Redwood Software erhält ISO/IEC-27001-Zertifizierung für Informationssicherheit

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Einhaltung der höchsten Informationssicherheitsnormen für alle Produkte und Dienstleistungen

Redwood Software gibt bekannt, es die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013 (kurz ISO 27001) erhalten hat. Dies bedeutet, dass sowohl die Technologien als auch die bei Redwood verwendeten Prozesse die Vertraulichkeit von Informationen gewährleisten. Zudem wurde überprüft und bestätigt, dass diese Daten nach anerkannten und bewährten Sicherheitsverfahren übertragen werden. Außerdem belegt die Zertifizierung, dass das Unternehmen Risiken für die Informationssicherheit erkennt und über strenge Kontrollmechanismen verfügt, um diese zu reduzieren.

Redwood hat bewiesen, dass sein Informationssicherheitskonzept und seine innovative Technologie die strengen Vorgaben von ISO 27001 erfüllen.

Tijl Vuyk, President und CEO von Redwood Software, sagt dazu: "Automatisierung und Datensicherheit hat bei uns schon immer Priorität. Unsere Zertifizierung bestätigt unseren Kunden und Partnern, dass sie stets darauf vertrauen können, dass ihre Informationen bei uns sicher sind. Als einziger Anbieter von Automatisierungslösungen in der Cloud, hat Redwood nur ein Ziel: Wir wollen die Erwartungen übertreffen."

Bei ISO 27001 handelt es sich um eine international anerkannte Norm, die von einem gemeinsamen Komitee der Internationalen Organisation für Normung (ISO), die weltweite proprietäre, industrielle und kommerzielle Standards fördert, und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC), die internationale Normen für alle Bereiche der Elektrotechnik veröffentlicht, festgelegt wurde. ISO 27001 überprüft die Wirksamkeit der unternehmenseigenen Sicherheitsprozesse in Bezug auf Finanzinformationen, geistiges Eigentum, Personaldaten, Informationen von Dritten und andere Vermögenswerte.

Seine Zertifizierung erhielt Redwood von der BSI (British Standards Institution), einer unabhängigen und zugelassenen Zertifizierungsstelle.

ÜBER REDWOOD SOFTWARE

Redwood Software ist ein weltweiter Anbieter von flexiblen Lösungen und Managed Services zur Prozessautomatisierung. Sie erlauben Menschen, ihr Potential besser zu nutzen und ermöglichen Unternehmen ihren Geschäftserfolg zu steigern. Gemeinsam mit unseren Kunden schaffen wir Lösungen, die von manuellen Routineaufgaben befreien. Mit Redwood können sie Zeit und Energie darauf konzentrieren, sich ihre Wettbewerbsvorteile zu sichern. RunMyJobs® von Redwood wurde kürzlich von Enterprise Management Associates® (EMA(TM)) als Best Workload Automation Software-as-a-Service (SaaS) und Value Leader eingestuft. In den letzten 26 Jahren haben wir über 3.000 Kunden Automatisierungslösungen zur Verfügung gestellt. Für uns ist Automation nicht nur ein Job, es ist Teil unserer DNA.

