goodwill Ambassador Herbie Hancock ins Leben gerufen. Der in Partnerschaft mit dem Thelonious Monk Institute of Jazz organisierte Tag wird in den offiziellen Kalendern sowohl der UNESCO als auch der Vereinten Nationen aufgeführt und in über 190 Ländern auf allen sieben Kontinenten gefeiert. Jedes Jahr zollen Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Jazz-Clubs, Zentren darstellender Kunst, Künstler und Kunstorganisationen aus allen Disziplinen rund um die Welt dem Jazz Anerkennung in Form von Tausenden von Auftritten, Bildungsprogrammen und gemeinschaftliche Initiativen.

Die Programme des International Jazz Day 2018 wurden vom führenden Partner Toyota gesponsert.

Mehr Informationen zum International Jazz Day erhalten Sie unter www.jazzday.com oder www.unesco.org/jazzday.

