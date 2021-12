Infortrend Technology

Weltweit führender Automobilhersteller setzt auf Infortrend Storage, um die Leistung für Enterprise File Storage und Server Backup Anwendungen um 50% zu steigern

Infortrend® Technologie, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, modernisierte die IT-Infrastruktur des weltweit führenden Automobilherstellers mit EonStor GS Enterprise Unified Storage für Dateispeicher und Server-Backup-Anwendungen. Die Lösung bot eine stabile Leistung und Datensicherheit, was der Gesamtproduktivität des Unternehmens sehr zugute kam.

Der weltweit führende Automobilhersteller hatte ein veraltetes Speichersystem, das von den Mitarbeitern genutzt wurde und täglich ein vollständiges Server-Backup erforderte. Die IT-Abteilung erhielt ständig Beschwerden von Mitarbeitern, dass der vorhandene Dateiserver nicht schnell genug war, insbesondere bei großen Dateien während der Stoßzeiten. Die vollständige Sicherung des Servers dauerte außerdem sehr lange und überschnitt sich sogar mit den Produktionszeiten, was sich negativ auf die Produktivität des Unternehmens auswirkte. Ihr Systemintegrator, IO Datamovers, fand eine geeignete Lösung, um einen reibungslosen Zugriff auf Unternehmensdaten, eine schnelle Datensicherung und einen umfassenden Datenschutz zu gewährleisten.

„EonStor GS eignet sich ideal für allgemeine Anwendungen, wie z.B. Dateifreigabe und Backup/Archivierung in Unternehmen", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.

Für das regionale Büro und die Fabrik setzte SI zwei Systeme des Enterprise Unified Storage EonStor GS 1000 mit einer Gesamtkapazität von 80 TB ein. GS löste das Hauptproblem des langsamen Zugriffs auf die Dateien und verbesserte die Leistung der Vollsicherung des Servers von Stunden auf Minuten. Ein um mindestens 50 % schnellerer Dateizugriff trägt erheblich zur Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter bei. Für das Marketingteam hilft es bei der Einhaltung von Fristen bei der Erstellung von Werbematerialien, für Zeichner und Designer bei der gemeinsamen Nutzung von Dateien am Produktionsstandort/Büro, wobei gleichzeitig sichergestellt wird, dass das Know-how des Unternehmens durch eine ordnungsgemäß strukturierte Benutzerauthentifizierung und Dateizugriffsrechte geschützt wird.

:Infortrend Storage hat die Dateizugriffsleistung drastisch verbessert und die Server-Backup-Zeit reduziert, um den Mitarbeitern des berühmten Automobilherstellers zu helfen, ihre Produktivität zu steigern und somit höhere Gewinne zu erzielen", sagte Kelvin Chuah, Sales Director von IO Datamovers.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

