BACARDÍ® veröffentlicht den ersten Remake des Welthits "Conga"

DIE MEISTAUSGEZEICHNETE RUM-MARKE DER WELT UND DIE INTERNATIONALEN MUSIKSTARS LESLIE GRACE, MEEK MILL UND BOI-1DA PRÄSENTIEREN "CONGA FEAT. YOU". DAS REMAKE ZEIGT TANZSCHRITTE UND GESANG VON FANS AUS ALLER WELT.

Im November hatte BACARDÍ Rum zur Einreichung von Gesang- und Tanzbeiträgen aufgerufen, heute wurde das offizielle Musikvideo und der komplette Song für das erste Remake der globalen Hitsingle "Conga" Feat. Meek Mill, Leslie Grace, produziert von Boi-1da, vorgestellt. Mit der "Conga Feat. You"-Kampagne, die aus Fan-Einsendungen entstanden ist, inspiriert BACARDÍ einmal mehr Menschen auf der ganzen Welt dazu, das zu tun, was sie bewegt.

Bei dem "Conga"-Remake handelt es sich um einen frischen Twist der bekannten Hit-Single aus dem Jahr 1985 von Emilio und Gloria Estefan sowie Miami Sound Machine. Der Gesang kommt von Leslie Grace, bekannt aus dem Musical-Drama In the Heights und dreifach bei den Latin GRAMMY Awards nominiert. 2020 trat sie zudem bei der renommierten Musikverleihung auf. Die Rap-Verse im "Conga"-Remake kommen von dem Grammy-nominierten US-Rapper Meek Mill, für die Produktion zeichnet sich Boi-1da verantwortlich, der - ebenfalls für einen Grammy Award - als "Producer of the Year" nominiert wurde. Emilio Estefan selbst hat seinen Segen für die Neuauflage des Klassikers gegeben - ein Remix für ein modernes Publikum, der zum Tanzen aufruft.

"BACARDÍ ist begeistert, das erste Remake des globalen Hits "Conga" und das offizielle Musikvideo zu enthüllen. Im vergangenen Monat haben wir die Fan-Einsendungen aus der ganzen Welt genau geprüft und zusammen mit den Künstlern entschieden, welche davon in das finale Musikvideo aufgenommen werden", erklärt Ned Duggan, Global Senior Vice President für BACARDÍ Rum. "Wir haben Musik schon immer als eine Kraft gesehen, die Menschen zusammenbringt. Gerade jetzt möchten wir die Musik nutzen, um Menschen einander näher zu bringen. Wir können es kaum erwarten, dass sie das Remake zu sehen bekommen".

Das Musikvideo zeigt die Tanzbewegungen von "Conga"-Fans aus aller Welt an der Seite von Leslie Grace, Meek Mill und Boi-1da, vor dem Hintergrund der beeindruckenden Welt der Karibik. Im Laufe des Musikvideos synchronisieren sich die eingesendeten Tanzbewegungen der Nutzer mit der Choreografie der Künstler und gipfeln im Highlight des Videos: Die drei Hauptkünstler ziehen sich Personen aus ihren eigenen UGC (User-Generated Content)-Welten heraus und fügen sie in die karibische Welt ein, wo sie alle gemeinsam den Rhythmus der Musik spüren können.

Darüber hinaus kann das offizielle Musikvideo mit einer beeindruckenden Liste von Prominenten und Influencern aufwarten - darunter Jasmine Sanders, Covergirl der Sports Illustrated Swimsuit Issue 2020 sowie die deutsche Profi-Tänzerin Christina Luft und Tänzer und Choreograph Cale Kalay, die beim Start der Kampagne im November "Conga"-Fans aus nah und fern rekrutierten, damit diese ihre Tanzschritte und Stimmen einreichen. On top gibt es einen Cameo-Auftritt von Emilio Estefan.

Fans von BACARDÍ kommen aber nicht nur musikalisch, sondern auch geschmacklich auf ihre Kosten: Passend zur Veröffentlichung von "Conga" hat BACARDÍ einen offiziellen "Conga Feat. You"-Kampagnencocktail namens Coco Conga kreiert. Ein Cocktail, der den Durst jeden Rumliebhabers stillen dürfte. Die Abwandlung des karibischen Klassikers Mojito wird mit einer Basis aus BACARDÍ Carta Blanca und einem Spritzer BACARDÍ Coconut kreiert.

Coco Conga Cocktail

Zutaten:

- 50 ml BACARDÍ Carta Blanca - 25 ml Limettensaft - 12 Minzblätter - 2 Teelöffel extrafeiner Zucker - 25 ml Club Soda - Ein Spritzer BACARDÍ Coconut - Zubereitung: Den BACARDÍ Carta Blanca, Limettensaft, Zucker und Minze in ein Highball-Glas geben. Die Minze mit einem Barstößel ausdrücken, um das Öl freizusetzen. Jetzt das Glas fast bis zum Rand mit Crushed Eis füllen und rühren. Danach mit Club Soda auffüllen und mit einem Spritzer BACARDÍ Coconut krönen. Mit einem Minzzweig und einer Limettenspalte garnieren.

Die offizielle Veröffentlichung des Songs wird von einem umfangreichen internationalen Media Programm begleitet - darin enthalten ist unter anderem ein 30-Sekunden-Spot des Musikvideos, der im Super Bowl-Vorprogramm ausgestrahlt wird. In den nächsten Monaten wird die "Conga"-Botschaft auch auf den Social-Media-Kanälen von BACARDÍ Deutschland ausgespielt. So können Fans der Marke "CONGA FEAT. YOU"auf Instagram, Facebook und YouTube sowie auf Spotify erleben.

Das offizielle Musikvideo ist ab heute zu sehen unter: https://youtu.be/TMweJdusezQ

