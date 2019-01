OTC Markets Group Inc.

Europäische Marktführer auf der 2019er Liste der OTCQX Best 50 von der OTC Markets Group

New York (ots/PRNewswire)

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), ein Betreiber der Finanzmarktplattformen OTCQX®, OTCQB® und Pink® für 10.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere, veröffentliche heute die Liste der OTCQX® Best 50 für 2019, eine Rangliste der auf OTCQX gehandelten Unternehmen mit der besten Performance im vergangen Kalenderjahr.

Die OTCQX Best 50 ist ein jährlich ermitteltes Ranking der 50 besten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen, die auf der Plattform OTCQX Best Market gehandelt werden. Als Grundlage für die Bewertung gilt die gleichmäßige Gewichtung der Gesamtrendite für ein Jahr und des durchschnittlichen Wachstums beim Dollar-Volumen pro Tag. Die Unternehmen auf der 2019er-Liste des OTCQX Best 50 erhielten ihre jeweilige Platzierung auf Grundlage ihrer Leistungen im Verlauf des Kalenderjahrs 2018.

"Die OTC Markets Group gratuliert den europäischen Emittenten zu ihrer diesjährigen Nennung auf der angesehenen Liste der OTCQX Best 50. Cross-Trading-Aktivitäten auf dem OTCQX Best Market verstärken das Engagement, wenn es darum geht, das höchste Niveau bei der Transparenz bieten zu können. Damit erhöhen sie ihre Sichtbarkeit aus dem US-Markt und sie können darüber effizient Investoren in den USA ansprechen", sagte Jason Paltrowitz, Direktor der OTC Markets Group International Ltd. und Executive Vice President des Bereichs Corporate Services. "Dank unserer jüngst eröffneten Niederlassung in London dürfen wir uns über die fortgesetzte Zusammenarbeit mit diesen Marktführern freuen, zumal wir unsere internationale Präsenz und die Kapazitäten bei Unternehmensdienstleistungen in dieser Region ausbauen."

OTC Markets freut sich, die folgenden europäischen marktführenden Unternehmen auszeichnen zu dürfen, die zeigen, wie umfangreich unser OTCQX-Premiummarkt und wie groß dessen globale Reichweite ist. Die Liste der OTCQX Best 50 umfasst 26 ausländische börsennotierte Unternehmen, die am Cross-Trading-Handel an 11 ausländischen Börsen in 9 verschiedenen Ländern teilnehmen. Darunter sind die folgenden europäischen Unternehmen:

- Anglo American plc (OTCQX: AAUKF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=2355074-1&h=504161761&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft %3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D1454236055%26u%3Dhttps%253A%252 F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FAAUKF%252Fquote%26a%3DAAUKF& a=AAUKF), NGLOY (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2355074-1&h=20 49709855&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26 o%3D2355074-1%26h%3D73743429%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarke ts.com%252Fstock%252FNGLOY%252Fquote%26a%3DNGLOY&a=NGLOY)) (LSE: AAL) - Zurich Insurance Group Ltd (OTCQX: ZURVY (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2355074-1&h=2352496309&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fli nk%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D3446186864%26u%3Dhttps %253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FZURVY%252Fquote%26a %3DZURVY&a=ZURVY), ZFSVF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=23550 74-1&h=1643422826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26 l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D2401098732%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fw ww.otcmarkets.com%252Fstock%252FZFSVF%252Fquote%26a%3DZFSVF&a=ZFSVF )) (SIX: ZURN) - J Sainsbury plc (OTCQX: JSAIY (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o= 2355074-1&h=158785466&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D3722706860%26u%3Dhttps%253A%252F%2 52Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FJSAIY%252Fquote%26a%3DJSAIY&a=J SAIY), JSNSF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2355074-1&h=33128 90913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3 D2355074-1%26h%3D2360418948%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarket s.com%252Fstock%252FJSNSF%252Fquote%26a%3DJSNSF&a=JSNSF)) (LSE: SBRY) - Experian plc (OTCQX: EXPGY (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=235 5074-1&h=3417140838&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0% 26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D1354951347%26u%3Dhttps%253A%252F%252 Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FEXPGY%252Fquote%26a%3DEXPGY&a=EXP GY), EXPGF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2355074-1&h=3941190 32&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D23 55074-1%26h%3D971522924%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.co m%252Fstock%252FEXPGF%252Fquote%26a%3DEXPGF&a=EXPGF)) (LSE: EXPN) - adidas AG (OTCQX: ADDYY (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=235507 4-1&h=3735068013&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l %3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D752715686%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww .otcmarkets.com%252Fstock%252FADDYY%252Fquote%26a%3DADDYY&a=ADDYY), ADDDF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2355074-1&h=3611987448&u =https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D235507 4-1%26h%3D528728177%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%25 2Fstock%252FADDDF%252Fquote%26a%3DADDDF&a=ADDDF)) (FRA: ADS) - Roche Holding Ltd (OTCQX: RHHBY (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de& o=2355074-1&h=1930024003&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft %3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D3370439115%26u%3Dhttps%253A%252 F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FRHHBY%252Fquote%26a%3DRHHBY& a=RHHBY), RHHBF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2355074-1&h=28 29523098&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26 o%3D2355074-1%26h%3D2714662932%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmar kets.com%252Fstock%252FRHHBF%252Fquote%26a%3DRHHBF&a=RHHBF), RHHVF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2355074-1&h=1108677758&u=https %3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26 h%3D926366271%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstoc k%252FRHHVF%252Fquote%26a%3DRHHVF&a=RHHVF)) (SIX: ROG, RO) - Deutsche Telekom AG (OTCQX: DTEGY (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d e&o=2355074-1&h=3034065590&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3 Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D766178536%26u%3Dhttps%253A%25 2F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FDTEGY%252Fquote%26a%3DDTEGY &a=DTEGY), DTEGF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2355074-1&h=3 86949409&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26 o%3D2355074-1%26h%3D1149263159%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmar kets.com%252Fstock%252FDTEGF%252Fquote%26a%3DDTEGF&a=DTEGF)) (FRA: DTE) - Koninklijke Ahold Delhaize N. V. (OTCQX: ADRNY (https://c212.net/c/l ink/?t=0&l=de&o=2355074-1&h=2814472228&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc %2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D3681295603%26u%3D https%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FADRNY%252Fquot e%26a%3DADRNY&a=ADRNY), AHODF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o= 2355074-1&h=2840966934&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3 D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D1080208673%26u%3Dhttps%253A%252F% 252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FAHODF%252Fquote%26a%3DAHODF&a= AHODF)) (Euronext Amsterdam: AD)

Die komplette Liste der Unternehmen auf der OTCQX Best 50 2019:

Platzierung Unternehmen Symbol 1 Largo (OTCQX: Resources Ltd. LGORF) (TSX: LGO) 2 CannaRoyalty (OTCQX: Corp. ORHOF) (CSE: OH) 3 iAnthus (OTCQX: Capital ITHUF) Holdings, Inc. (CSE: IAN) 4 Organigram (OTCQX: Holdings, Inc. OGRMF) (TSX-V: OGI) 5 Freedom (OTCQX:FRHC Holding Corp. ) 6 Patriot One (OTCQX: Technologies PTOTF) Inc. (TSX-V:PAT) 7 Avita Medical (OTCQX: Ltd. AVMXY) (ASX: AVH) 8 Western (OTCQX: Uranium & WSTRF) Vanadium Corp. (CSE: WUC) 9 TFI (OTCQX: International TFIFF) Inc. (TSX: TFII) 10 Midas Gold (OTCQX: Corp MDRPF) (TSX: MAX) 11 Corvus Gold, (OTCQX: Inc. CORVF) (TSX: KOR) 12 Repro Med (OTCQX: Systems, Inc. REPR) 13 Fentura (OTCQX: Financial, FETM) Inc. 14 Lyons Bancorp, (OTCQX: Inc. LYBC) 15 GreenPower (OTCQX: Motor Company GPVRF) Inc. (TSX-V: GPV) 16 Computer (OTCQX: Services, Inc. CSVI) 17 Gazprom Neft (OTCQX: PJSC GZPFY) (MOEX: GAZP) 18 First (OTCQX: Advantage FABK) Bancorp. 19 Dacotah Banks, (OTCQX: Inc. DBIN) 20 Croghan (OTCQX: Bancshares, CHBH) Inc. 21 Localiza Rent (OTCQX: A Car SA LZRFY) (B3: RENT3) 22 Communities (OTCQX: First CFST) Financial Corporation 23 Marquette (OTCQX: National Corp. MNAT) 24 Teranga Gold (OTCQX: Corporation TGCDF) (TSX: TGZ) 25 Stereotaxis, (OTCQX: Inc. STXS) 26 Anglo American (OTCQX: plc AAUKF, NGLOY) (LSE: AAL) 27 Mountain (OTCQX: Commerce MCBI) Bancorp Inc. 28 K92 Mining Inc (OTCQX: KNTNF) (TSX-V: KNT) 29 Zurich (OTCQX: Insurance ZURVY, Group Ltd ZFSVF) (SIX: ZURN) 30 Sono-Tek Corp. (OTCQX: SOTK) 31 NASB (OTCQX: Financial, NASB) Inc. 32 J Sainsbury (OTCQX: plc JSAIY, JSNSF) (LSE: SBRY) 33 Sturgis (OTCQX: Bancorp, Inc. STBI) 34 Experian plc (OTCQX: EXPGY, EXPGF) (LSE: EXPN) 35 Farmers & (OTCQX: Merchants FMCB) Bancorp 36 Dyadic (OTCQX: International, DYAI) Inc. 37 Blue Dolphin (OTCQX: Energy Co. BDCO) 38 Citba (OTCQX: Financial CBAF) Corp. 39 Wal-Mart De (OTCQX: Mexico S.A.B. WMMVY) de C.V. (BMV: WALMEX) 40 Wayne Savings (OTCQX: Bancshares, WAYN) Inc. 41 adidas AG (OTCQX: ADDYY, ADDDF) (FRA: ADS) 42 GrandSouth (OTCQX: Bancorporation GRRB) 43 Roche Holding (OTCQX: Ltd RHHBY, RHHBF, RHHVF) (SIX: ROG, RO) 44 Mars Bancorp, (OTCQX: Inc. MNBP) 45 Harleysville (OTCQX: Financial HARL) Corp. 46 Deutsche (OTCQX: Telekom AG DTEGY, DTEGF) (FRA: DTE) 47 Koninklijke (OTCQX: Ahold Delhaize ADRNY, N.V. AHODF) (Euronext Amsterdam: AD) 48 Capital (OTCQX: Properties, CPTP) Inc. 49 JBS S.A. (OTCQX: JBSAY) (JBSS3.SA) 50 Smith-Midland (OTCQX: Corp. SMID)

Die OTC Markets Group hat die folgenden Bewertungskriterien an die 410 Unternehmen, die am 31. Dezember 2018 auf OTCQX gehandelt wurden, angelegt, mit denen bestimmt wurde, welche Unternehmen sich für die Aufnahme in die Liste der OTCQX Best 50 2019 qualifizieren könnten:

- Wurde am 31. Dezember 2018 auf OTCQX gehandelt - Der Schlusskurs je Aktie lag am 31. Dezember 2018 bei 0,25 US-Dollar oder höher - Positive Gesamtrendite im Jahr 2018 - Das gehandelte Dollarvolumen lag 2018 bei 500.000 US-Dollar oder höher - Zum 31. Dezember 2018 kein "Penny Stock", gemäß der Definition in SEC Rule 3a51-1 des Securities Exchange Act von 1934 - Das Unternehmen stand am 31. Dezember 2018 auf dem OTCQX Composite Index

Weitere Einzelheiten zur 2019er Rangliste der OTCQX Best 50 finden Sie unter https://www.otcmarkets.com/files/2019_OTCQX_Best_50.pdf

Wertpapiere der OTC Markets Group Inc. werden ebenfalls auf dem OTCQX Best Market gehandelt, wobei sich das Unternehmen allerdings selbst aus dem Ranking entfernt hat. Die OTC Markets Group behält sich vor, Unternehmen aus der Rangliste zu entfernen, die die Standards der OTCQX-Plattform im Hinblick auf Transparenz und die weite Verbreitung von Unternehmensnachrichten und von finanziellen Offenlegungen nicht mehr befolgen.

Die OTCQX Best 50 dient einzig und allein zu Informationszwecken. Weder die OTC Markets Group Inc. noch ihre Tochtergesellschaften geben irgendwelche Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers ab und sie machen auch keinerlei Angaben zur wirtschaftlichen Situation irgendeines Unternehmens. Investoren sollten ihrer eigenen Sorgfaltspflicht Genüge tun und Unternehmen vor einer Beteiligung mit gemessener Vorsicht prüfen.

Informationen zur OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ist Betreiber der Finanzplattformen OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market und Pink® Open Market, auf denen 10.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere gehandelt werden. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN knüpf das Unternehmen ein weit gespanntes Netz für Makler und Händler, das für Liquidität sorgt und Dienstleitungen rund um Aktiengeschäfte anbietet. Wir ermöglichen es Investoren, ihre Handelsgeschäfte problemlos über den Broker ihrer Wahl abzuwickeln, und wir versetzen Unternehmen in die Lage, die Qualität der Informationen, die Investoren zur Verfügung stehen sollen, zu verbessern.

Um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen, besuchen Sie bitte die Website www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS und OTC Link ECN sind SEC-regulierte alternative Handelssysteme (ATS), die von OTC Link LLC betrieben werden - einem Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und der Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

Pressekontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

