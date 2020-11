BACARDI

BACARDÍ Rum tanzt den "Conga"

Dieses Mal mit seinen Fans in der Hauptrolle im allerersten Remake des ultimativen Karibik-Klassikers

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

HamburgHamburg (ots)

Die meistausgezeichnete Rum-Marke der Welt ruft Fans auf der ganzen Welt auf: "Do What Moves You!". Damit bekommt jeder die Chance, Teil des offiziellen Musikvideos zu "Conga" feat. Meek Mill und Leslie Grace, produziert von Boi-1da, zu werden.

Ab heute fordert BACARDÍ® Rum Fans auf der ganzen Welt heraus, ihren Rhythmus zu finden und das zu tun, was sie bewegt - durch Gesang, Tanz und die Kraft des "Conga", um so Teil der neuesten Kampagne "Conga Feat. You" zu werden. Mit der Neuinterpretation des Liedes, das Emilio und Gloria Estefan von Miami Sound Machine zu internationalem Ruhm katapultierte, ruft BACARDÍ Musik- und Tanzbegeisterte auf der ganzen Welt dazu auf, sich dem meistausgezeichneten Rum der Welt anzuschließen, um das erste Remake des Latin-Pop-Tracks "Conga" mit Meek Mill und Leslie Grace, produziert von Boi-1da, einem modernen Publikum wieder neu vorzustellen.

Das Remake ist eine spannende Zusammenarbeit zwischen Leslie Grace (dreimal für die Latin GRAMMY Awards nominiert sowie 2020 mit dem Latin GRAMMY Award ausgezeichnet und Musicaldarstellerin "In The Heights"), dem GRAMMY-nominierten Musiker Meek Mill sowie dem GRAMMY-Preisträger und "Producer of the Year"-Nominierten Boi-1da. Diese Besetzung aus hochkarätigen Künstlern lädt Sänger und Tänzer gleichermaßen ein, den Sound of Rum zu fühlen und ihre Gesangsaufnahmen oder Videos mit ihren Tanzschritten einzureichen, um die Chance zu erhalten, im offiziellen "Conga"-Musikvideo zu erscheinen. Dieses wird in der Woche vor der größten Musiknacht im Januar 2021 zum ersten Mal gezeigt.

"BACARDÍ ist eine Marke, die davon lebt, Menschen zusammenzubringen. Angesichts der aktuellen Lage der Welt wollten wir eine Gelegenheit schaffen, sie miteinander zu verbinden, indem sie gemeinsam mit uns diesen globalen Hit - der von Emilio und Gloria Estefan selbst gesegnet wurde - wieder aufleben lassen", erklärt Ned Duggan, Global Senior Vice President von BACARDÍ. "Es ist eine Ehre, mit leidenschaftlichen multikulturellen Künstlern wie Leslie Grace, Meek Mill und Boi-1da zusammenzuarbeiten, um Menschen durch Musik mit einem ikonischen Lied der Estefans wie 'Conga' zu vereinen und gleichzeitig Momente und Erfahrungen zu schaffen, damit Menschen ihr wahres, authentisches Selbst auf einer globalen Bühne teilen können."

Mit einer langen Tradition im Musikbereich freut sich BACARDÍ darauf, die Rum-Fans erneut durch Gesang und Tanz zu vereinen. In diesem Jahr werden Menschen aus der ganzen Welt eine wichtige Rolle spielen, denn BACARDÍ ruft seine Fans auf, ihre Leidenschaften zu entfachen und ihr kreatives Flair in die "Conga Feat. You"-Kampagne einzubringen. So werden das endgültige "Conga"-Musikvideo und der Titel eine offizielle Zusammenarbeit zwischen geschätzten Künstlern und Menschen sein: Das Werk einer neuen Generation.

Vom 20. November bis zum 13. Dezember erfahren Fans auf den Instagram-Kanälen @bacardiusa, @bacardi_de, @lesliegrace, @meekmill und @boi1da, wie sie ihren Content einreichen können. Jeder Kanal verlinkt zu der Plattform CongaFeatYou.com, auf der die Nutzer ihre Gesangs- oder Tanzvideos einreichen können, ihre Freunde einladen und die einmalige Gelegenheit erhalten, mit dieser Gruppe talentierter Künstler zusammenzuarbeiten. BACARDÍ hat darüber hinaus eine Vielzahl international bekannter Persönlichkeiten zusammengetrommelt, um "Conga"-Enthusiasten aus nah und fern für den Spaß zu gewinnen - darunter auch die deutsche Profi-Tänzerin Christina Luft sowie Tänzer und Choreograph Cale Kalay.

Das Einreichen von Inhalten ist einfach: Die Instagram-Nutzer gelangen per Swipe up vom Marken- oder Partnerkanal zur CongaFeatYou-Plattform. Als Nächstes werden die Nutzer aufgefordert, entweder GESANG oder MOVES für den "Conga"-Track hinzuzufügen. Bei der Aufnahme ihrer Interpretation des Refrains werden sie von Karaoke-Gesang unterstützt oder können eine Choreographie von Ian Eastwood mittanzen, die vor latein-karibischen Schwingungen strotzt. Wenn sie mit ihrem Gesang oder Tanz zufrieden sind, können die Nutzer ihren Inhalt einreichen und andere dazu ermutigen, sich der "Conga"-Revolution anzuschließen und das zu tun, was sie bewegt.

Nach Ablauf der Einreichungsfrist nehmen Produzent Boi-1da und BACARDÍ ausgewählte Benutzer, die ihre Gesangs- und Tanzschritte eingereicht haben, in den offiziellen "Conga"-Song und in das Musikvideo auf, sobald dieses Ende Januar weltweit veröffentlicht wird. Andere Fans, die ihre Tanzschritte eingereicht haben, können sich in einer interaktiven Version des offiziellen "Conga"-Musikvideos in Aktion sehen, das online verfügbar sein wird.

BACARDÍ freut sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Stars, diesmal mit den weltbekannten Künstlern Leslie Grace, Meek Mill und Boi-1da und die offizielle Premiere im Januar 2021.

Weitere Informationen zu BACARDÍ Rum und Cocktailrezepte finden Sie unter http://www.bacardi.com/.

Pressekontakt:

Lea Ales

c/o Ogilvy Public Relations GmbH

Am Handelshafen 2-4

40221 Düsseldorf

Tel.: +49 211 49700-236

E-Mail: lea.ales@ogilvy.com

Original-Content von: BACARDI, übermittelt durch news aktuell