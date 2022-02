Infortrend Technology

Infortrend stellt EonStor CS mit Auto-Tiering vor: Optimierung der Speichereffizienz für groß angelegtes HPC

Taipei (ots/PRNewswire)

Infortrend® Technologie, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, kündigt an, dass sein Scale-out-NAS EonStor CS die Auto-Tiering Funktion unterstützt. Die Funktion optimiert die Lese- und Schreibleistung und nutzt die Speicherkapazität für die Analyse von Massendaten, wie z. B. im groß angelegten High-Performance-Computing (HPC).

HPC wird stark für innovative Anwendungen in der Industrie nachgefragt und auch in der akademischen Forschung eingesetzt, z. B. bei der Suche nach Ölvorkommen, bei der Wettervorhersage und bei genetischen Analysen. Im Vergleich zum herkömmlichen Computing gibt es Wissenschaftlern die Möglichkeit, komplexe Daten in kürzerer Zeit zu analysieren. Eine der wichtigsten Anforderungen an HPC-Speicher ist ein extrem hoher Durchsatz für zufällige und sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Dies kann den Analyseprozess drastisch beschleunigen und Unternehmen helfen, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

EonStor CS scale-out NAS ist die perfekte Lösung im Bereich der HPC-Speichersysteme. CS liefert einen Durchsatz von bis zu 4,1 GB/s pro Knoten. Dabei stiegert die Serie durch Hinzufügen weiterer Knoten seine Leistung ebenso linear wie dessen Speicherkapazität . Darüber hinaus unterstützt sie Auto-Tiering, wodurch die hohe Leistung von SSDs und die enorme Kapazität von HDDs genutzt werden kann. Das System weist die verarbeiteten „heißen Daten" automatisch den Hochleistungs-SSDs zu, um die Anforderungen der HPC-Analytik an das Lesen und Schreiben von Massendaten zu erfüllen. Sobald die Daten verarbeitet sind, werden sie als „kalte Daten" identifiziert und zu Archivierungszwecken auf HDDs verschoben.

Unternehmen ,die eine kostengünstigere Lösung aufbauen wollen, können EonStor CS 4014U (mit Unterstützung für 2,5" U.2 NVMe SSDs) mit HDD-basierten Erweiterungsgehäusen kombinieren. Auf diese Weise erhalten Unternehmen ein hochleistungsfähiges Speichersystem auf PB-Ebene, das Speichereffizienz bei möglichst geringen Kosten bietet und die E/A-Anforderungen von HPCs für Massendatenanalyse erfüllt.

„EonStor CS unterstützt das Auto-Tiering. Damit können Unternehmen sowohl von hoher Leistung als auch von hoher Kapazität profitieren: Sie steigern ihre Speichereffizienz und reduzieren ihre TCO", erklärte Frank Lee, Senior Director of Product Planning.

Erfahren Sie mehr über EonStor CS , EonStor CS NVMe Modell - CS 4014U und Auto-Tiering

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

