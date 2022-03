Infortrend Technology

Infortrend bringt KI ins Digital Asset Management mit der Speicher-Appliance EonStor GSi

Taipeh, 22. März 2022 (ots/PRNewswire)

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat in die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) für seine EonStor GSi-Speicher-Appliance investiert, die über eine integrierte Digital Asset Management (DAM)-Software und ein eigenes KI-Modul verfügt, mit dem Ersteller digitaler Inhalte ihre Werke besser verwalten können.

Digitale Vermögenswerte haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Um die Inhalte zu organisieren, haben die Ersteller begonnen, DAM-Software zu verwenden, sind aber oft mit folgenden Problemen konfrontiert: (i) Angesichts des exponentiellen Datenwachstums haben die Entwickler Schwierigkeiten, zuverlässige und skalierbare Speicherlösungen zu finden. (ii) Da es eine Vielzahl von DAM-Software auf dem Markt gibt, ist es zeitaufwändig und mühsam, eine Lösung zu finden, die den Anforderungen an eine Speicherlösung am besten entspricht. (iii) Die KI-Erkennung für digitale Assets ist bei den meisten DAM-Programmen nicht standardmäßig vorhanden und erfordert ein zusätzliches Abonnement.

Die EonStor GSi Storage Appliance von Infortrend verfügt über eine integrierte GPU und eine vorinstallierte, kostenlose DAM-Software. Sie verfügt über KI-Computing-Funktionen für verschiedene Analyseaufgaben wie Bilderkennung für die Inhaltssuche, Statistikanalysen usw. Darüber hinaus bietet es Datenschutz mit verschiedenen RAID-Konfigurationen und die Erweiterungsgehäuse können hinzugefügt werden, um die Speicherkapazität auf bis zu 7PB zu erhöhen.

Die Vorinstallation der DAM-Software kann innerhalb von 20 Minuten gestartet werden. Es bietet eine KI-Autotagging-Funktion, so dass die Benutzer die erweiterte Suchfunktion nutzen können, um Daten schnell zu finden. Es umfasst auch andere Funktionen wie automatische Dateikonvertierung, Optimierung des Arbeitsablaufs usw.

„EonStor GSi ist die perfekte Lösung für Content-Ersteller, um ihre Assets besser zu verwalten. Die kostenlose DAM-Software mit KI-Funktionen hebt sich von den meisten anderen auf dem Markt befindlichen Produkten ab. Infortrend wird auch weiterhin neue und fortschrittliche KI-Funktionen entwickeln, um Content-Ersteller und ihre ständig wachsenden Inhalte besser zu unterstützen", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.

Erfahren Sie mehr über EonStor GSi und DAM Software with Infortrend AI

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Original-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell