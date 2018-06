SodaStream stellt zur Feier des "Pride Month" ein in limitierter Auflage angebotenes Set namens "Love is Love" vor

Airport City, Israel (ots/PRNewswire) - Das in limitierter Auflage angebotene Set umfasst zwei "Eltern"-Flaschen für gleichgeschlechtliche Paare, eine "Kinder"-Flasche und eine Verpackung in Form eines Hauses, die eine allgemeingültige Botschaft zum Thema Liebe vermittelt: "Home is where your love is" (Zuhause ist dort, wo die sind, die man liebt).

Zur Feier des "Pride Month" stellt SodaStream International LTD (NASDAQ: SODA) - die weltweit führende Marke für Sprudelwasser - heute seine in einer limitierten Sammlerausgabe angebotenen "Love is Love"-Flaschen vor, die Familien gleichgeschlechtlicher Paare abbilden. Die Flaschen werden über ein aufrichtiges, berührendes Animationsvideo beworben.

Um sich das Video anzusehen, besuchen Sie bitte die Website SodaStreamPride.com.

Das Video zeigt einen Mann und eine Frau, die einen normalen Tag im Park verbringen - mit zwei kleinen Mädchen, die sich auf Schaukeln vergnügen und zusammen Eis essen. Wir sehen, wie die beiden Erwachsenen eines der Kinder, das hinfällt, trösten. Dann zeigt die Kamera alle vier Personen, wie sie nach Hause gehen. Der Mann und die Frau trennen sich an einem Punkt, steuern unterschiedliche Häuser an und begrüßen ihre jeweiligen Partner. Hier wird klar, dass es sich bei den Erwachsenen um zwei gleichgeschlechtliche Paare handelt, die jeweils ein Kind großziehen.

Zu dem Sonderausgabe-Set "Love is Love" von SodaStream gehören zwei "Eltern"-Flaschen (jeweils 1 Liter) und eine "Kinder"-Flasche (0,5 Liter), die jeweils mit Bildern der Familienmitglieder aus dem Video bedruckt sind. Jedes Set ist in einer Box in Form eines Hauses verpackt, die die Kampagnenbotschaft wiedergibt: "Home is where your love is" (Zuhause ist dort, wo die sind, die man liebt).

"SodaStream ist stolz darauf, den 'Pride Month' weltweit mitzufeiern", erklärt Daniel Birnbaum, Chief Executive Officer von SodaStream. "Als Unternehmen haben wir uns verpflichtet, über alle Nationalitäten, Religionen und sexuellen Orientierungen hinweg Verbindungen zu knüpfen und zu feiern. Wir hoffen, dass diese Kampagne die Kommunikation anregt und uns allen hilft, gemeinsam eine Botschaft der Liebe zu verbreiten."

Die in limitierter Auflage angebotenen Flaschen werden ausschließlich online verkauft - zum Einzelhandelspreis von 24,99 US-Dollar.

Um mehr über die "Love is Love"-Kampagne von SodaStream zu erfahren und sich das Video anzusehen, besuchen Sie bitte die Website SodaStreamPride.com.

Informationen zu SodaStream

SodaStream ist die weltweit führende Sprudelwassermarke (im Hinblick auf die konsumierte Menge). SodaStream ermöglicht es Konsumenten, gewöhnliches Leitungswasser in Sekundenschnelle ganz unkompliziert in Sprudelwasser und in Sprudelwasser mit Geschmack zu verwandeln. SodaStream hilft Konsumenten, mehr Wasser zu trinken, weil es plötzlich Spaß macht und es etwas Besonderes ist, gewöhnliches Wasser zu trinken. Die Sprudelwassergeräte von SodaStream sind eine hoch differenzierte und innovative Alternative für Konsumenten, die sonst zu kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken in Flaschen und Dosen greifen. Die Produkte fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden, sind umweltfreundlich, kostengünstig und flexibel, und es macht Spaß, sie zu verwenden. Erhältlich sind die Produkte in mehr als 80.000 Einzelhandelsgeschäften in 45 Ländern. Um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie SodaStream Wasser zu einer spannenden Sache macht, können Sie uns auf Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram und YouTube folgen und unsere Website besuchen - unter www.SodaStream.com.

Pressekontakt:

Clara Amselem

Leiterin weltweite Öffentlichkeitsarbeit

Claraa@sodastream.com

+972 52 425 5476

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/704573/SodaStream_Pride_Edition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/330492/sodastream_internation

al_ltd__logo.jpg

Original-Content von: SodaStream International Ltd, übermittelt durch news aktuell