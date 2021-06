175 Jahre Wohlbefinden - Das Underberg-Versprechen für die Zukunft / Underberg feiert 175-jähriges Firmenjubiläum

Semper idem Underberg AG

Underberg feiert 175-jähriges Firmenjubiläum

Das Traditionsunternehmen Underberg feiert heute sein 175-jähriges Bestehen. Am 17. Juni 1846 gründete Hubert Underberg das gleichnamige Unternehmen und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg des heute in mehr als 100 Ländern international vertretenen Familienunternehmens mit Sitz im niederrheinischen Rheinberg. Eigene Landesgesellschaften gibt es heute in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark und Ungarn sowie Nordamerika und Brasilien. Weltweit wird so ein Umsatz von jährlich rund 120 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Spirituosenhersteller blickt trotz des schwierigen Corona-Jahres 2020/21 mit dem Wegfall von Gastronomie in fast allen Märkten, Eventveranstaltungen und dem Duty-Free-Bereich auf ein solides Geschäftsjahr: Das Umsatzplus beträgt gut vier Prozent im Gegensatz zum Vorjahr. Die Underberg-Firmengruppe erweiterte im abgeschlossenen Geschäftsjahr ihr Produktportfolio erfolgreich um die Innovationen PITÚ Ipanema, XUXU Cream und St. Hubertus-Johannisbeer-Tropfen.

Am 17. Juni startet Underberg in sein Jubiläumsjahr und plant zahlreiche Jubiläumsaktionen im Jahresverlauf. Das ganze Underberg-Team, am Stammsitz in Rheinberg und weltweit, freut sich, die Kunden mit innovativen und individuellen Ideen und Konzepten durch das Jubiläumsjahr zu begleiten.

Zum 175. Jahrestag präsentiert sich der Digestif Underberg im Jubiläumsdesign. Der neue Auftritt verbindet unter dem Motto "PopArt meets deutsche Romantik" Tradition und Moderne. Die Optik ist frisch, hell und wach. Inhaltlich knüpft das neue Design an das Gründungsjahr 1846 an. Der Slogan "Heroes around the time 1846" ist als Hommage an die Zeit des Aufbruchs sowohl damals als auch heute gewählt worden. Viele berühmte Persönlichkeiten, wie Charles Dickens, Gustave Eiffel oder Alexander von Humboldt haben 1846 gewirkt. Sie alle sind auf der Jubiläumsschmuckdose zu sehen. Und bei allem ist der wichtigste Schlüssel zum Erfolg von Underberg: Die Auswahl und Mischung der Kräuter nehmen die Familienmitglieder bis heute persönlich vor - nach geheimer Rezeptur, die weltweit nur fünf Personen bekannt ist.

"Wohlbefinden und Genuss in höchster Qualität stehen für unsere Marken seit mittlerweile 175 Jahren. Diese Erfolgsgeschichte, über Jahrzehnte geprägt von werteorientiertem Unternehmertum und einer überaus engagierten Belegschaft, definiert unseren Anspruch an die Zukunft im Sinne der nächsten Generationen: Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und exzellente Produkte, stets auf der Höhe der Zeit. In diesem Sinne gilt für Underberg: Semper idem, Semper optimum", sagte Christiane Underberg, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Semper idem Underberg AG.

Die Familie Underberg entwickelte das Unternehmen in über 175 Jahren von einem Mono-Produkt-Unternehmen zu einem internationalen Premium-Spirituosen-Haus mit verschiedenen Marken und internationalen Beteiligungen. Neben dem Traditionsdigestif, dem "Rheinberger Kräuter" Underberg, besitzt die Underberg-Firmengruppe eine Vielzahl an Premium-Marken, wie zum Beispiel Asbach, Grasovka und Riemerschmid sowie die Marken St. Hubertus, Pitú, und Xuxu.

Basierend auf dieser Entwicklung hat das Kräuter-Haus bereits seit den 1970er Jahren als Vertriebsstandbein eine unvergleichliche Portfolio-Kompetenz aufgebaut - maßgeschneidert sowohl für die Kunden in Gastronomie und Lebensmittelhandel, aber vor allem auch online. Diese herausragende und über Jahrzehnte gewachsene Marktexpertise nutzt das Haus nicht nur für die eigenen Marken, sondern auch für international bekannte Drittmarken wie Amarula, Southern Comfort, Bols oder Ouzo Plomari.

Die Familie Underberg sieht sich mit ihrem Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet. Die Firmengruppe wird mit ihren charakterstarken Marken und vielfältigen Produktinnovationen ihre Marktposition weiter ausbauen. Zudem wird noch im Jubiläumsjahr das neue Kleinflaschen-Kompetenzzentrum am Standort Rüdesheim fertiggestellt mit Investitionen in eine neue Produktionshalle, die weitere Kapazitätsausweitungen ermöglicht.

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein auf Kräuterspirituosen spezialisiertes, werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die Eigenmarken PITÚ, XUXU und Grasovka, sowie die Distributionsmarken Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und Túnel de Mallorca.

