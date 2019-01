Bayer Vital GmbH

Von Wunsch bis Wunder: Neuer Online-Ratgeber für Frauen mit Kinderwunsch, Schwangere und Stillende

schwangerschaft-wissen.de vermittelt Experten-Wissen vor, während und nach der Schwangerschaft

Leverkusen (ots)

Die Schwangerschaft ist eine aufregende und anspruchsvolle Zeit. Frauen sind heute in der Regel zwar gut informiert, aber die Fülle von Informationen sorgt auch für Verunsicherung. Die Internetseite www.schwangerschaft-wissen.de bietet fundiertes Experten-Wissen kompakt und anschaulich zusammengefasst. Wichtige Fragen rund um die Themen Kinderwunsch, Schwanger-schaft und Stillzeit werden beantwortet.

Im Fokus steht die Ernährung, da sie ein wichtiger Schlüssel für die Gesundheit des Kindes und der werdenen Mutter ist. In kurzen Videos klären der Gynäkologe Dr. Matthias Krick und die Hebamme Jule Tilgner umfassend über die Fragen auf, die Frauen in dieser Zeit bewegen und geben praktische Tipps. In Kürze wird eine Ernährungsberaterin die Expertenrunde erweitern. Der Servicebereich der Website bietet ausgewählte Links zu weiteren hilfreichen Informationsquellen. In einem Glossar werden wichtige Nährstoffe und Gesundheitsbegriffe rund um die Schwangerschaft verständlich erklärt.

Die Internetseite ist ein Service von Elevit®, dem 3-Phasen-Nährstoffprogramm, das auf die Nährstoffbedürfnisse vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis zur Stillzeit angepasst ist und die ausgewogene Ernährung sinnvoll ergänzt. Das Online-Angebot soll Frauen in diesen drei Phasen als zusätzliche Orientierungshilfe dienen.

Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der Konzern mit rund 99.800 Beschäftigten einen Umsatz von 35,0 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,4 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de

Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de

Mehr Informationen unter media.bayer.de Folgen Sie uns auf Twitter: twitter.com/BayerPresse_DE

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

