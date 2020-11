Erstklassige Drinks in umweltfreundlicher Verpackung: Bacardi präsentiert Geschenkideen für Weihnachten bei Amazon

BACARDI

- Bacardi hat seine Premium-Geschenkpakete für Amazon neu gestaltet und reduziert den Verpackungsabfall um 25 % - Als Folge des Lockdowns erlebt der Online-Verkauf von Spirituosen in Deutschland einen - Die leichten, abfallreduzierten GREY GOOSE®-Geschenkverpackungen sind ab sofort erhältlich, die MARTINI®-Geschenkesets folgen bald - Bacardi möchte das umweltfreundlichste globale Spirituosenunternehmen werden

Bacardi, eines der größten familiengeführten globalen Spirituosenunternehmen, präsentiert die Marken GREY GOOSE® Vodka und MARTINI® Alkoholfrei* zu Weihnachten in einem neuen, intelligenten Geschenkdesign und reduziert den Kartonabfall so um 25 Prozent. Beide Produkte sind als Premium-Geschenk exklusiv bei Amazon erhältlich und können ohne zusätzliche Verpackung an Online-Käufer versandt werden.

Die Geschenkboxen sind ideal für diejenigen, die zu Weihnachten eine hochwertige Spirituose verschenken und dabei auf die Umwelt achten möchten. Die Verpackung besteht vollständig aus Forest-Stewardship-Council zertifiziertem Karton, das aufwendig gestaltete Innendesign macht das Auspacken noch spannender.

Richard Cullen, Digital Transformation und Innovation Director Bacardi Westeuropa, Australien und Neuseeland, blickt mit Vorfreude auf die kommenden Wochen: "Die Menschen denken in diesem Jahr früher als je zuvor an Weihnachten. Wir rechnen mit einem Anstieg beim Verkauf unserer Premium-Getränke wie GREY GOOSE® Vodka, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Alkoholfrei* und behutsam gereifter Rum von BACARDÍ®, die unter dem Weihnachtsbaum landen. Hinzu kommt, dass der Online-Verkauf von Spirituosen und das Interesse an der Eigenzubereitung von Cocktails bei den Verbrauchern stark gestiegen ist."

Die Weihnachtseditionen sind Teil des Nachhaltigkeitsengagements von Bacardi, hinter dem das ehrgeizige Ziel steht, das umweltfreundlichste Spirituosenunternehmen der Welt zu werden. Die Verpackungsumstellung vollzieht Bacardi in einem Jahr, in dem der weltweite Online-Verkauf von Spirituosen sprunghaft angestiegen ist. In Deutschland haben in diesem Sommer 31 % der Bacardi-Käufer Getränke online bestellt. Als erstes Spirituosenunternehmen setzt Bacardi jetzt auf Drinks in leichten, abfallreduzierten Verpackungen, die über Amazon in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien angeboten werden. So soll die Umwelt geschützt und der Absatz im E-Commerce weiter beschleunigt werden.

"Wir sind gut vorbereitet und arbeiten eng mit unseren Online-Händlern zusammen, um ein besonderes Kauferlebnis zu schaffen. Wir freuen uns sehr, mit unseren GREY GOOSE® und MARTINI® Geschenkverpackungen auf Amazon eine nachhaltige Lösung für die vielen umweltbewussten Käufer anbieten zu können", erklärt Cullen.

Online-Shopper, die in diesem Jahr auf der Suche nach hochwertigen und umweltverträglichen Geschenken sind, können zum GREY GOOSE® Original Vodka (70cl) Geschenkpaket greifen - bestehend aus einem aus besten französischen Zutaten hergestellten GREY GOOSE® Vodka, ergänzt durch ein elegantes Markenglas, das sich perfekt für die Zubereitung eines GREY GOOSE® Le Grand Fizz anbietet. Das umweltfreundliche GREY GOOSE® Geschenkeset ist ab sofort bei Amazon.de erhältlich. Das alkoholfreie* MARTINI® Aperitivo Vibrante und Floreale Set (2 x 75 cl) ist eine meisterhafte Mischung aus natürlichen Pflanzenextrakten, um einen für MARTINI® charakteristischen, fruchtigen Aperitivo zu kreieren. Die MARTINI® Sets sind demnächst bei Amazon.de erhältlich.

Bacardi hat sich dazu verpflichtet, das Richtige für die Umwelt zu tun. Weltweit werden in den Produktionsstätten mehr als 99 % aller Abfallmaterialien wiederverwertet. Bis zum Jahr 2030 sollen alle Verpackungsmaterialien zu 100 % kunststofffrei sein. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Bacardi finden Sie unter: https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/.

VERANTWORTUNGSVOLLER GENUSS AB 18 JAHREN

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das größte privat geführte Spirituosenunternehmen der Welt, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Label, darunter BACARDÍ® Rum, GREY GOOSE® Vodka, PATRÓN® Tequila, Blended Scotch Whisky von DEWAR'S®, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Sekte, CAZADORES® - ein zu 100% aus der Blauen Agave hergestellter Tequila - und andere führende und aufstrebende Marken, darunter WILLIAM LAWSONS® Scotch Whisky, ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör und ERISTOFF® Wodka. Bacardi Limited wurde vor mehr als 158 Jahren in Santiago de Cuba gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt mehr als 20 Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Instagram, LinkedIn und Twitter.

Über GREY GOOSE

Jeder Aspekt der Herstellung von GREY GOOSE® konzentriert sich darauf, einen Vodka von unerreichter Qualität zu schaffen. Die Herstellung von GREY GOOSE® beginnt mit den besten Zutaten aus Frankreich - Winterweizen aus der Region Picardie, le grenier à blé (der Kornkammer Frankreichs), und Quellwasser aus Gensac-La-Pallue im Arrondissement Cognac, das durch Kalkstein natürlich gefiltert wird. Ein einzigartiges Destillationsverfahren bringt die natürlichen und außergewöhnlichen Eigenschaften dieser Zutaten hervor. Vom Anbau bis zur Abfüllung beschert die Expertise des GREY GOOSE® Maître de Chai (Kellermeister) François Thibault dem Kenner eine unvergleichliche Weichheit und einen hervorragenden Geschmack. Das GREY GOOSE® Portfolio umfasst GREY GOOSE® Vodka, die aromatisierten Vodkas GREY GOOSE® La Poire, GREY GOOSE® L'Orange, GREY GOOSE® Le Citron, GREY GOOSE® Cherry Noir und GREY GOOSE® Le Melon sowie GREY GOOSE® VX Spirit Drink. www.greygoose.com

Über MARTINI

Als eine der berühmtesten Marken weltweit ist MARTINI® der führende Name der italienischen Weinherstellung und ein Lieferant von qualitativ hochwertigen Aroma- und Schaumweinen. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack des MARTINI® Sortiments ist das Ergebnis des geheimen Blends, der aus über 40 verschiedenen Botanicals aus aller Welt hergestellt wird. Das MARTINI® Portfolio umfasst MARTINI® Fiero, MARTINI® Bianco, MARTINI® Rosso, MARTINI® Rosato, MARTINI® Extra Dry, MARTINI® Spumante und die MARTINI® Riserva Speciale Range mit Bitter, Rubino und Ambrato. Gegründet im Jahr 1863 im italienischen Pessione bei Turin ist MARTINI® als Marktführer in seiner Kategorie heute Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited gehört zu der Bacardi Unternehmensgruppe einschließlich der Bacardi International Limited. www.martini.com

