Monega KAG

Monega bleibt auf Wachstumskurs

Anzahl der Fondsmandate zieht kräftig an

Köln (ots)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH ist im abgelaufenen Geschäftsjahr über alle Fondssegmente kräftig gewachsen. Die Anzahl der Wertpapierfonds, die Monega verwaltet, stieg von 71 auf 85. Fonds. Gleichzeitig konnte die Kölner Gesellschaft das Volumen in Publikums- und Spezialfonds(-segmenten) sowie in der Administration trotz der anhaltenden Corona-Pandemie kräftig steigern. Im Januar 2021 wurde die Marke von 6 Milliarden Euro Assets under Management/ Administration deutlich übertroffen.

"Mit der trotz Corona-Pandemie positiven Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr sind wir sehr zufrieden", kommentiert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, das Ergebnis der Gesellschaft. "Besonders erfreulich ist, dass wir die Anzahl unserer Fonds und Fondspartner erneut erheblich steigern konnten."

Das Geschäft mit Kooperationspartnern ist nach wie vor der wesentliche Wachstumstreiber für Monega. Inzwischen verwaltet die Gesellschaft rund 3 Milliarden Euro in 67 Publikumsfonds, davon 50 Partnerfonds. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zusammen mit ausgewählten Partnern zu spezialisierten Anlagethemen auflegt.Neu unter den inzwischen 30 Fondspartnern sind der CLO-Spezialist Infinigon, die Mittelstandsanleihen-Boutique KFM, die Steyler Ethik Bank (Deutschlands älteste ethische Bank), die CSR Beratungsgesellschaft sowie die Asset Manager Christian Hintz Vermögensverwaltung, Michael M. Zeller (Investagram) und Sonnenburg Investments.

"Mit dem neuen KirAc Stiftungsfonds alpha und der Übernahme des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global sowie der drei Steyler Fair Invest Fonds haben wir vor allem den Bereich Nachhaltigkeit systematisch ausgebaut", erläutert Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger. Inzwischen bietet Monega ihren Anlegern 25 nachhaltig gemanagte und nach Anlagestil und Anlageregion breit gefächerte Palette an Publikumsfonds an.

Ausgebaut hat Monega auch ihr Geschäft mit institutionellen Kunden. Im Bereich der Finanzportfolioverwaltung, die es Monega ermöglicht, in Fonds(-segmenten), bei fremden KVGen oder in Direktbeständen institutioneller Kunden sowie in konsolidierten Wertpapierbeständen (Master-KVGen) zu managen, verwaltet die Gesellschaft inzwischen Mandate in einem Volumen von 680 Millionen Euro. Darunter ist auch die erste grenzüberschreitende Finanzportfolioverwaltung eines in Luxemburg domizilierten Publikumsfonds in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. Das Spezialfondsvermögen und die Mandate der Finanzportfolioverwaltung von Monega betragen derzeit rund 3,2 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltet Monega aktuell ein von Volumen 6,2 Milliarden Euro.

Original-Content von: Monega KAG, übermittelt durch news aktuell