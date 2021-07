Infortrend Technology

Infortrend liefert EonStor GS Einheitsspeicherlösung für wichtige Geschäftsabläufe führender chinesischer Einzelhändler

Taipei, Dienstag (ots/PRNewswire)

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, stattete die chinesische Chengdu Hongqi Chain mit der Speicherlösung EonStor GS auf Unternehmensebene aus, die sich durch hohe Leistung und hohe Zuverlässigkeit auszeichnet, um die Stabilität wichtiger Geschäftsabläufe sicherzustellen.

Die Chengdu Hongqi Chain ist eine große Verbrauchermarktkette, die die Bevölkerung der Provinz Sichuan und der Stadt Chengdu mit wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs versorgt. Da die Kette ihren Betrieb auf 3.400 Supermärkte ausweitete, gab es viel mehr Datenlese- und -schreibvorgänge. Daher wurden zusätzliche Speichersysteme mit hohen IOPS-Werten für den gleichzeitigen Betrieb verschiedener Geschäftssysteme benötigt, darunter Online-Shopping-Systeme, Selbstbedienungskassen, E-Mails, virtualisierte Desktops usw. Um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten und Umsatzeinbußen zu vermeiden, musste die Lösung außerdem Funktionen zur Datensicherung und Notfallwiederherstellung bieten.

Mehrere EonStor GS wurden über 16Gb FC für die Geschäftssysteme der Kette eingesetzt. GS unterstützt SAN- (FC/iSCSI), NAS- (CIFS/NFS/AFP/FTP usw.) und Objektprotokolle (RESTful API) sowie die Docker-Plattform, die sich ideal für die Anwendung eignet. Alle GS wurden mit einer symmetrischen dual-aktiven Controller-Architektur konfiguriert, um unterbrechungsfreie Speicherdienste zu gewährleisten. Selbst während der Betriebsspitzen ist ein GS-System so in der Lage mit einer hohen Bandbreite eine Vielzahl an E/A- und Dateiübertragungen bei 746K IOPS abzuarbeiten.. Über lokale oder entfernte Replikationsfunktionen werden die Daten gesichert und mit dem Notfallwiederherstellungszentrum synchronisiert. Um zusätzliche Kapazität bereitzustellen, können weitere JBOD-Erweiterungsgehäuse mit bis zu 896 HDDs installiert werden. Um die Wartung zu vereinfachen, verfügt GS über ein redundantes, modulares Hot-Swap-Design, das auch die 24/7-Verfügbarkeit der Speicherdienste und damit die Kontinuität der wichtigsten Geschäftsprozesse der Kette sicherstellt.

"Unser Unternehmen nutzt die Speicherlösungen von Infortrend schon seit vielen Jahren. Nach einer gründlichen Suche und einem Vergleich der auf dem Markt erhältlichen Optionen haben wir uns für den langlebigen Infortrend-Speicher entschieden, da er eine hohe Leistung, Stabilität im Systembetrieb und Skalierbarkeit bietet", so der Spezialist der IT-Abteilung von Hongqi Chain.

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen finden Sie unter www.infortrend.com

Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

