Infortrend optimiert Speicherlösung für das Polnische Museum

Taipeh (ots/PRNewswire)

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenweit führende Anbieter von Speichermöglichkeiten für Unternehmen hat die Speicherlösung für das Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau optimiert, das sich aktuell in der Umsetzungsphase eines Projekts zur massiven Digitalisierung kultureller Objekte befindet. Hierbei wird Speicher von Infortrend eingesetzt, um die Multimedia-Materialien des Museums zu speichern und Backups der wichtigsten IT-Systeme und der Produktions-Infrarot-Systeme zu machen.

Das Museum hatte das Problem, dass es unzureichende Speicherkapazität für die Daten hatte, die sich durch die umgesetzten Projekte zur Digitalisierung der Exponate des Museums ansammelten. Da es sich beim Großteil dieser Daten um Multimedia-Material handelt, musste für diese Projekt eine Speicherlösung gefunden werden, die eine ausreichend große Speicherkapazität für all diese Dateien bieten sowie es ermöglichen würde, die Infrastruktur um freien Speicherplatz von mehreren TB für neues Material zu schaffen. Die zweite Herausforderung war der begrenzte Platz für Serverschränke im IT-Serverraum. Das Museum war also auf der Suche nach einer Speichermöglichkeit, um den Platzbedarf im Serverraum durch die Bereitstellung einer Lösung mit hoher Dichte zu optimieren.

Dank der vorher gewählten Lösung EonStor DS 3060, konnte die Erweiterung der Kapazität sehr leicht durch das hochdichte 4HE-60-Bay-JBOD-Modell JB 3060 von Infortrend gelöst werden. Aktuell bietet die Infrastruktur des Museums den notwendigen Speicherplatz für die Archivierung von Multimedia-Material und für Backups der IT-Systeme und der Produktions-Infrarot-Systeme.

"Wir als Einrichtung müssen große Datenmengen in Bezug auf kulturelles Erbe speichern. Nach einer Analyse des Marktes von Speicher-Anbietern, fiel unsere Wahl aufgrund der Funktionen, des erweiterbaren Speichers zu einem attraktiven Preis und des 4HE-60-Bay-Formfaktors für unseren begrenzten Platz an Serverschränken die Lösung von Infortrend", sagte Tomasz Kuzma von der IT-Abteilung des Museums der Geschichte der polnischen Juden in Warschau.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; bei anderen Marken handelt es sich um das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

